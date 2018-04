Huawei chce být jedničkou v mobilech, zatím mu chybí odvaha

Huawei vyrábí v současné době jedny z nejlepších smartphonů na trhu, o tom není pochyb. Výbavou rozhodně za konkurencí nezaostávají, mají špičkové zpracování, v tomto ohledu dokonce podle nás Huawei udává už zhruba dva roky krok. Jenže firma se zatím jakoby bála stát se tím největším inovátorem na poli chytrých mobilů. Přitom tento krok by mohl zlepšit image značky a pomoci jí k zisku onoho kýženého prvního místa.

Na veletrhu MWC představil Huawei modely P10 a P10 Plus. Lépe vybavený typ Plus je v současnosti jedním z vůbec nejlépe vybavených smartphonů na trhu, ale přesto mu k absolutní dokonalosti něco chybí. Nicméně o to vlastně nejde – řada P10 očividně vsadila na konzervativní notu a ačkoli se od modelu Plus očekávalo trochu více (třeba zahnutý displej), tomuto telefonu toho opravdu moc nechybí. Jen necílí na ty největší technologické nadšence, chce zaujmout zákazníka, který chce špičkový mobil bez větších výstřelků, který bude hlavně fungovat. A výstřelky Huawei nahrazuje alespoň trochu odvážnějším barevným portfoliem.

Ačkoli mohla být konkrétní výbava a provedení nových modelů P10 pro mnohé trochu zklamáním (a ani my jsme jej neskrývali), dávají tyto modely smysl. Jenže právě letošní MWC mohl Huawei využít i k tomu, aby opravdu ukázal, že je dnes jedním z technologicky nejpokročilejších výrobců smartphonů.

Jednoduše, od Huawei bychom čekali nějakou bombu, která všem vyrazí dech. Smartphone, který bude ve všem jiný a ukáže to nejlepší, co Huawei dovede – a že to dovede lépe, než konkurence. Huawei by měl ukázat, že dovede udávat trendy a zkoušet, co nového se dá do smartphonů přinést. A jen fotoaparáty Leica to nejsou, byť se díky nim Huawei vyšvihl mezi nejlepší výrobce fotomobilů.

Konkurence letos chystá opravdu velké novinky. Hovoří se o tom, že chystaný iPhone 8 bude opravdu revoluční a že dostane funkce, které jsme ještě ve smartphonech neviděli. A i připravovaný Samsung Galaxy S8, který se představí již za několik týdnů, má opět ukázat, že korejská firma je stále tím, kdo je na špičce. Bude tedy nacpaný všemi možnými technologiemi, které má Samsung k dispozici. Možná nebude tak pokrokový, jako jeho předchůdci, ale bude to smartphone, který ukáže, že o moc víc a o moc lépe už to nejde.

Přesně takový model by potřeboval i Huawei – smartphone, který má úplně vše a patří na absolutní vrchol současné produkce. Smartphone, který by Samsungu a Applu ukázal, že je tu hráč, který s nimi v inovacích nejen, že dovede držet krok, ale dovede udávat tempo. A smartphone, který by projednou Richard Yu, šéf mobilní divize Huawei, nemusel tak sveřepě srovnávat s iPhonem, ale u kterého by naopak jasně ukázal, že má před tímto respektovaným soupeřem náskok.

Jistě, konzervativní modely jsou tím, co tvoří Huawei hlavní objemy prodejů a přináší peníze na onen teoretický boj o první místo mezi výrobci. Ale teprve až Huawei ukáže, že si ono první místo zaslouží i svou technologickou dovedností, a přijme „zodpovědnost“ za to, že on bude udávat trendy, teprve pak si ono první místo i zaslouží. Pravda, do doby, než se Huawei dotáhne na Samsung a Apple, to bude ještě chvíli trvat a tak si onen krok, kdy technologicky přeskočí konkurenci, může firma schovávat na později. Ale nesmí vyčkávat dlouho, aby zákazníci nezaměřili svou pozornost jinam. Doma v Číně totiž číhá řada dalších firem, které rozhodně nemají malé ambice.