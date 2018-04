Golfová hlava změní auto v pojízdný wi-fi sál

Přenosný wi-fi router s mobilním internetem (třeba do auta) není žádná převratná novinka, jen samotný Huawei jich nabízí několik a na trhu jsou i výrobky dalších firem. K některým se pak dodává i konektor do automobilového zapalovače.

Huawei nový modem s názvem CarFi přímo navrhl pro použití v autě. Představil ho na veletrhu v Barceloně a bylo to jedno z nejzajímavějších příslušenství, které jsme tam letos viděli. Huawei sice v Barceloně modem představil jako novinku, ale už od loňského prosince ho prodává u některých operátorů, například u britského EE. Konkrétně zde ovšem nikoliv pod svým logem, ale pod značkou operátora.

Design je velmi povedený. Modem má rovnou integrovaný konektor do automobilového zapalovače, tělo pak má tvar hlavy golfové hole, což tak prezentuje samotný výrobce. Huawei uvádí tři barevné varianty, my jsme zkoušeli černou a je to opravdu povedený kus příslušenství. Díky malým rozměrům by u většiny aut neměl překážet a design rozhodně nebude na překážku ani u luxusních vozů.

Modem nemá vlastní baterii, je napájený jen ze zásuvky automobilu. To může být drobný problém, protože u některých aut je zásuvka s vypnutým zapalováním neaktivní. Důvodem absence baterie je podle výrobce ochrana proti přehřátí. Pokud není žádný přístroj připojený, modem se automaticky deaktivuje.

CarFi umí připojit až deset zařízení a samo zvládá LTE sítě až do rychlosti 150 Mbps (pokud samozřejDeset připojených přístrojů je pro osobní auta až až a v podstatě to stačí i pro mikrobusy. Modem má v sobě USB konektor, takže přes něj lze nabíjet další zařízení. Nevadí tak, že je konektor zapalovače obsazený.

Vše funguje na první dobrou, modem se strčí do zásuvky a mobilní internet přes wi-fi je v automobilu k dispozici. Modem lze detailně ovládat přes volně dostupnou aplikaci pro všechny mobilní platformy.

Huawei CarFi má typové označení E8377 a v západní Evropě stojí okolo 150 eur, tedy v přepočtu asi 4 100 korun, ale například uvedená varianta operátora EE vyjde jako nedotovaná v přepočtu na necelé tři tisíce korun. Dostupnost v Česku ani cenu výrobce neoznámil. Předpokládáme však, že se na českém trhu prodávat bude.