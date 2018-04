Začíná cenová válka. Huawei Ascend G300 sráží ceny o tisíce

Huawei G300 je za méně než 5 000 korun smartphone s potenciálem prodejního hitu. Výbava je výborná, ústupky akceptovatelné. Čtyřpalcový displej nezáří tak, jako u dražších konkurentů, horší je také fotoaparát.

Výbavou se ale bez problémů vyrovná bývalým vládcům kategorie chytrých telefonů, například Samsungu Galaxy S. Za danou cenu mu lze vyčítat jen málo, a to jsme testovali předprodukční vzorek telefonu. Krom občasných drobných potíží, které pramení z nedoladěnosti firmwaru, nám vadí jenom grafika menu a použitých ikon, které jsou příliš překombinované. Na nich se přitom s největší pravděpodobností nic měnit nebude, Huawei používá stejnou grafiku i u jiných svých modelů.

Plusy a mínusy Proč koupit? nízká cena

výborná výbava

kvalitní zpracování

Proč nekoupit? podprůměrný fotoaparát

pouze průměrný displej Kdy? duben, květen Za kolik? cca 4 500 Kč

Na druhou stranu je pravda, že ostatní modely řady Ascend (špičkový D Quad a v Las Vegas představený P1) používají decentnější grafiku, u nich ale výrobce spoléhá na novější Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Ten by se měl do G300 dostat až později po startu prodeje.

Vzhled a konstrukce – solidní elegán

Huawei Ascend G300 dostal vcelku elegantní design, který působí o něco propracovanějším dojmem než u dosavadních přístrojů značky. Hezky působí vlastně i vedle nového špičkového modelu Ascend D Quad, který vsází na střídmost a jednoduchost. Kdo ale hledá originalitu, u G300 příliš nepochodí. Už jenom proto, že přístroj připomíná některými tvary a prvky některé modely HTC.

Na rozdíl od řady posledních HTC to Huawei nezkouší s takzvaným unibody provedením, tedy provedením těla telefonu z jednoho kusu kovu. A možná je dobře, že v Číně příliš neexperimentovali. Huawei se totiž povedlo za pomoci běžné konstrukce vyrobit naprosto skvěle zpracovaný telefon. Kryt baterie, který v prostřední části přechází i do boků a zabírá téměř celou plochu zadní části, lícuje naprosto perfektně ke zbylým částem telefonu. A to včetně soft-touch částí, které začínají na vrchu a spodku přístroje a opět přechází do boků a zad telefonu. Skvělé slícování a zpracování telefonu nedává prostor pro žádné nežádoucí zvuky, které by mohla konstrukce vyluzovat.

V době před rokem nebo dvěma by patřil Huawei G300 se svou čtyřpalcovou úhlopříčkou displeje nejen k telefonům s největším displejem, ale i s největšími rozměry. To ale v současnosti už neplatí, což paradoxně ukazuje, kam se svět chytrých mobilů posouvá. I tak je to ale větší telefon. S rozměry 122,5 × 63 × 10,5 mm ale patří k přijatelným kouskům. Díky příjemnému zaoblení všech stran dobře padne do ruky. A z ní nemá tendencí vyklouznout, právě díky pogumovaným částem.

V ruce trochu překvapí hmotnost 140 gramů, která je na telefon bez kovového těla vysoká. V dnešní době velkých smartphonů ale není ani taková hodnota na váze ničím neobvyklým.

Displej a ovládání – Gingerbread s zvláštní grafikou

Huawei G300 pohání gigahertzový procesor a 512 MB RAM. Hardware zajišťuje bezproblémový a svižný chod klasického Androidu 2.3 Gingerbread. I předsériový prototyp, který jsme testovali, byl svižný a neměl ani problémy se stabilitou. Proto jsme se mohli více soustředit na zkoumání uživatelského prostředí, které si Huawei trochu upravil k obrazu svému.

Principiálně se na ovládání Androidu sice nic nezměnilo, Huawei upravil grafiku menu a především úvodní obrazovku s widgety. Nejsme si úplně jisti, že to byla úprava šťastná, a to především vzhledem k použitým ikonám a widgetům. Ty působí až příliš malovaným dojmem a nemusí se líbit každému. Částečně se dá problém trochu nezvyklé grafiky menu odstranit: uživatel si může zvolit standardní grafické schéma Androidu, které vrátí běžné ovládací prvky do původní podoby. Ikony a grafika některých widgetů ale zůstanou původní.

Uživatel si takto alespoň vybere, zda chce mít na spodní části domovské obrazovky pouze klasickou malou trojici ikon pro vstup ke kontaktům, menu a internetovému prohlížeči nebo zda dá přednost uspořádání v taktovce Huawei, kde se dospodu vejdou ikony. Standardně zmíněnou trojici doplňuje zkratka ke zprávám, ale uživatel si může ikonky libovolně proházet. Tedy pochopitelně krom ikony pro vstup do menu, která si v tomto případě ponechává svou pozici v levé části obrazovky.

Líbí se nám provedení odemykací obrazovky. Po zmáčknutí tlačítka pro odemčení se objeví kruh v jehož středu je odemykací ikona. Tu lze přetáhnout do čtyřech směrů a podle toho odemknout buď telefon klasicky nebo rovnou vstoupit do jedné ze tří aplikací: fotoaparátu, výpisu volání a zpráv.

Co se ovládání týče, pod displejem našla své místo pouze trojice senzorových tlačítek. Tlačítko pro hledání chybí. Vlevo je klávesa menu, vpravo tlačítko pro návrat zpět a uprostřed tradiční home klávesa.

Čtyřpalcový displej má rozlišení 800 × 480 pixelů, což je na úhlopříčce 4 palce řekněme standard. Je to obyčejný TFT panel, a tak od něj nemůžeme očekávat žádné zázraky s ohledem na kvalitu podání barev nebo černé barvy. Se špičkovými smartphony se rozhodně nemůže displej G300 měřit. Právě na displeji je znát, že někde se prostě šetřit muselo. Na druhou stranu za dané peníze je displej velmi dobrý. Z hlediska použitelnosti nám vadí nepříliš dobrá čitelnost displeje na přímém slunečním světle.

Telefonování a zprávy – klávesnice s řadou nastavení

Huawei G300 má chytře provedené aplikace pro práci se zprávami a také telefonní aplikaci. Co se klávesnice týče, Huawei zvolil pro vkládání klávesnici ToucPal, kterou známe i z některých jiných jeho přístrojů. Tato klávesnice má řadu nastavení prediktivních slovníků nebo automatických oprav a zároveň dovoluje použít některé triky pro samotné zrychlení psaní textů.

Klávesnice navíc snadno umožňuje text i diktovat a rychle přistupovat k různým nastavením. Líbí se nám, že prediktivní slovník jde rychle vypnout a zapnout a autoři nezapomněli na to, že při psaní je také potřeba čárka. Naopak, kdo je zvyklý psát tečku dvojitým poklepáním na mezerník, má smůlu. Komu by přeci jenom přes široké možnosti přizpůsobení uživateli klávesnice nevyhovovala, je tu možnost v nastavení přepnout na klasickou androidí klávesnici.

I telefonní aplikace je použitelná. Standardně spouští číselník pro zadávání čísel, který zároveň slouží k vyhledávání v telefonním seznamu pomocí logiky T9. Poněkud rozšířeným nešvarem je ale neschopnost vyhledávat v kontaktech uložených s diakritikou. Naopak aplikaci nedělá problém vyhledávat ve jméně i příjmení najedou s tím, že upřednostňuje příjmení.

Další výbava – oblíbené programy ve standardu

Huawei je známý tím, že do svých telefonů často předinstalovává aplikace, které si uživatelé stejně většinou doinstalují. Najdeme tu tak Twitter i Facebook klienta, překvapí přítomnost Google+ klienta. Ve výbavě je správce souborů nebo diktafon, k dispozici je i kancelářská sada Documents To Go, která překvapí tím, že v ní lze dokumenty nejen prohlížet, ale i editovat a vytvářet. To je za danou cenu chvályhodné.

Jinak je softwarová výbava standardní: prohlížeč je prakticky bez jakýchkoli úprav převzat z běžného androidu, stejně jako klasická sada aplikací pro práci s e-maily, fotografiemi nebo hudbou. Součástí je iFM rádio. V podstatě tedy není výbavě co vytýkat.

Dalším kompromisem, který je vzhledem k ceně vcelku pochopitelný, je fotoaparát. Má sice rozlišení 5 megapixelů, automatické ostření i přisvětlovací diodu, ale kvalita výsledných snímků je nepřesvědčivá. Snímkům chybí ostrost a i při dobrých světelných podmínkách se zdají být tmavé a neprokreslené. Dokazuje to mimo jiné i fakt, že přisvětlovací dioda spíná velmi brzy a i za její pomoci si telefon k lepším snímkům snaží dopomoci také prodloužením času expozice. Výsledkem jsou často rozmazané snímky. Je ale možné, že na fotoaparátu ještě Huawei do finálního uvedení modelu na trh zapracuje. Ostatně, řada nedostatků bude způsobena právě softwarem, který si není schopen příliš dobře poradit s řízením foťáku.

Shrnutí – potenciál prodejního hitu

Konkurence má Huawei G300 pramálo. Patří mezi ní především různé výprodejové modely, které ale i tak budou většinou dražší. Na druhou stranu: LG Optimus Black, Samsung Nexus S nebo HTC Evo 3D nabídnou jakousi jistotu zavedených značek.

Mezi novými modely, u kterých výrobce garantuje dlouhodobější podporu (aktualizaci na Ice Cream Sandwich pro G300 jistě bude), ale zatím podobný telefon budete hledat jen těžko. Blízká je snad jen Motorola Motoluxe s o něco slabším procesorem, která se chystá i na náš trh.

