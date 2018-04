Připravovaný Huawei Ascend W2 s Windows Phone 8 má být levný

Huawei by měl zanedlouho uvést nový model Ascend W2. Smartphone se systémem Windows Phone 8 by neměl být drahý. Na čínském trhu by se podle dostupných zpráv měl prodávat za cenu v přepočtu okolo 5 800 korun. V Evropě bude cena pravděpodobně o něco vyšší.

Ascend W2 rozhodně nebude vrcholným modelem. Podle dříve zveřejněných informací má mít 4,3palcový displej typu IPS s HD rozlišením (720 x 1 280 obrazových bodů). Fotoaparát vybavený LED bleskem by měl být osmimegapixelový.

Procesor Snapdragon S4 nového smartphonu značky Huawei má mít takt 1,5 GHz. Paměť RAM bude 1 GB. Výbava dále zahrnuje běžné položky, jako je podpora datových přenosů HSPA+, satelitní navigace, wi-fi nebo Bluetooth. Baterie by měla mít kapacitu

2 000 mAh.

Jak uniklé rendery ukazují, Huawei bude svůj nový smartphone prodávat v několika barevných verzích. Čínský výrobce tak kopíruje řadu Lumia od Nokie. Lumie jsou nabízené v celé řadě pestrobarevných provedení.