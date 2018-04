Huawei Ascend P7 má být elegán. Bude vypadat takto?

Obrázek připravovaného Ascendu P7 se objevil na čínské sociální síti Weibo. Telefon na obrázku je profesionálně zpracován, pochybnosti však působí detail v podobě data uvedeného na displeji: 11. 10. 2012. Buď se grafici čínského výrobce spletli, koneckonců obrázek není zatím připraven k publikování, nebo jde o podvrh. Na obrázku je totiž také podpis šikovného grafika.

V každém případě má být Ascend P7 podle všech dostupných informací velký elegán. Půjde ve stopách modelu P6, který si díky povedenému designu získal mnoho zákazníků. Novinka má být opět velmi tenká (okolo šesti milimetrů) a zachován zůstane rovněž důraz na rovné linky a ostré hrany.

Výbava telefonu by si měla polepšit. Displej by měl mít úhlopříčku pět palců a Full HD rozlišení (1 920 × 1 080 obrazových bodů). Fotoaparát by měl být 13megapixelový. Procesor vlastní výroby s taktem 1,6 GHz doplní paměť RAM s kapacitou 2 GB. Vestavěnou 16GB paměť bude možné zvětšit pomocí paměťových karet.

Všeobecně se spekuluje, že Huawei novinku představí na nadcházejícím veletrhu MWC, který v Barceloně začíná 24. února. Podle našich informací však výrobce premiéru připravuje na pozdější termín.