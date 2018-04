Opravdová žiletka na čínský způsob. Recenze Huawei Ascend P6

Zatímco nejznámější značky se perou o to, kdo převede ten nejnadupanější chytrý mobil, Huawei zatím zůstává trochu stranou. Namísto toho se soustředí na oblast, která bude pro výrobce mobilních telefonů neméně lukrativní, na jakousi vyšší střední třídu. Tedy na telefony s velmi dobrou výbavou, které mohly být loňskými top modely a letos nepatří na špičku, avšak výkonem splní požadavky i velmi náročných uživatelů.

Nejnovějším příspěvkem do této kategorie je Huawei Ascend P6. Je to velmi tenký smartphone, který můžeme považovat za první designově opravdu atraktivní kousek z dílen tohoto čínského výrobce. Pravda, P6 nesrší originalitou, ale je to dostatečně jedinečný kousek, který se v dnešní záplavě různých modelů neztratí.

Kromě designu se také může chlubit velmi dobrou výbavou, které vévodí 4,7palcový HD displej s IPS+ technologií. Dá se u něj nastavit barevné podání, takže si přijde na chuť ten, kdo má rád velmi živé barvy, i ten, kdo preferuje realističtější barevné podání.

Plusy a mínusy Proč koupit? dobrá výbava

přiměřená cena

tenké a kompaktní tělo

atraktivní design

výborné zpracování

Proč nekoupit? nedotažená grafika uživatelského prostředí

nemá NFC a LTE Kdy? V prodeji Za kolik? 10 000 Kč

Na druhou stranu, zatímco u telefonu odvedli designéři velmi dobrou práci, u uživatelského prostředí se mají pořád ještě co učit. Prostředí Emotion UI sice grafici trochu upravili, ale teatrální ikony a nezvyklé grafické prvky místy stále zůstaly. S cenou 10 tisíc korun ovšem lze tenoučkému výkonnému kousku leccos odpustit.

Vzhled a konstrukce: zatím úplně nejtenčí

Huawei Ascend P6 je letos nejvýraznějším modelem čínského výrobce. Firma jej světu představila v rámci velkolepé premiéry v New Yorku. P6 přitom není nejvybavenějším modelem značky, ovšem z hlediska prodejů a schopnosti potrápit konkurenci určitě tím nejdůležitějším.

Huawei si tentokrát dal výjimečně záležet na designu a celkovém zpracování. Hlavním trumfem je minimalistická tloušťka 6,18 mm, což je momentálně nejméně ze všech telefonů na trhu. Konstrukce může na první pohled vyvolávat obavy ze zlomení telefonu, ovšem jak jsme si již v minulosti ověřili, většinou jsou liché. I tentokrát je extrémně tenká konstrukce také extrémně pevná. Byť v krutu určitou vůli telefon má, zlomení určitě nehrozí.

Tloušťka tu přitom není jen marketingovým číslem, které výrobce ve skutečnosti nedodrží. Tělo je opravdu prosté jakýchkoli výstupků, které by mohly tloušťku zvyšovat. Při prvním pohledu na P6 se vybaví iPhone 5. Nový Huawei má podobný kovový pásek na bocích a vrchu telefonu, jsou tu i předěly pásku, které oddělují jednotlivé anténní části rámu. Podobnost s iPhonem je ovšem jinak dost vzdálená. Zaoblení rohů je nahoře jiné a ve spodní části zvolil Huawei úplně jiné řešení, kdy oblá je tu spodní hrana a rohy naopak ostré.

I přestože má telefon většinou ostré hrany, docela dobře se drží v ruce. Je to dáno jak malou tloušťkou, tak solidními rozměry 132,7 × 65,5 mm. To mimochodem znamená, že je to jeden z nejmenších telefonů s tak velkým displejem. Také hmotnost 120 gramů přispívá k pohodlnému držení. Telefon díky tenké konstrukci vklouzne doslova do každé kapsy a jako doma je v náprsní kapse saka, kde je prakticky neznatelný.

Na P6 najdeme i několik detailů, které stojí za pozornost. Především je to zpracování. Co se slícování jednotlivých dílů týče, tady se snažili v Číně maximálně přiblížit úžasnému HTC One a byli docela úspěšní. Vše tedy sedí perfektně, byť spáry jsou tu přece jenom trochu znatelnější. Kromě hliníkového rámu má telefon na těle plasty, ovšem kvalitní, takže celkový dojem z přístroje je luxusní.

Lepší péči by si ovšem zasloužily dva šuplíčky na pravém boku telefonu. Nacházejí se pod tlačítky pro ovládání hlasitosti i vypínacím tlačítkem. V tom níže umístěném je schovaná microSIM a v tom vyšším pak mícroSD karta. Oba vypadají stejně a pro otevření vyžadují typickou sponku. Jejich zasazení do těla však není tak precizní jako u zbytku dílů. Aby nemusel uživatel hledat sponku pokaždé, když chce vyjmout třeba paměťovou kartu, má P6 jednu "sponku" integrovanou. Je to vlastně záslepka 3,5mm jack konektoru v levém dolním rohu telefonu.

Záslepka vypadá jako nějaké tlačítko, ovšem je to opravdu jen výplň konektoru. Otázkou je, kam ji bude uživatel dávat, když bude poslouchat hudbu. Obáváme se, že tuto specialitku řada lidí rychle ztratí. Napájecí konektor se nachází na horní straně telefonu, z čehož nebudou mít radost ti, kteří umisťují telefon do držáku v autě a zároveň jej tu nabíjejí.

Celkově se Huawei snažil dosáhnout co nejuhlazenějšího dojmu. Opravdu minimalisticky tady působí záda, která jsou zcela plochá, jen v horním levém rohu najdeme čočku fotoaparátu a přisvětlovací diodu. Jinak kromě loga výrobce a mřížky reproduktoru jednolitost nic neruší.

Displej a ovládání: touha po čistém Androidu

K jednoduchému až minimalistickému designu by skvěle sedělo čisté tovární provedení operačního systému Android. Ascend P6 ovšem má nejnovější provedení vlastní grafické nadstavby Emotion UI. Na její absenci menu a rozházení ikon a widgetů po hlavní ploše jsme si u předchozích modelů docela rychle zvykli, a tak nám to ani u P6 nečinilo problémy. Jenže designově propracovaný telefon by si zasloužil adekvátní grafiku.

Grafici sice změnili design ikon a řady ovládacích prvků tak, že jsou teď jednodušší a ostřeji řezané, ovšem stále jsou vzhledem k estetickému jazyku přístroje příliš komplikované. Navíc ne všechny prvky jsou "přeloženy" do tohoto nového jazyka. Některé ikony zůstávají v původní, dost podivné podobě a třeba grafika hlubších úrovní menu (nastavení a podobně) je stejná jako u ostatních telefonů.

Huawei tu nabízí celou řadu grafických témat, z nichž některá na první pohled působí minimalisticky, jenže druhý pohled odhalí, že jsou řešena ještě povrchněji než to původně nastavené. Nakonec jsme se tak vzhledem k nesrovnalostem v uživatelském prostředí vrátili k původní Huawei grafice, která sice neladí se vzhledem mobilu, ale je alespoň konzistentní a nepůsobí tak matoucím dojmem.

Displej si zaslouží pochvalu. Je to 4,7palcový IPS+ panel s HD rozlišením (1 280 × 720 pixelů), který má už v základu velmi příjemné a věrné podání barev. Barevné podání si lze navíc v menu upravit dle vlastních preferencí. V rámci minimalizace tloušťky je panel pochopitelně minimálně zapuštěn pod krycím sklem, což celkový dojem z obrazu zlepšuje. Ale HTC to umí ještě lépe. Jen čitelnost displeje na přímém slunečním světle není kdovíjak zázračná, P6 v tomto ohledu patří spíše k podprůměru. Výhodou displeje je naopak možnost zvýšení citlivosti, což usnadňuje ovládání v rukavicích.

Operačním systémem je Android 4.2.2, který díky čtyřjádrovému procesoru K3V2 vlastní produkce (takt 1,5 GHz) a 2 GB paměti RAM funguje opravdu svižně a bez zádrhelů. Po vzoru konkurence uvedl Huawei několik chytrých funkcí, ovšem naštěstí to s nimi nepřehání. Telefon tak reaguje na základní pohyby. Otočením displeje směrem dolů se utlumí vyzvánění, při uchopení telefonu se sníží jeho hlasitost a zvednutím přístroje k uchu se dá přijmout hovor.

Baterie: tenký neznamená slabý

Ani přes minimalistickou tloušťku není Huawei Ascend P6 telefonem, který by se neustále dožadoval nabíječky. Do tenkého těla se vešel akumulátor s překvapivě slušnou kapacitou 2 000 mAh. Tolik má třeba výrazně větší Nokia Lumia 925.

Huawei je navíc známý úsporným fungováním v mobilních sítích, takže tenoučký P6 dovede výdrží v praxi i příjemně překvapit. Při vysokém vytížení je pochopitelně nutné nabíjet každý den, avšak střídmější používání může znamenat i nabíjení jednou za dva dny. A to už je solidní výkon.

Telefonování a zprávy: vše jak má být

V oblasti telefonování a zpráv nepřináší P6 žádné zajímavé novinky. Ostatně, mnoho k řešení tu nezbývá. Kvalita hovoru je díky potlačování hluku velmi solidní a funkční sestava zcela standardní. Zájem tak bude budit především provedení klávesnice. Je přehledná a píše se na ní opravdu snadno. Nechybí tu potřebné znaky jako například tečka a čárka pěkně samostatně vedle mezerníku.

Huawei usnadňuje i psaní čísel a některých dalších znaků. Ty, které jsou na klávesách naznačeny menším fontem, lze napsat tahem z klávesy směrem dolů. Bohužel to ovšem nefunguje na české části klávesnice. Zde je nutné psát znaky podržením klávesy, nebo přepínáním na patřičnou část klávesnice.

Organizace a data: šetření na paměti

P6 je velmi solidně vybavený smartphone, ovšem na špičku přece jen něco ztrácí. Projevuje se to například u konektivity, kde chybí zatím ne tolik podstatné funkce, jako jsou LTE a NFC. Bluetooth je tu ve verzi 3.0 a USB port podporuje funkci USB on the go, a umožňuje tedy přes redukci připojit třeba běžný flashdisk.

Vnitřní paměť má kapacitu 8 GB, ovšem dost z ní ukousne systém a řada dalších záležitostí. K dispozici je tak 4,7 GB, od kterých je ještě nutné odečíst vestavěné aplikace, grafická témata a další položky, takže zbývá něco pod 3 GB. Pro náročnější uživatele tak bude microSD karta nutností.

Zajímavostí P6 je přístup k zabezpečení. Nejenže tu je opět standardně vestavěna zálohovací aplikace, ale P6 také dovoluje detailně spravovat jednotlivá oprávnění aplikací. To znamená, že programu sice při instalaci z Play Storu povolíte nějaké chování, ovšem telefon si to poté při běhu aplikace ověřuje a při první trochu netradiční žádosti z aplikace se uživatele ptá, zda to opravdu chce povolit. Takto lze snadno předejít nechtěnému chování programů, které se jinak tváří zcela mírumilovně.

Zábava: fotoaparát překvapí

Do tenoučkého těla Ascendu P6 se vešel osmimegapixelový fotoaparát, který je příjemným překvapením. Je skoro s podivem, že se fotomodul do těla vůbec vešel a ještě větším překvapením je, že podává velmi solidní výkony. Fotoaparát získal po vzoru konkurence inteligentní režim, který si opravdu velmi dobře poradí s detekcí scény a zvolí, jak ideálně fotit.

Proto jsme v praxi běžný manuální výběr režimů nepoužívali. Fotoaparát si překvapivě poradí i s velmi kontrastními světelnými podmínkami, nevadí mu dokonce ani v podstatě ostré přímé protisvětlo, i s ním dovede překvapivě dobře pracovat.

Výsledný snímek pak sice trpí snahou jednoznačně odlišit přepálené plochy od zdroje světla od vykreslených částí, což vede k jakési nepřirozené ostrosti snímku, ale na rozdíl od mnoha soupeřů je fotka stále velmi dobře použitelná. P6 se nezalekne ani fotografování ve tmě a ačkoliv samozřejmě najdeme v této oblasti schopnější kousky, nevede si Huawei vůbec špatně. Přisvětlovací dioda má dobré řízení a zasahuje citlivě. Celkově mají snímky věrné barvy a dobrou úroveň detailů, jen trochu trpí snahou o větší softwarové doostřování.

Video umí fotoaparát nahrávat ve Full HD rozlišení. Zajímavostí je možnost natáčet video s HDR, to pak může mít maximální rozlišení HD. Celkově jsou schopnosti fotoaparátu docela příjemným překvapením.

Shrnutí: lákavý design za lákavou cenu

Výbavou soupeří Huawei Ascend P6 s loňskými topmodely, jako je HTC One X nebo Samsung Galaxy S III. S nimi má shodnou úhlopříčku displeje 4,7 palce i HD rozlišení, má však daleko kompaktnější rozměry a opravdu velmi tenkou konstrukci. Lépe tak padne do ruky a snadno se schová v každé kapse. Výkonem možná bude malinko ztrácet, ale to v praxi stejně nepoznáte. Otravná je snad jen grafická nadstavba s rozporuplnou grafikou, ale jinak má Ascend P6 minimum chyb.

Proti loňským topmodelům i aktuálním soupeřům navíc nastupuje s velmi zajímavou cenou 10 tisíc korun. To o tisícovku méně, než kolik chtějí HTC a Samsung za své loňské výprodejové kousky. Sony prodává za 9 500 korun atraktivní model Xperia SP se 4,6palcovým displejem a dvoujádrovým procesorem, na druhou stranu zase s podporou LTE. Ještě o 500 korun levněji seženete loňskou bondovskou Xperii T. Nokia pak má v záloze především novou Lumii 925 s vylepšeným PureView fotoaparátem, která ovšem stojí 12 500 korun.

První opravdu luxusní telefon od Huawei tak je v rámci konkurence překvapivě i rozumnou volbou z hlediska ceny. Předpovídáme mu na trhu velmi světlou budoucnost, protože má potenciál opravdového prodejního hitu.

Huawei Ascend P6 a konkurence

Huawei Ascend P6 zaujme tenkým provedením (tloušťka jen 6,18 mm), elegantním designem a špičkovým zpracováním. Hardwarová výbava je velmi slušná. Telefon pohání čtyřjádrový procesor vlastní značky s taktem 1,5 GHz. Operační paměť má hodnotu 2 GB, uživatelská 8 GB a lze použít paměťové karty až do velikosti 32 GB. Cena: 10 000 Kč

HTC One X pohání operační systém Android 4.0 Ice Cream Sandwich s grafickou nadstavbou Sense 4.0. Kvalitní vestavěný fotoaparát nabídne rozlišení osm megapixelů. Vnitřní paměť dostala kapacitu 32 GB. Cena: 11 000 Kč

Samsung Galaxy S III nabízí obří HD displej a praktické funkce, ale i výkonné čtyřjádro. SuperAMOLED displej má úhlopříčku 4,8 palce. Telefon má NFC a samozřejmostí je podpora wi-fi nebo HSPA+. Cena: 11 000 Kč

Sony Xperia SP zaujme displejem s úhlopříčkou 4,6 palce a technologií Bravia Engine. Hlavní fotoaparát je vybaven bleskem i obrazovou stabilizací a zachytí snímky v rozlišení až 8 megapixelů, nebo videa ve Full HD rozlišení. Energii telefon čerpá z akumulátoru kapacity 2 400 mAh, a jeho hospodárnému využití pomáhá technologie Stamina. Cena: 9 500 Kč