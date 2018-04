Londýnská premiéra: Huawei nakročil s ultratenkým P6 do první ligy

Huawei už delší dobu dokáže své produkty prezentovat na úrovni. K premiéře v Londýně, kam redakci Mobil.iDNES.cz výrobce pozval, si Huawei vybral zajímavý objekt bývalého vlakového depa ve čtvrti Camden, které je nyní přeměněno na velký sál.

Telefon uvedl šéf divize spotřebních produktů Richard Yu a na pódiu se vystřídali i designéři. Z evropského designového centra Nick Woodley a z čínského Wu Guoping, který designu P6 šéfoval. Pro vzhled přístroje se designérský tým inspiroval přehnutým listem papíru, což je výrazné zahnutí ve spodní části přístroje. Nahoře si dovolíme tipovat, že modelem stál i iPhone.

Ostatně Huawei se nebojí srovnávat s konkurencí a nebojí se ji ani jmenovat. Tentokrát to při prezentaci fotoaparátu novinky "odnesly" iPhone 5 a Samsung Galaxy S4. Ale jestli tomu tak doopravdy je, ověříme až v testu přístroje. Jméno iPhone padlo při prezentaci několikrát, jednou i omylem, když šéf marketingu automaticky nahradil všeobecné označení smartphone za iPhone.

Ascend P6 se povedl. Zpracování je špičkové, materiály výběrové a má nejtenčí tělo na světě. Navíc by přístroj neměl ztratit největší výhodu produktů čínské značky, tedy výhodnou cenu. V případě novinky to sice nebude absolutně nízká částka, ale avizovaných necelých 11 tisíc korun je s ohledem na možnosti přístroje a především jeho skořápku jistě akceptovatelná suma. Do prodeje se Huawei Ascend P6 dostane v září. Má být v nabídce všech tří operátorů.

V současné chvíli je Ascend P6 nejtenčím smartphonem na světě. V pase má jen 6,18 mm, což je opravdu málo (s tloušťkou souvisí i dnešní datum premiéry, tedy 18. 6.). Ještě tenčí smartphony slibují někteří čínští výrobci, takže primát mu nemusí vydržet dlouho, ale na středoevropském trhu se z konkurentů nebude ve velkém prodávat pravděpodobně žádný.

Každý, kdo vyčítá smartphonům plastová těla, bude z nového Ascendu nadšený. Tělo je hliníkové včetně zad a a boků. Telefon nelze rozebrat, tudíž s výměnou baterie je nutné zajít do servisu. Na druhou stranu by taková konstrukce měla pomoci k pevnosti a výdrži přístroje. Opticky tvoří přední a zadní kryt jeden dole spojený celek a do něj je shora zasunutý prostřední pás přístroje.

Pokud vás na fotografiích zaujalo jakési nezvyklé kulaté tlačítko ve spodní části levého boku, tak vězte, že to tlačítko není. Je to zakončení špendlíku, který slouží pro otevření slotů na SIM a paměťovou kartu na opačném boku přístroje. Obě zdířky mají kovové vysouvací (vyndavací) šuplíčky na uvedené karty. A pod oním špendlíkem se skrývá konektor na sluchátka jack 3,5 mm.

Novinka bude k dispozici ve třech barevných verzích. U tmavé je jasně patrný hliníkový zadní kryt, na druhou stranu je tato verze nejnáchylnější k otiskům. Bílá a růžová verze mají zadní kryt v úpravě soft touch, tedy potažený tenkou vrstvou plastu, či gumy. Jejich matný povrch už magnetem na otisky není.

Hardwarová výbava telefonu je velmi slušná, ale na absolutní současnou špičku nemá. Ale to ani nebylo záměrem. Telefon pohání čtyřjádrový procesor vlastní značky s taktem 1,5 GHz. Operační paměť má hodnotu 2 GB, uživatelská 8 GB a lze použít paměťové karty až do velikosti 32 GB. Od počátku prodeje bude v telefonu nainstalovaný operační systém Android ve verzi 4.2.2.

Do supertenkého těla se podařilo zabudovat HD displej (1 280 × 720 pixelů) a baterii s kapacitou 2 000 mAh. Rozměry telefonu jsou 132 × 65 × 6,18 mm, hmotnost je velmi solidních 120 gramů.

Telefon neumí dvě věci: nemá NFC a nezvládá sítě LTE. To v Česku zatím není podstatná nevýhoda, ale západoevropští novináři si na to stěžovali. Podle výrobce bude verze s LTE v prodeji před Vánoci. Naopak novinka boduje přední kamerou s velmi nadstandardním rozlišením 5 Mpix, hlavní fotoaparát pak má rozlišení 8 Mpix.

U předního fotoaparátu pak zaujme funkce zkrášlení, hezčí obličej lze nastavit až v deseti krocích. Reálně fotoaparát obraz změkčí a softwarově upraví. Rozdíly však nejsou zásadní. Hlavní fotoaparát se pak může pochlubit makrosnímky už od čtyř centimetrů a v reálu telefon opravdu dokáže fotit už od takové vzdálenosti.