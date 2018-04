Nejrychlejší Huawei Ascend P2 je hezký smartphone, ale nešokuje

V podstatě můžeme říci, že v modelu Ascend P2 vlastně jaksi dospěl původní model P1. Ostře řezané tvary extrémně tenkého těla byly trochu otupeny a umírněny, výrazný výčnělek v části s fotoaparátem je pryč. Ascend P2 je elegantní a překvapivě pohledný smartphone, který láká na špičkovou výbavu v kompaktním provedení. Zajímavá zřejmě bude i cena novinky.

V ruce je Ascend P2 velmi příjemným kouskem, který vzhledem k výbavě překvapí nízkou hmotností. I když papírová hodnota 122 gramů není zrovna miniaturní, u vcelku rozměrného smartphonu se hmotnost v dlani hezky rozloží. Přitom P2 stále dobře padne do ruky. Může za to fakt, že se u tohoto modelu Huawei nehnal za co největší úhlopříčkou displeje. I tak je 4,7 palce hodně slušná porce zobrazovacího místa a rozlišení 720p je více než dostačující.

Displej je navíc IPS konstrukce, takže výsledný obraz má věrné barvy, vysoký kontrast a je opravdu příjemný. Trochu horší je to v případě P2 s uživatelským prostředím, které se stále nezbavilo některých "čínských" kudrlinek.

Huawei navíc ještě v nové generaci modelů zcela odboural menu telefonů a vše patří na úvodní obrazovku. Sem si uživatelé mohou aplikace dávat třeba do složek nebo po jedné vedle sebe, obojí se tu bude míchat s tradičními widgety. Koncept je to zajímavý, ale vyžaduje trochu zvyku. Všechno to běží pod operačním systémem Android 4.1 Jelly Bean.

Huawei Ascend P2 chce výbavou patřit k tomu nejlepšímu ve vyšší třídě. K již zmíněnému displeji tak výrobce přidává fotoaparát s rozlišením 13 megapixelů, čtyřjádrový procesor K3V2, 1 GB RAM, 16 GB vnitřní paměti a další vymoženosti. Velkým lákadlem má být podpora superrychlého LTE s rychlostí přenosů až 150 Mbit/s.

Tuto novinku však zřejmě využije jen málo zákazníků. Třeba u nás zatím není vůbec známo, zda budou připravované sítě takové rychlosti vůbec podporovat.

Dalším lákadlem by mohla být baterie s kapacitou 2 420 mAh. V kombinaci s úspornými řešeními Huawei by totiž mohla zajistit opravdu zajímavou výdrž.

Na telefon vyšší třídy působí P2 možná až zbytečně obyčejně, byť to nepopírá jeho eleganci. Na stánku firma vystavovala dvě barevné varianty. Černá je hodně konzervativní, bílá s lesklým krytem je zase náchylná na otisky.

Věříme však, že výrobce po vzoru módy z poslední doby přidá i další barvy, které by telefonu jistě hodně slušely. Co se designu týče, je to totiž asi zatím nejpropracovanější a nejelegantnější model od Huawei.