Čínská bomba s funkční čtečkou otisků. Recenze Huawei Ascend Mate7

Smartphony s obří úhlopříčkou displeje jsou čím dál populárnější. Čínský Huawei se do této kategorie s modely Ascend Mate vrhl poměrně včas, ale na větší úspěch ovšem dosud čeká. Zajistit by ho měla novinka Ascend Mate7, která přináší špičkovou výbavu, prémiové zpracování, parádní výdrž baterie nebo jako první androidí smartphone i skvěle použitelnou čtečku otisků prstů. To vše za překvapivě atraktivní cenu.

Ascend Mate7 je velmi vyzrálý phablet, kterému možná chybí sofistikovanost samsungů z řady Galaxy Note s dotykovým perem, jenže propracovaností dalších detailů a praktickou funkčností si s nimi v mnohém nezadá. Není samozřejmě bez chyb. Ukazuje se, že výkonný osmijádrový čip Kirin z dílen Huawei není spásou a některé aplikace s ním mají trochu potíže.

Plusy a mínusy Proč koupit? skvělé zpracování

výborný displej

pohotová čtečka otisků prstů

vysoký výkon

výborná výdrž baterie Proč nekoupit? místy nedoladěný systém

občas plýtvá místem na displeji

hry zbytečně zabírají místo v paměti Kdy? přelom října a listopadu Za kolik? 12 000 Kč

A v testovacím předsériovém vzorku také ještě nebyl úplně k dokonalosti doladěn software, což se třeba projevovalo třeba komplikovanější prací s notifikacemi. Věříme, že takové detaily však Huawei do vypuštění telefonu do prodeje dořeší, protože jinak je Ascend Mate7 promyšleným a výborně funkčním zařízením.

Vzhled a konstrukce: hliníkový pán

Huawei se v poslední době u lepších modelů hodně soustředí na design a u této novinky tomu nebylo jinak. Smartphone má tělo vyrobené převážně z jednoho kusu hliníku a jednoduché a elegantní tvary. Drtivou většinu čelní plochy tvoří displej a rámečky okolo něj jsou příjemně malé (navíc při zhasnutém displeji vypadají, jako by neexistovaly). Pod displejem i nad ním jsou asi jen centimetrové plochy.

Z hlediska designu možná není Ascend Mate7 takovou stylovou bombou jako menší typ Ascend P7, ovšem i tak si zaslouží velkou pochvalu. Kombinuje špičkové materiály a zpracování s elegantním vzhledem, který nemá provokovat. Působí luxusním dojmem, byť třeba pocity jako z HTC One M8 z něj nemáme. Ale srovnat jej můžeme třeba s loňským One M7, které patří taktéž k extratřídě. Pro Huawei je to tedy velká pochvala, Ascend Mate7 navíc patří zpracováním k tomu absolutně nejlepšímu ve své třídě.

Je to pořádný kus telefonu, vzhledem k šestipalcové úhlopříčce displeje bychom ovšem možná očekávali i více. Rozměry 157 × 81 × 7,9 mm z něj dělají jeden z nejmenších (ne-li vůbec nejmenší) šestipalcových phabletů. Lumia 1520, HTC One Max jsou větší, nemluvě o obřím Sony Xperia Z Ultra s ještě větším displejem. Na druhou stranu nový Galaxy Note 4 od Samsungu je menší, byť má samozřejmě i menší úhlopříčku displeje.

Držení nebude pro mnohé nejspíš už příliš pohodlné. Překvapila relativně nízká hmotnost 185 gramů, která se rozloží v dlani a phablet působí lehčí, než je. Přitom se nijak neztrácí pocit bytelnosti. To je dáno tím, že tělo má jednolitou konstrukci, šuplíčky na SIM a microSD kartu jsou na levé straně a vysouvají se pomocí spony. Jsou vyrobeny opravdu precizně, takto přesně snad u žádného jiného smartphonu nelícují.

Displej a ovládání: Full HD stačí

Loňský Mate2 si u 6,1palcového displeje musel vystačit s rozlišení HD (720 × 1 280 obrazových bodů) a Huawei to ospravedlňoval třeba nízkou spotřebou. Ačkoli nám displej špatný nepřipadal, zákazníci toto řešení asi příliš nepřijali, a tak letos Huawei zavelel k posílení. Displej tedy dostal Full HD rozlišení (1 080 × 1 920 pixelů), což představuje jemnost 368 pixelů na palec. Je to slušná, avšak nijak rekordní hodnota. Samsung bude lákat zákazníky na QHD (1 440 × 2 560 pixelů) rozlišení phabletu Galaxy Note 4.

Oproti HD je Full HD na dané úhlopříčce velký pokrok a displej se navíc povedl. Je to klasický IPS panel s vynikajícími pozorovacími úhly, přirozenými barvami (ty lze případně v menu upravit) i docela dobrou čitelností. Huawei navíc dobře naladil i automatické řízení podsvícení, to reaguje na vnější podmínky zcela adekvátně.

Uživatelské prostředí Emotion UI Huawei opět přepracoval a tentokrát si na jeho vzhledu dal záležet stejně jako na designu telefonu. Jako obvykle tu je celá řada grafických schémat, další si mohou uživatelé stahovat. Konečně jsou tu kompletně decentní sady, které drží „dekorum“ skrz naskrz celým systémem.

Huawei nás na tiskové konferenci trochu zmátl. Zdálo se, jako by telefony běžely na novém Androidu 5.0 Lollipop, alespoň tomu odpovídá grafika ikon virtuálních ovládacích tlačítek nebo práce s průhledností. Nakonec má přístroj klasický Android 4.4.2. Je ovšem možné, že Huawei se startem prodeje čeká na nástup pětkového Androidu nebo minimálně firma chystá brzko aktualizaci na tuto verzi systému.

Systém je na první pohled velmi dobře odladěn. Ascend Mate7 je velmi rychlý a svižný, vše funguje plynule a reakce na uživatelské pokyny jsou bezprostřední. To je na předsériový vzorek skvělý výkon. Na druhou stranu určitá neodladěnost se při našem testu projevila. Osmijádrový procesor Kirin 925 (čtyři Cortex-A15 jádra s taktem 1,8 GHz, čtyři Cortex-A7 s taktem 1,3 GHz) si zřejmě nerozumí s některými aplikacemi a ty se buď zadrhávají, nebo rovnou po chvíli padají. Doufejme, že to Huawei do finále dořeší, už s jednou dílčí aktualizací v průběhu testování se situace zlepšila.

Mimochodem, výkon procesoru je hodně solidní, v benchmarku AnTuTu dosahuje skóre přes 42 000 bodů a řadí se k nejvýkonnějším chytrým telefonům současnosti.

Vinou prostředí je pak občas horší funkčnost notifikací. U nich si může uživatel detailně nastavit jejich chování včetně toho, které aplikace vůbec budou notifikace zobrazovat. Jenže i některé povolené se nakonec do lišty občas nedostaly (stávalo se nám to v případě některých e-mailů) a třeba Facebook Messenger a jeho chat-heads se sice v liště objeví, ale samotné vyskakovací hlavy na ploše nejsou a po ručním vyvolání a opuštění konverzace zase zmizí. Po složitějším zkoumání všech možností nastavení jsme ovšem nakonec správné funkčnosti docílili.

Huawei připravil možnosti pro ovládání jednou rukou. V nastavení se dá zapnout funkce, která přimkne ovládací tlačítka k tomu okraji displeje, ke kterému předtím telefon naklopíte. Podobně lze posouvat klávesnici. Dále jde zapnout plovoucí tlačítko s ovládacími prvky, které lze umístit kamkoli na displej. Klepnutí na tlačítko otevře nabídku s běžnými klávesami multi-taskingu, home a zpět, k tomu je tu tlačítko pro vymazání RAM a uzamčení telefonu.

Pro pohodlné ovládání jednou rukou dělá hodně také čtečka otisků prstů. V případě takových senzorů býváme zatím většinou skeptičtí, ale Huawei zavdává důvody k optimismu. Jeho senzor totiž pozná prst přiložený pod jakýmkoli úhlem, není nutné po něm přejíždět. Funguje tedy v podstatě stejně jako senzor Touch ID u Applu, byť konkrétní technické řešení je tu trochu jiné.

Důležité ovšem je, že senzor není potřeba nijak „probudit“. Po přiložení prstu udělá, co se od něj očekává. Čtečka otisků navíc umí zastoupit klasická hesla v systému. Zní to jako něco, co by měly umět všechny čtečky, jenže třeba senzor u samsungů (přes který je nutno přejet v přesně daném směru) zastoupit hesla neumí. Je to další způsob zabezpečení a jako takový se navenek tváří. To komplikuje jeho používání třeba ve firmách, které nemají na svých serverech takový způsob zabezpečení povolený. U iPhonu to problém není a nového phabletu od Huawei také ne. Odemykat telefon otiskem tak můžete snadno, i když na to firemní politika není připravena.

Ke snazšímu ovládání přispívá senzor, který se nachází vzadu pod fotoaparátem, především pohotovostí. Uživatel nemusí lovit odemykací tlačítko a pak na displeji vyťukávat heslo, PIN nebo jiné zabezpečení, stačí prst přiložit a displej se rozsvítí.

Díky senzoru pro otisky lze určitý obsah v telefonu skrýt (aplikace, fotografie, videa). Obsah se zobrazí jen po odemčení přiřazeným otiskem prstu. Senzor si zapamatuje pět otisků.

Senzor lze použít i jako spoušť fotoaparátu. Dodejme, že Huawei Ascend Mate7 podporuje také ovládání v rukavicích a fungují tu základní gesta jako ztlumení vyzvánění při zvednutí telefonu, přijetí hovoru přiložením k uchu a některá další. Další možností, jak si v ovládání pomoci, je možnost přepnutí do zjednodušeného režimu obrazovky, který připomíná dlaždice ve Windows Phone.

Zajímavou funkcí v systému je univerzální vyhledávání, které se aktivuje tahem prstem po úvodní obrazovce dolů. Kdekoli, klidně přes ikony či widgety. Je to rychlý způsob, jak se zorientovat a najít téměř cokoli.

Baterie: tři dny nejsou problém

Při představení novinky se Huawei hodně chlubil výtečnou výdrží baterie s srovnával ji s konkurencí. A musíme říci, že ani vůči sobě si nebral příliš servítky. Firma tvrdí, že i při opravdu extrémní zátěži telefon vydrží nabitý celý den a my jí musíme dát za pravdu. Navíc si dovolíme tvrdit, že tak extrémní zátěž bude provozovat málokdo. My jsme dávali telefonu hodně zabrat a i v takovém případě jsme s ním vydrželi dva dny na jedno nabití. Jakmile jsme se trochu uskromnili, nebyl problém přežít v praxi tři dny.

K tomuto výbornému výsledku přispívá nejen řada optimalizačních opatření, ale především akumulátor s vysokou kapacitou 4 100 mAh. Výdrž lze prodloužit celou řadou dalších opatření. V notifikační liště se například může pravidelně objevovat upozornění na aplikace, které spotřebovávají příliš mnoho energie, a uživatel je tak může zavřít. Dá se nastavit, u kterých aplikací nemá na spotřebu systém upozorňovat, nebo toto upozornění zcela vypnout. Určit se také dá, které aplikace se mají po uzamčení displeje zavřít a které mohou zůstat běžet na pozadí. Práci se spotřebou se může uživatel hodně věnovat, a výdrž tak výrazně ovlivnit.

Ascend Mate 7 má také úsporné režimy. Ten základní jen optimalizuje výkon procesoru a ušetří několik procent energie. Ultra úsporný ponechá funkční jen některé základní funkce, a výdrž telefonu se tak zásadně prodlouží.

Telefonování a zprávy: velký dvousimkáč

Při uvedení v Berlíně se Huawei chlubil, že jeho phablet má podporu dvou SIM karet. Testovaný předsériový vzorek jí sice vybaven není, nicméně máme informace, že u nás se bude prodávat právě dvousimková varianta. To bohužel znamená, že se přístroj nedostane do nabídek mobilních operátorů, byť, jak je z našeho testovacího kousku vidět, i pro ně by Huawei měl alternativu. Obě SIM se navíc mají chlubit plnou podporou všech standardů mobilních sítí, takže nebude třeba řešit, který slot je určen pro datovou LTE SIM a který je vhodný jen pro SIM na volání.

Telefonní aplikace i aplikace pro práci se zprávami je vcelku klasická, byť i tady najdeme několik zajímavých detailů navíc. Tak třeba po rozkliknutí detailu kontaktu v seznamu hovorů se objeví kontakt v okně, stažením jeho položek směrem dolů se objeví kompletní historie komunikace s ním. Při psaní SMS je klíčová pohodlná klávesnice, na níž se skvěle píše dvojicí prstů a nechybí tu žádná funkční klávesa.

Klávesnice je opravdu prostorově velkorysá, pohodlné je i psaní na šířku. Nechybí tu interpunkční znaménka, na která konkurence často zapomíná, ani psaní tahy. Pro pohodlnější psaní jednou rukou se dá klávesnice zmenšit tak, aby ji prsty obsáhly.

Ascend Mate7 má i filtr hovorů. Lze zablokovat určitá čísla, která se nedovolají nebo od nich neprojde SMS.

Organizace a data: téměř komplet

Ascend Mate7 dostal 16 GB vnitřní paměti a 2 GB RAM, tedy alespoň verze, která se bude prodávat u nás. Existovat bude i silnější konfigurace s dvojnásobnou porcí paměti a 3 GB RAM, ta však u nás dostupná nebude. Model má slot na karty microSD, takže bude stačit i menší porce paměti v základu.

Kromě infraportu, který je v poslední době čím dál oblíbenější, je datová výbava zcela kompletní. Nechybí LTE, Bluetooth 4.0 ani NFC, které má anténu umístěnou poblíž fotoaparátu šikovně tak, že může vysílat přes hliníkové tělo.

Sada aplikací je vcelku obvyklá. Nechybí kancelářské nástroje, svítilna, kalkulačka nebo program pro zálohování dat. Není tu ovšem téměř nic speciálního phabletového. Huawei dává uživatelům aplikaci Todoist, což je takový lepší úkolovník se zajímavými možnostmi filtrování a základní možností správy vlastních projektů. Nicméně to je aplikace, která bude stejně fungovat i na běžných přístrojích.

Celkově skoro jakoby Huawei zapomněl, že Ascend Mate7 je phablet a že jeho displej lze využít i bohatším způsobem. V nastavení plýtvá místem, možnosti spouštění více aplikací v oknech tu nejsou. Pravda, uživateli to alespoň nekomplikuje situaci, na druhou stranu konkurence určité volby dává.

Zábava: překvapivý důraz

Jestliže Ascend Mate7 příliš neklade důraz na phabletové funkce pro práci, pak u zábavy je tomu přesně naopak. Skoro jako by v Číně věděli, že k podobnému (byť ne tak výraznému) posunu se chystají s modelem Galaxy Note 4 i v Koreji. Zábavní funkce tak mají překvapivě některé detaily, které dávají na velkém displeji smysl.

Ascend Mate7 má běžné funkce a aplikace jako přehrávač hudby a videa a nechybí ani FM rádio. Najdeme tu pět her – Asphalt 8, Bubble Bash Mania, Dragon Mania, Real Football 2015 a Spider-Man: Ultimate Power. Jenže je to zbytečné plýtvání místem v telefonu, Dragon Mania a Asphalt 8 jsou běžné zdarma dostupné hry, ostatní jsou v telefonu jen v podobě demoverzí, kdy máte pět pokusů po 180 sekundách. Odinstalovat tito zabírači místa běžnou cestou nejdou.

Hlavní důraz je u Ascendu Mate7 kladen na fotoaparáty. Ten čelní má rozlišení pět megapixelů a hodně široký úhel záběru. A také funkci pro zkrášlení obličeje. Umí také pořídit panoramatickou selfie. Na daném poli patří k tomu nejlepšímu.

Překvapivě dobře si vede i hlavní fotoaparát s rozlišením 13 megapixelů. Sice nemá žádné speciální funkce, není tu třeba ani stabilizace obrazu. Nicméně snímky pořizuje kvalitní za téměř všech podmínek. Není to úplná špička, ale ze „zbytku světa“ patří tento fotoaparát k tomu nejlepšímu. Za výsledky za dobrého světla i v horších podmínkách se opravdu nemusí stydět.

Ovládání fotoaparátu je velmi jednoduché, Huawei tu nedává zrovna moc možností k nastavování parametrů. Jen hlouběji v menu se dá nastavit vyvážení bílé a ISO. Zajímavostí v ovládání je možnost použít čtečku otisků prstů na zadní straně telefonu coby spoušť. Při klasickém focení s držením telefonu oběma rukama to tak užitečné není, ale s telefonem jen v jedné ruce takto snadno pořídíte snímek bez lámání prstů. Funguje to lépe při focení na výšku, ale i v režimu na šířku se dá takto fotografovat. Pro pořizování Selfie je to ideální řešení.

Shrnutí: to důležité především

Huawei Ascend Mate7 klade důraz na to, co firma považuje za důležité. Kromě skvělého designu a zpracování je to výborná výdrž baterie a také kontrola uživatele nad některými funkcemi. Třeba nad notifikacemi nebo právě spotřebou energie. Hodně dbá také na bezpečnost, k čemuž má přispět i čtečka otisků prstů, zatím rozhodně nejlépe fungující ze všech androidích telefonů (a lepší už to o moc být nemůže).

Překvapivě se mnohdy nechová jako phabet, nicméně v praxi funguje (až na výjimky s nedotaženým softwarem) opravdu skvěle. Konkurenci chce pořádně zatopit i cenou 12 tisíc korun. To je za talbetomobil se špičkovou výbavou opravdu lákavá cena. Vždyť Samsung Galaxy Note 4 bude téměř o deset tisíc dražší (21 500 korun). Za takové peníze si můžete pořídit Ascend Mate7 i menší Ascend P7 dohromady.

Jistě, Note 4 má QHD displej (1 440 × 2 560 pixelů), větší výkon a dotykové pero, možná i lepší fotoaparát. Jenže v praxi mezi těmito telefony zase takový rozdíl nebude, pokud opravdu nejste zvyklí na funkce S-Pen. Ascend Mate7 navíc cenou poráží i řadu dalších soupeřů. Starší Samsung Galaxy Note 3 stojí 16 tisíc korun a přitom je parametry Ascendu Mate7 podobný. Povedená Lumia 1520 vyjde na 15 tisíc.

Snad jen Xperia Z Ultra s obřím 6,4palcovým displejem vyjde výhodněji. Za devět tisíc korun je to zajímavá koupě, jenže s nevalným foťákem a menším důrazem na detail. Lenovo bude za Vibe Z2 Pro s QHD displejem (ale asi nižším výkonem) žádat 18 tisíc.

A Alcatel si za nový Hero2 s podobnými parametry jako u Ascendu Mate7 řekne rovněž 12 tisíc. Ale nejspíš si něj chvíli počkáme.