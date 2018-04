Mobil i místo tabletu. Recenze Huawei Ascend Mate

Když se na trhu objevil první Samsung Galaxy Note, i my jsme byli skeptičtí a říkali si, že tohle se uchytit nemůže. Střih, doba se posunula o necelé dva roky a obří smartphony s úhlopříčkami daleko za hranicí prvního modelu Note berou trh útokem. A jednou velmi dravou štikou v rybníce je nový Huawei Ascend Mate.

Ten přináší jednu z největších úhlopříček, kterou ve smartphonech vůbec můžete potkat – 6,1 palce. Větší displej má už jenom Samsung Galaxy Mega, a to o dvě desetiny palce. Zdá se, že výrobci poměrně pohodlně našli hranici mezi takzvanými phablety, neboli tabletofony a klasickými tablety. Přístroje s úhlopříčkou 7 palců jsou tablety, a výrobci je tak i koncipují (mají širší okraje okolo displeje a podobně), menší se budou snažit prodávat jako přerostlé smartphony.

A pokud se o telefon s obřím displejem zajímáte, Huawei Ascend Mate může být jednou z nejlepších možností – tedy pokud zrovna netoužíte po modelu Note vybaveným dotykovým perem. Bez toho se Mate obejde. Obří Huawei však exceluje v práci s internetem, dokumenty, při hraní her nebo sledování videa a v dalších obrazově náročnějších úkolech. Na velikánský displej se dá krásně zvyknout.

Plusy a minusy Proč koupit? Velký a přehledný displej

Dobré zpracování

Dobrá výbava

Šikovné možnosti nastavení Proč nekoupit? Velké rozměry

Nesnadné ovládání jednou rukou

Hodně nápadný kousek Kdy? V prodeji Za kolik? 11 500 Kč

Samozřejmě je to vše na úkor skladnosti telefonu a jeho možnostech ovládání jednou rukou. Na druhou stranu se do obřího těla také vešla baterie, která zajistí až neskutečnou výdrž telefonu.

Vzhled a konstrukce – přerostlý smartphone

S Huawei Ascend Mate jsme se poprvé seznámili už letos v lednu na veletrhu v Las Vegas. Telefon nás zaujal tím, že v poměru k velikým půdorysným rozměrům je docela tenký, což z něj dělá opticky překvapivě vyvážený a zajímavý telefon. Není to žádný atraktivní luxusní kousek, design se u čínské firmy teprve učí dělat a prvním kladným výsledkem tohoto snažení je až žhavá novinka Ascend P6.

Mate tedy zapadá do dosavadní klasické řady modelů Huawei, které hrají spíše na konzervativní notu a elegantní jednoduché linky. U obřího tableto-telefonu se designérům podařilo tyto tvary dotáhnout k maximální možné dokonalosti. Mate je elegantní přístroj, který na sebe designem pozornost nepoutá, naopak, snaží se trochu maskovat. Chlubí se však perfektním zpracováním a velmi příjemným soft-touch materiálem na zadní straně – což pomáhá dobrému držení telefonu (o tom však až za chvíli).

Nenápadný design má Mate zcela oprávněně. K tomu, aby přístroj budil pozornost, totiž stačí jeho samotná velikost. Už dlouho jsme se při testování mobilního telefonu nesetkali s tolika pohledy z okolí. Byly rozpačité, nechápavé, někdy zkoumavé. Huawei Ascend Mate prostě pozornost budí, možná je tedy dobré si u něj také dávat pozor, kdo vám zrovna kouká přes rameno a civí na displej. Na obřím zobrazovači může být třeba aktuální konverzace přes některou z chatovacích aplikací docela dobře čitelná i z větší vzdálenosti.

Jak jsme psali, zpracování telefonu je příkladné, nikde nic nevrže, vše je velmi pevné a i použité materiály působí velmi dobrým dojmem – snad jen šedý pásek kolem dokola telefonu by pro lepší pocit mohl být z kovu.

Zpracování a samotný design u Ascend Mate ovšem řeší málokdo. Téměř všichni naopak rozebírají jeho rozměry. Míry 163,5 x 85,7 x 9,9 mm jsou na poměry mobilních telefonů opravdu obrovské, to je bez diskuse. Majitelé drobných dlaní a krátkých prstů si asi mohou raději rovnou nechat na tento kousek zajít chuť – těm by se totiž Mate sotva vešel do ruky. Ideální je ovšem obří Huawei pro druhou část spektra – pro ty s dlouhými prsty a obřími dlaněmi. Těm padne do ruky vcelku bez problémů.

Hmotnost velkého telefonu činí 198 gramů – při delším telefonování je to už znát. Ovšem na druhou stranu třeba taková o mnoho menší Nokia Lumia 920 ukáže na ručičce váhy o pouhých 13 gramů méně a pocitově je možná těžší. Hmotnost Ascend Mate se totiž v dlaní více rozloží. Navíc tento telefon bude také často používán v režimu na šířku, kdy je držen oběma rukama – pak už hmotnost nevadí vůbec. Telefon se takto drží velmi snadno a pohodlně.

Displej a ovládání – jednou rukou jen někdy

I v Huawei Ascend Mate použil výrobce nejnovější grafickou nadstavbu Emotion UI. Je to vlastně docela čistý Android, jen pořád s trochu hloupou grafikou některých ikonek a jednou větší změnou – tou je absence menu. Veškeré dění zde probíhá na úvodní obrazovce, aplikace lze seskupovat do složek a jejich ikony tu mísit s widgety. Pro grafiku tu existuje řešení, Huawei nabízí konečně celou řadu motivů, z nichž některé jsou opravdu elegantní a navíc je lze snadno a rychle měnit.

Zatímco třeba na malém Ascend Y300 nám to nepřišlo jako příliš lákavé řešení, u přístrojů s podstatně větším displejem jsme prostředí přišli na chuť. A u Mate to platí dvojnásob. Obrovský displej sice nepojme o mnoho víc ikonek než třeba 4,5palcové panely – to je dáno tím, že ikony nelze zmenšovat a ty jsou proporcionálně stále stejné. Jenže velikánský displej znamená úžasný přehled o dění a tudíž už žádnou ikonu nebudete marně hledat a lovit. Při spouštění je samozřejmě možnost, že nechtěně pustíte jinou aplikaci ikonou vedle, dost minimalizována. Emotion UI je navíc svižné a bezproblémové prostředí.

U obřího tabletofonu se očekává, že jej uživatel bude většinou ovládat oběma rukama. I přesto bychom ocenili snáze dostupné vypínací tlačítko – to je na pravém boku umístěno hodně nahoře, a byť se sem jedním prstem natáhnout dá, může to být pro někoho nepohodlné. Tlačítko by tedy mohlo být níže.

Huawei připravil i možnost zmenšit některé ovládací prvky a umístit je tak, aby byly ovladatelné jen jednou rukou – platí to pro klávesnici, pro číselník nebo třeba číselník pro zadání hesla při uzamčeném telefonu. Především u zamykacího číselníku je to ovšem trochu zbytečné, odemykat telefon jednou rukou je opravdová akrobacie – nejprve se prst (palec pravé nebo prostředníček levé ruky) musí natáhnout po vypínacím tlačítku, a pokud pak chcete stejnou rukou zadat heslo, vyžaduje to cvičení s přesunem telefonu v dlani. Fungování obouruč je tedy mnohem pohodlnější.

Huawei sice nepoužívá po vzoru Samsungu dotykové pero, na druhou stranu přidal možnost ovládat telefon v rukavicích. Pokud se domníváte, že telefon bude v tomto režimu možné ovládat téměř čímkoli, co seberete v okolí (třeba tužkou), máte smůlu – displej reaguje jen na velmi málo předmětů.

Další malou zvláštností Ascend Mate je takzvané plovoucí tlačítko – je to malý šedý kroužek, který se může neustále zobrazovat na displeji – uživatel si jej může přetáhnout ke kterékoli straně displeje. Kroužek je vidět i ve spuštěných aplikacích a může občas překážet, ovšem stačí jej opět posunout. Klepnutím na něj se objeví rychlá nabídka miniaplikací a zkratek – je tu kalkulačka, přehrávač filmů, zprávy a poznámka. Bohužel to je vše, přizpůsobit tlačítko a jeho obsah nelze. Tady by se měl Huawei přiučit třeba od Sony, kde miniaplikace fungují výborně a otravné tlačítko na displeji k tomu vůbec není třeba.

Ještě jednu zajímavost zmíníme – tentokrát pozitivní. Podobně jako jiné telefony s Emotion UI i u Mate můžete skrýt spodní pásek s virtuálními ovládacími tlačítky. Ne všechny aplikace na to zareagují, ale třeba v některých hrách vám to dá ještě kousek displeje navíc – tedy pokud si myslíte, že ho můžete potřebovat.

Teď přijde na přetřes samotný displej – jeho úhlopříčka je již zmiňovaných obřích 6,1 palce, panel je typu IPS+ a potěší opravdu příjemným věrným podáním barev. Komu by se snad tovární nastavení nelíbilo, může sáhnout do menu, kde si jednoduchým posuvníkem naladí teplotu barev na displeji přesně podle svého vkusu. Bravo! Jemnost panelu 241 pixelů na palec moc jásot nebudí, v praxi je však HD rozlišení, tedy 1280 x 720 pixelů, dostačujících. I čitelnost na přímém slunci je vcelku dobrá, jen se nám zdálo, že telefon poměrně pomalu reagoval na rychlou změnu světelných podmínek.

Krátce se ještě pozastavme nad výkonem Ascend Mate. Ten je zcela dostatečný. Telefon je poháněn vlastním čtyřjádrovým procesorem Huawei K3V2 s taktem jader 1,5 GHz a k dispozici jsou celé 2 GB RAM – to je tedy stejný hardware jako u špičkového Ascend D Quad s Full HD displejem. Nižší rozlišení tak znamená, že se hardware příliš nenadře a telefon funguje opravdu svižně a rychle. Ani v náročnějších hrách jsme nezaznamenali výrazné potíže.

Baterie – nikoli paměť, ale sloní kapacita

Do Huawei Ascend Mate se vešel akumulátor s ohromující kapacitou 4050 mAh. Baterie není výměnná, to však bude v tomto případě vadit málokomu. Zatímco při opravdu perném používání dnešní smartphony přežijí maximálně pracovní den od rána do večera, Ascend Mate neměl problém přežít dva dny a ještě mu trochu energie zbývalo. Na výkonu se podílí i řada úsporných technologií Huawei. V praxi není vůbec problém nabíjet jednou za tři dny i při velmi intenzivním používání telefonu – a že Mate a jeho velký displej opravdu k používání lákají. Tolik textu jsme zatím na žádném jiném telefonu nikdy nepřečetli.

Kdo se trochu uskromní, může se teoreticky dostat i na plný pracovní týden výdrže, ovšem to už bude vyžadovat lehké sebezapření – pro to, aby telefon jen ležel a nic nedělal, si přeci Mate nikdo kupovat nebude. Během testu jsme ale dlouhodobou výdrž v jakémsi tabletovém režimu vyzkoušeli. Telefon zůstal po plném nabití ležet dva dny na gauči v obýváku, kde byl používán opravdu jen příležitostně jako tablet – večer jsme na něm kontrolovali e-maily (push synchronizace dvou schránek byla neustále zapnuta), občas jsme koukli na web. Přesně po dvou dnech od odpojení nabíječky ukazoval stav nabití hodnotu 81 %. To teoreticky znamená 10 dní lehkého používání – ovšem bez SIM a jen s připojením na wi-fi. Na druhou stranu připojení k mobilní síti už není o tolik energeticky náročnější, takže Mate může v praxi vydržet opravdu hodně dlouho.

Telefonování a zprávy – klávesnice bez překlepů

Funkce v oblasti telefonování a zpráv jsou u Ascend Mate zcela standardní. I samotná kvalita telefonování nijak nevybočuje z obvyklých mezí, díky aktivnímu potlačování hluku patří k tomu lepšímu. Jen to držení přístroje u ucha je trochu nepohodlné a budí pozornost, často doprovázenou nechápavými úsměvy.

Naopak například psaní textů je velmi pohodlné. Zkoušeli jsme režim pro zobrazení klávesnice pro ovládání jednou rukou, kdy se klávesnice zmenší a posune k jednomu okraji obrazovky tak, aby šlo všude pohodlně dosáhnout jedním prstem – tento režim se použít dá, ale spíše jako nouzový. Nám maximálně vyhovoval režim klávesnice běžný.

V uspořádání na výšku totiž takto Ascend Mate nabídne klávesnici tak velikou, jako mnohé jiné přístroje v režimu na šířku. Používat Mate na psaní textů v režimu na šířku se pak jeví být téměř zhola zbytečné. Klávesnice je velmi pohodlná, překlepů minimum a oceňujeme kompletní sadu všech tlačítek, která potřebujeme – Huawei tedy neschovává tečku a čárku, dokonce je tu ikona pro rychlé psaní smajlíků a podobně. I popisky klávesnice jsou velmi přehledné a usnadňují orientaci při psaní některých speciálních znaků. Komu by se snad Huawei klávesnice nelíbila, může ji snadno vypnout a používat čistou androidí. Jen drobná poznámka na závěr – Huawei nezapomíná na vyzváněcí profily.

Organizace a data – paměť i karty

Z hlediska datové a organizační výbavy jsou možnosti Acend Mate v rámci androidích smartphonů vlastně zcela obvyklé. Telefon potěší několika chytrými aplikacemi navíc, jako například zálohovacím řešením, správcem souborů, DLNA aplikací nebo programem Huawei AirSharing pro ještě snadnější sdílení obsahu z telefonu do domácích zařízení.

Co se datové podpory týče, je tu HSPA+ 42 Mbit/s, Blutooth 4.0 s podporou profilu LE (low energy) i A2DP, možnost USB host režimu a další obvyklé záležitosti. LTE nebo podpora NFC chybí. Překvapivě málo je vnitřní paměti – telefon má celkem 8 GB a pro uživatele je určena zhruba polovina. Naštěstí je tu slot na paměťové karty microSD, ty mohou mít oficiálně kapacitu 32 GB.

Zábava – 8 megapixelů stačí

Fotoaparát Huawei Ascend Mate má rozlišení 8 megapixelů a nepostrádá automatické ostření nebo přisvětlovací diodu. Skvělé je zacházení s fotoaparátem, uživatelské prostřední je velmi jednoduché a přímočaré, nejdůležitější volby máte po ruce. Přesto by neškodilo, kdyby velký displej dával více prostoru individualizaci ovládání. A alespoň nějaké by mohly být možnosti manuálního nastavení, takto jsme omezeni na vyvážení bílé a ISO, třeba kompenzace expozice chybí.

Jako spoušť lze použít tlačítko pro zesílení hlasitosti – to je ovšem jen spoušť jednostupňová. Pokud chcete pečlivěji ostřit, fotí se buď výběrem bodu na displeji, nebo patřičným tlačítkem. Co se ostření týče, displej Mate je z tohoto hlediska vynikající – na veliké ploše opravdu vidíte, jak bude snímek ve finále vypadat.

Samotné snímky jsou spíše lehce podprůměrné kvality. Už za jen mírně zhoršených světelných podmínek se objevuje hodně šumu a velké světelné kontrasty nebo lesklé plochy také fotoaparátu moc nesvědčí. Je tu ovšem funkce HDR, která kontrastní snímky pomůže zlepšit. V dobrých světelných podmínkách ovšem fotoaparát neurazí.

Shrnutí – obří telefon za střední peníze

Huawei Ascend Mate se prodává za cenu zhruba 11 000 korun. To odpovídá loňským topmodelům se 4,7palcovými displeji a silným čtyřjádrem. Výkonný procesor má Huawei také, displej se shodným rozlišením má však daleko větší úhlopříčku. Proto je Mate velmi zajímavou volbou pro ty, kdo opravdu chtějí co největší plochu zobrazovače.

Konkurence zatím není nijak mohutná, byť podobně koncipovaných telefonů rychle přibývá – na náš trh si ovšem většina z nich zatím klestí cestu pomalu, a tak si může Huawei užívat relativního klidu. Jediným přímým soupeřem je mu na začátku zmiňovaný Samsung Galaxy Mega v provedení s displejem o úhlopříčce 6,3 palce. Ten je ovšem o zhruba dva tisíce korun dražší než Huawei a jeho výbava navíc nabídne snad jen NFC. Displej s větší úhlopříčkou a shodným rozlišením je tu ovšem horšího typu SC-LCD.

Dalším přímým soupeřem mu na našem trhu bude Sony Xperia Z Ultra – to je ovšem smartphone, který přeci jenom míří modernějším procesorem a Full HD rozlišením o třídu výše a odpovídat tomu bude cenovka. Zdá se tedy, že Huawei má zatím ve třídě těch největších mobilních plácaček celkem pohodlnou pozici.