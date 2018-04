Plácačka na mouchy: Huawei představil největší smartphone světa

Něco mezi smarpthonem a tabletem, to se říkalo už před rokem a půl o Samsungu Galaxy Note, který měl úhlopříčku displeje 5,3 palce. Přes všeobecnou skepsi, která nedávala tomuto kříženci mnoho nadějí na úspěch, to nakonec byl supertrhák. A tak loni Samsung uvedl druhou generaci s úhlopříčkou 5,5 palce.

Ale i to je málo a Huawei v Las Vegas kontruje obřím modelem Ascend Mate s úhlopříčkou 6,1 palce. To už je na dostřel nejmenším sedmipalcovým tabletům. A to má přijít letos Samsung s třetím Notem, který má přerůst Huawei ještě o dvě desetiny palce.

Displej je typu IPS+ s rozlišením 1280 × 720 pixelů (nikoliv tedy full HD jako u druhé vegaské novinky Ascend D2).

Rozměry přístroje jsou opravdu úctyhodné: 163,5 × 85,7 × 9,9 mm a pořádná je i hmotnost 198 gramů. S ohledem na rozměry ovšem vysoká hmotnost není až tak patrná.

V ruce se nám novinka moc dobře nedržela, rozměry už jsou na běžné použití opravdu obří. Ač velikostí displeje je Mate blíž tabletům, tak vizuálně stále patří mezi mobily. Ale stačí použít pro porovnání nějaký obyčejný smartphone a okamžitě je jasné, že tohle je už je záležitost pro labužníky.

Běžný zákazník si takto velký mobil koupí jen stěží a když už bude chtít nějaký přístroj z kategorie phabletů (což je nový termín pro tyto křížence), tak raději sáhne po Samsungu Galaxy Note II, který je poměrně výrazně menší.

Huawei Ascend Mate má velmi dobrou výbavu a silný hardware. Pohání ho čtyřjádrový procesor Hi-Silicon K3V2 s taktem jader 1,5 GHz a sekunduje mu grafický čip Intel XMM6260. Telefon podporuje pět UMTS a čtyři GSM pásma. Operační systém Android je ve verzi 4.1.

Mate by měl mít obří výdrž baterie. Ostatně, samotný článek má velmi nadstandardní kapacitu 4050 mAh. Podle výrobce vydrží telefon na příjmu až devět dnů (v síti 3G). V běžném provozu to jistě bude mnohem méně, ale tři dny by vydržet mohl. A i to je výborný výsledek.

Z další výbavy stojí za pozornost AF fotoaparát s rozlišením 8 megapixelů, Bluetooth 4.0, wi-fi, GPS a další běžné funkce.

Pro Ascend Mate i špičkový Ascend D2 připravil Huawei novou firemní nadstavbu Androidu. Menu tak má výrazně lepší grafiku než předchozí modely značky a úplně chybí menu s aplikacemi. Ty se tak jen míchají v hlavním menu spolu s widgety a lze je třídit do složek.

Systém se na předváděných vzorcích nechoval zcela odladěně, zjevně si s ním musí výrobce ještě pohrát. Dostupnost ani cenu zatím firma neuvedla.