Poctivý kus hliníku s velkým displejem za fajn cenu. Huawei Ascend G7

Ascend G7 sice nebyl hvězdou tiskové konference Huawei, na druhou stranu je to telefon, který možná bude hvězdou v prodejích. Cílí na zákazníky, kteří touží po telefonu s velkým displejem, za který ovšem nechtějí utrácet horentní sumy. A přitom nechtějí dělat mnoho kompromisů. Výbava je tak na solidní úrovni, telefon ovšem zaujme také designem a zpracováním.

Kov za rozumné peníze

Na první pohled sice není G7 tak prémiový, jako nový Mate7, ale na telefon střední třídy působí jako nezvykle luxusní zboží. Dojem trochu kazil fakt, že na tiskové konferenci vystavované prototypy toho měly očividně už hodně za sebou a jejich těla byla různě „nabouraná“. To ukazuje, že je tělo z tenčího ohýbaného hliníku namísto frézovaného monobloku, podobné šrámy tak možná telefon utrpí i u uživatelů při drsnějším zacházení. Na druhou stranu se tu hliník nejspíš nebude štípat, což je častý neduh telefonů s tělem z tohoto materiálu.

Na to, jak je G7 veliký, překvapí, že sedne dobře do ruky. Huawei si dal hodně záležet na zaobleních rohů a ladil přechody hran, telefon působí v ruce v rámci možností příjemně. Samozřejmě, kdo „plácačkám“ neholduje, si tu na své nepřijde. To ovšem nelze u cenově dostupného telefonu s 5,5 palcovým displejem nijak očekávat. Jen pro pořádek, G7 bude stát 7 990 korun včetně DPH.

Displej samotný má „pouze“ HD rozlišení, tedy 1 280 x 720 pixelů. To je v dané kategorii zcela obvyklé a vůči použitému displeji nemáme v podstatě výhrady. U dnešních lepších smartphonů v podstatě už špatné displeje nenajdeme.

Vylepšené prostředí

V telefonu nás docela zaujalo nové vylepšené uživatelské prostředí Emotion UI 3.0. To totiž vypadá, jako by používalo jako svůj základ Android L, v systému ovšem telefon tvrdí, že je v něm Android 4.4.4. Nicméně virtuální ovládací tlačítka i práce s průhledností jako by z oka vypadly chystanému androidu, který jsme testovali ve vývojářské verzi.

Telefon byl svižný a plynulý, přímé porovnání s novým Mate7 ovšem jasně ukazuje, že osmijádrový procesor má i s uživatelským prostředím mnohem lehčí práci než čtyřjádro v G7. Nicméně telefon se nezadrhával a byl hezky plynulý, důvody ke stížnostem jsme v tomto směru u prototypů nezaregistrovali.

Suma sumárum, i levnější model Ascend G7 ukazuje, že Huawei má ambice posunout se mezi prémiovější značky, přitom zatím ceny drží na lákavé úrovni. S tím by mohla mít konkurence dost potíže. Bude zajímavé pozorovat, zda na G7 naváží podobným způsobem i menší a ještě trochu levnější modely. Upřímně, těch totiž Huawei prodává stále nejvíce a většina z nich zpracováním a designem nijak nenadchne. Přitom jak firma ukazuje, i u nepříliš drahých telefonů to jde.

Safírový luxus

Huawei na tiskové konferenci představil také safírovou edici svého špičkového modelu Ascend P7. Telefon dostal čelní safírové sklo, které opravdu nejde poškrábat – Richar Yu, šéf mobilní divize Huawei, to dokazoval na pódiu tím, že se displej snažil poškrábat nožem, který si vypůjčil od někoho z publika. Nepodařilo se mu to a my mu musíme dát za pravdu, byť jsme novinku vyzkoušet nemohli. Safírové sklo opravdu běžným způsobem nepoškrábete.

Safírový P7 dostane i nové keramické provedení zad a také novou barvu – boky jsou opět lemovány kovovým páskem, tentokrát v barvě růžového zlata. Novinku jsme si však nemohli ani osahat a otázkou je, jestli se k ní vůbec kdy dostaneme. Huawei neoznámil ani cenu ani dostupnost této verze, telefon bude nejspíš k dispozici ve velmi omezeném množství a jen na vybraných klíčových trzích.