Normální smartphone s obřím displejem. Recenze Huawei Ascend G600

Loni na podzim se Huawei Honor stal prvním opravdu dobře vybaveným smartphonem čínské značky. A vzhledem k pomalému uvádění na jaře uvedených novinek si tuto pozici vcelku dlouho ponechal. Spolehlivý a příjemný smartphone už tehdy lákal uživatele především cenou.

Nejinak je tomu u jeho nástupce, kolem kterého však nastávají trochu zmatky s pojmenováním. Než si je však popíšeme, musíme konstatovat, že telefonů s podobným poměrem výkon/cena na trhu mnoho není a ještě chvíli ani nebude. Vcelku výkonný dvoujádrový procesor je tu doplněn výborným 4,5palcovým IPS displejem a velmi slušnou baterií. To vytváří lákavý celek, který je výbavou velmi podobný extra tenkému Ascend P1. Uživatel však neplatí za náročnou tenkou konstrukci a dostane o něco klasičtější provedení smartphonu.

A teď k těm zmatkům ohledně pojmenování. Telefon se nakonec jmenuje Huawei Ascend G600, a tak jsme o něm informovali i po jeho uvedení. Jenže místy byl označován jako Honor 2. Toto jméno najdeme i na krabici našeho testovaného kusu a hovoří tak o něm i materiály v balení. V systému je telefon označen jako U8950-1.

Pod označením Honor 2 je totiž jinak globálně uváděn ještě o něco atraktivnější smartphone, vlastně nástupce Ascend D Quad. Jeho cesta na trh byla tak dlouhá, že se mnohde ani nezačne prodávat. Toto označení tedy platí pro čtyřjádrový smarpthone se 4,5palcovým HD displejem, 8 GB paměti a 2GB RAM. Nástupce původního modelu Honor se tedy jmenuje Ascend G600.

Vzhled a konstrukce: Honor s inspirací u iPhonu

Pokud bychom se měli k nějakému pojmenování přístroje přiklánět, je to rozhodně Honor 2. Model U8950 totiž výbavou i designem jasně navazuje na předchozí typ. Ten si bral vcelku dost inspirace z designu iPhonu 4. Novinka se v této oblasti posunula o něco dále a ačkoli u ní můžeme určitou inspiraci iPhonem vystopovat, celkově jde svou vlastní cestou, která rozvíjí design původního Honoru. Nicméně telefon se zkrátka jmenuje Ascend G600.

Především mohutnější proporce nenechávají nikoho na pochybách, že tohle je svébytný model. Huawei se tentokrát rozhodně nepouštěl do žádné války o nejtenčí telefon s nejužšími okraji displeje. Ascend G600 je pořádný kus smartphonu a nic na tom nezmění ani úhlopříčka displeje 4,5 palce. Zobrazovač těchto rozměrů se totiž vejde i do výrazně menšího těla a G600 se to nesnaží ani nijak zamaskovat. Okraje vedle displeje jsou vcelku velkorysé, prostory pod a nad ním už více odpovídají současným proporcím.

Rozměrově se Ascend G600 blíží velikánům jako je Samsung Galaxy S III nebo HTC One X, s konkrétními mírami 134 × 67,5 × 10,5 mm je snad jenom výrazněji užší než tito soupeři, i když i tady jde o milimetry. Pocit při držení v ruce je však zcela jiný. Telefon je v bocích širší než u displeje, za což může negativní sklon boků. Vypadá tak o něco užší, než ve skutečnosti je. Prsty se však tolik jako oči ošálit nenechají a v dlani je znát především trochu větší tloušťka telefonu.

Ta však nemusí být na škodu, mnohým uživatelům jistě Ascend G600 padne do ruky skvěle. Zlom na bocích je totiž umístěn přesně tak, že se okolo něj ohnou poslední články prostředníčku a prsteníčku. To pomáhá telefonu, který je jinak vyrobený z celkem klouzavých plastů, v ruce stabilizovat. Ale pro drobné ruce je už příliš přerostlý a řada uživatelů bude jistě lamentovat nad tím, že nástupce výrazně přerostl vloni nastavenou čtyřpalcovou laťku úhlopříčky displeje. Obzvláště, když čtyři palce začínají být ve střední třídě, kam G600 patří, oblíbenou velikostí.

Telefon rozhodně nepůsobí jako z laciného kraje. Možná za to může i plastový trend, který přinesl mezi špičkové modely korejský Samsung. Lesklý bílý plast našeho provedení má mírně metalický efekt a opravdu nevypadá špatně, dojem luxusu se však rozhodně nedostavuje. Dílenské provedení je na výborné úrovni. Přístroj je pevný a nikde nic nevrže a ani by v budoucnu nemělo.

Bílé plastové tělo také velmi slušně zakrývá otisky prstů. Černá varianta telefonu, která bude rovněž k dispozici, může být na otisky náchylnější, záleží však na jejím konkrétním provedení.

Displej a ovládání: krásný obraz a skoro čistý Android

Hlavním lákadlem Huawei Ascend G600 je jeho displej. Na úhlopříčce 4,5 palce má rozlišení 540 × 960 pixelů. To v době špičkových HD zobrazovačů nevypadá jako kdovíjaký zázrak, 245 pixelů na palec je takový lepší průměr. Jenže v praxi displej nadchne daleko více než podle strohých čísel. Je slušně čitelný za všech podmínek a IPS technologie se podepisuje na věrném barevném podání i vynikajících pozorovacích úhlech.

Při přímém porovnání se špičkovými HD displeji je sice obraz viditelně rozmazanější, na druhou stranu třeba podání bílé barvy mohou různé Super AMOLED a S-LCD2 displeje konkurence jen závidět. Za cenu okolo sedmi tisíc korun těžko seženete telefon se zajímavějším displejem.

Ani hardware nevypadá špatně. Dvoujádrový procesor s taktem 1,2 GHz zajišťuje dostatek výkonu pro běžnou práci i náročnější úkoly. Operačním systémem je Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich, což může být u právě uváděného modelu trochu zklamáním. Obzvlášť když má Huawei strategii aktualizací u jednotlivých modelů dost různorodou.

Výrobce do systému příliš nezasahoval, pozměnil pouze složení spodní lišty na úvodní obrazovce (zleva doprava ikony hovory, kontakty, menu, zprávy a prohlížeč, ikony však lze měnit) a přidal jednu zajímavost. Tou je vyhledávací lišta Google na každé ze stran domovské obrazovky a to v její horní části. Uživatele to naučí více využívat samotného vyhledávače i aktivního vyhledávání, které hledá nejen na internetu, ale i v obsahu v telefonu. Přitom lišta na obrazovce nijak výrazně nepřekáží a nezabírá místo dalším widgetům. Ostatní výrobci dovedou toto místo vyplýtvat daleko méně užitečným způsobem.

Trochu méně se nám líbí občasná naprosto bezdůvodná zaškobrtnutí telefonu. Upřímně, takové zádrhele jsme už dlouho u žádného moderního smartphonu se čtyřkovou a vyšší verzí Androidu neviděli. Kdo ví, možná za to může vyšší rozlišení displeje a "jen" 768 MB paměti RAM. U Huawei by však spíše mohli více zapracovat na optimalizaci sladění systému s hardwarem. Jejich ostatní modely jsou důkazem, že to lépe dovedou.

V době testu ještě do uvedení modelu zbývalo něco času, takže je možné, že se situace skutečně zlepší. Z celkového hlediska je však systém na telefonu rychlý a výkonu nedostatek není, takže nebýt občasných zádrhelů, bylo by vše v pořádku.

Baterie: úsporná řešení fungují

Huawei je známý tím, že své telefony vybavuje řadou úsporných technologií, které dovedou v důsledku výrazně prodloužit životnost na jedno nabití baterie. Do vcelku velkého těla se vešel akumulátor s kapacitou 1 930 mAh, což je slušný příděl.

V kombinaci s úsporným řešením to přináší velmi dobrou praktickou výdrž baterie. Ani při vysokém vytížení jsme neměli problém s telefonem přežít dva pracovní dny na jedno nabití a když jsme ho šetřili a především tolik nevyužívali displej, výdrž se snadno prodloužila i na dvojnásobek. To je vzhledem ke kvalitám displeje opravdu velmi slušný výsledek.

Telefonování a zprávy: pohodlná klávesnice s hrubou odezvou

V oblasti telefonování a zpráv nepřináší Ascend G600 v zásadě nic nového a kdovíjak odlišného od konkurence. Standardní telefonní aplikace neumí vyhledávat pomocí T9 mezi jmény s diakritikou, k tomu je zapotřebí hledat přímo v kontaktech, kde jako výsledky vyhledávání vyjíždějí jména s diakritikou i bez ní.

Za pozornost určitě stojí virtuální klávesnice, která je bohatě dimenzovaná a pro psaní pohodlná i v konfiguraci na výšku. Nezapomíná na důležitá interpunkční znaménka, která tak uživatel nemusí složitě hledat. Komu klávesnice nevyhovuje, může si pustit klasickou androidí systémovou. Huawei má na vlastní klávesnici ještě jednu zvláštnost: tahem přes klávesnici do strany lze přepínat mezi klasickou qwerty a telefonní klávesnicí. Vzhledem k velikosti displeje však tu telefonní považujeme za trochu zbytečnou.

Trochu nepříjemná je tupá vibrační odezva klávesnice při psaní. Telefon při vibrování spíše rachtá, a psaní je tak zbytečně slyšitelné. I v ruce jsou vibrace cítit možná až příliš. Lze je vypnout, to však znamená pro změnu nulovou odezvu při psaní (nebo nutnost pustit zvuky). Hrubé vibrace se prolínají celým systémem. Při jejich vypnutí pak uživatel přichází při interakci s displejem nebo se senzorovými tlačítky o potvrzující odezvu.

Organizace a data: naprostá klasika

Ani další výbava se nijak nevymyká obvyklým standardům. Technické specifikace na internetových stránkách výrobce slibují 4 GB paměti, ale ta je uvedena jako ROM. Velkou části si tak ukousne systém i další součásti, a v telefonu tak pro uživatele zbývá jen něco lehce přes 1 GB paměti. To by mělo na běžný provoz aplikací stačit, ale na další data bude nutné pořídit microSD kartu.

Datová výbava je obvyklá, včetně wi-fi hotspotu nebo HSPA. Prohlížeč je standardní androidí a na velkém displeji velmi dobře použitelný. Sada Documents To Go pro práci s kancelářskými aplikacemi umí ve vestavěné verzi dokumenty pouze prohlížet, editace a vytváření jsou za příplatek.

Huawei nepřidává kdovíjaké aplikace navíc, dvě drobnosti jsou však příjemné. Je to aplikace svítilny a pak standardně vestavěná aplikace na zálohování dat z telefonu.

Zábava: nenápadné ambice

Telefony Huawei nikdy neexcelovaly třeba fotoaparáty, ale třeba předchozí Honor svým snímačem neurazil. Dvojka se tedy snaží v tomto trendu pokračovat a k lepším snímkům by měl pomoci především BSI senzor. Rozlišení 8 megapixelů není v tomto případě příliš důležité a přítomnost automatického ostření a přisvětlovací diody bereme jako samozřejmost.

U snímků však asi hodně záleží na tom, jak se s fotoaparátem uživatel sžije. Za dobrých světelných podmínek jsou snímky většinou slušné, avšak v případě fotografování scén s většími světelnými kontrasty doporučujeme použít funkci HDR. Jinak vznikají až nepříjemné přepaly.

Občas nejsou snímky zcela korektně zaostřené. V horších světelných podmínkách se nám líbí, že telefon nevolá přisvětlovací diodu v automatickém režimu do akce příliš brzy. Hranice, kdy ji spouští, je podle nás nastavena vcelku citlivě.

Ovšem dioda samotná by zasloužila trochu přitlumit. Osvětlí sice i větší temný prostor, ale pro fotografování blízkých předmětů příliš vhodná není. Pravdou je, že dioda alespoň nezpůsobuje ohromné přepaly fotek. Světla je jen trochu více, než by byl záhodno, a kvůli tomu vznikají na snímcích nežádoucí odlesky.

Velmi překvapivý je pak výkon fotoaparátu v hodně složitých temných podmínkách. Pokud má fotoaparát na co ostřit, a to i bez použití blesku, vytváří velmi překvapivé snímky. Fotografie z nočního města se tak mohou měřit se současnou špičkou.

Shrnutí: obří displej za dobré peníze

Huawei Ascend G600 je pozoruhodný smartphone s hodně dobrou výbavou a překvapivým displejem za rozumnou cenu. Když k tomu přidáme ještě velmi dobrou výdrž baterie, může se zdát, že v Huawei našli recept, jak opravdu pořádně zatopit zavedené konkurenci. A ano, může se to stát, jen by měli vývojáři firmy doladit software telefonu.

S cenou asi 7 500 korun konkuruje G600 spíše řadě dvoujádrových kousků s menšími čtyřpalcovými displeji jako třeba HTC Desire X nebo nový Samsung Galaxy S III mini. Přímých soupeřů je opravdu málo a když je najdeme, jejich cenovka je podstatně vyšší. Huawei má ve svých řadách Ascend P1 s tenčí konstrukcí, trochu více RAM i silnějším procesorem, stojí však přes 9 tisíc korun.

U Samsungu může být soupeřem výprodejový Galaxy S II s menším displejem o nižším rozlišení, ale cena těsně pod 10 tisíc korun opět není nízká. Podobně lze za cenu těsně pod 10 tisíc sehnat i výborné a celkově dospělejší HTC One S s možná ještě o trochu lákavějším displejem a tenčím provedením, ale bez slotu na paměťové karty.

Určitou konkurencí by mohla být i Nokia Lumia 820 s Windows Phone 8, která má k modelu Ascend G600 blízko svou velikostí. Telefon se však neprodává a ani neznáme jeho cenu na českém trhu.

Huawei Ascend G600 a konkurence

