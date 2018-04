Huawei Ascend D3 se podobá HTC One Max. Náhoda to asi nebude

Společnost Huawei připravuje smartphone Ascend D3, který jako by z oka vypadl modelu One max od HTC. Na první pohled je to prakticky identické dvojče, druhý přeci jen několik odlišností odhalí. Výbava novinky je ovšem zahalena tajemstvím.