Huawei a ZTE chystají soupeře pro megasmartphony, útočit budou cenou

Huawei a ZTE se v modelových řadách smartphonů posouvají stále výše. Pravda, první pokus s výkonným čtyřjádrem Huawei moc nevyšel, model Ascend D Quad se podařilo do finále dotáhnout více než půl roku po představení a je dost možné, že u nás se vůbec prodávat nebude.

Není ale důvod smutnit, firma namísto toho rychle představila a i na náš trh snad do pár týdnů uvede nový model Honor 2, který vlastnosti D Quad přebírá a ještě k nim přidává pár dalších vylepšení. To všechno za cenu zřejmě okolo 8 000 korun. Jenže ani v kategorii, kde vládne především Samsung Galaxy S III se nechce Huawei zastavit a čínský rival ZTE jej hodlá následovat.

Zkraje roku 2013 by se tak nejprve na čínském a pak i na světových trzích měl objevit nový pětipalcový Huawei Ascend D2. Pod displejem s HD rozlišením (zřejmě ale ne Full-HD jako u nového HTC J) se bude opět ukrývat čtyřjádrový procesor s taktem 1,5 GHz (zřejmě K3V jako u Honor 2 a Ascend D Quad) nebo třeba 13megapixelový fotoaparát a baterie s kapacitou 3 000 mAh. Je pravděpodobné, že tímto nadupaným monstrem nás Huawei potěší v Barceloně na tradičním Mobile World Congress.

Velmi podobné specifikace má mít připravované ZTE Nubia Z5. Nová řada Nubia má přinést hodnotněji a luxusněji vypadající smartphony, které budou vyhovovat náročnému evropskému publiku. Z5 bude zřejmě top-modelem, čtyřjádrový procesor, pětipalcový HD displej nebo 13megapixelový fotoaparát budou samozřejmostí. Design připravovaného supersmartphonu má pocházet z Itálie.

V Číně se mezi tím začíná prodávat trochu obyčejnější čtyřjádrové ZTE, které může být soupeřem pro Huawei Honor 2. Model U950 pohání čipová sada Tegra 3, displej má úhlopříčku 4,3 palce (zřejmě jen WVGA rozlišení). Telefon má 1 GB RAM, 4 GB vestavěné paměti a jen pětimegapixelový fotoaparát. Doslova šokující je ale cena tohoto čtyřjádrového kousku. V Číně to má být pouhých 999 jüanů, tedy v přepočtu asi jen 3 200 korun. Pokud by se tedy takový přístroj prodával v našich končinách, mohla by se cena vejít pod pět tisíc.