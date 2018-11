Huawei má velký problém. Novozélandské úřady odmítly jeho 5G technologii

Důvodem jsou obavy z možné špionáže, podle novozélandských úřadů totiž využití technologie Huaweie představuje významné riziko pro národní bezpečnost. A to i přes to, že Čína je nejvýznamnějším obchodním partnerem tohoto tichomořského ostrovního státu.

Operátor Spark je i tak přesvědčen, že 5G síť bude schopen spustit nejpozději do července 2020. Novozélandský ministr zpravodajských služeb Andrew Little podle BBC připustil, že operátor by mohl s místními úřady spolupracovat na snížení rizik. A nevzdává se ani Huawei, hodlá totiž najít cestu k navázání spolupráce.

Není to přitom jediný problém, s nímž se Huawei v této části světa musí potýkat. Již v srpnu byl společnosti obdobným zákazem znemožněn vstup na australský mobilní trh, rovněž kvůli bezpečnostním obavám. Opět šlo o dodávky technologií pro vybudování 5G sítě.

Trable Huaweie s dodávkami síťových technologií odstartovaly v roce 2012. Tehdy od spolupráce s čínskou společností odrazovala telekomunikační společnosti americká vláda. A to ze stejného důvodu jako v případě Nového Zélandu či Austrálie. Spoluprací telekomunikačních společností s touto čínskou společnosti se zabývaly nicméně i britské, německé, japonské či jihokorejské úřady.

Americká vláda navíc minulý týden kvůli obavám z úzkých vazeb mezi čínskou vládou a společností Huawei apelovala na spojenecké země. Doporučila, aby se jejich mobilní operátoři i poskytovatelé internetového připojení vyhýbali využívání vybavení této čínské společnosti (více viz USA vyzývají spojence k bojkotu značky Huawei. Bojí se čínské špionáže).

Podle specialisty na kybernetickou bezpečnost Toma Urena jsou obavy oprávněné, čínské zákony totiž tamní vládě umožňují přimět společnosti v zájmu národní bezpečnosti ke spolupráci se zpravodajskými službami. Čína navíc podle Urena dlouhodobě potvrzuje, že jí není špionáž cizí. Z tohoto důvodu je prý těžké argumentovat, že čínské společnosti, respektive používání jejich technologií, nepředstavují zvýšené riziko špionáže.