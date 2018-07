Huawei jde tvrdě za svým cílem, Apple už je na dostřel

V rámci premiéry nového modelu Nova 3 (u nás v prodeji s největší pravděpodobností nebude) šéf čínské světové mobilní trojky podle serveru Sohu oficiálně oznámil, že jeho společnost už letos prodala sto milionů smartphonů. To je polovina cíle pro letošní rok. Huawei si naplánoval prodat letos dvě stě milionů smartphonů, což je oproti loňsku o 47 milionů více.

Vypadá to, že by se to firmě mohlo podařit. Stomilionovou hranici Huawei překročil po takřka sedmi měsících, loni na to potřeboval o dva měsíce více. A v roce 2015, když se čínský gigant teprve rozjížděl, to stihl jen pár dní před koncem roku. Za posledních sedm let se prodeje čínské značky zvedly o 51 procent.

Zájem je zejména o novinky P20 a P20 Pro. Těch se dohromady letos do konce června prodalo šest milionů kusů. Popularitě se těší i odlehčená verze P20 Lite. Ta uspěla jako sedmý celosvětově nejprodávanější smartphone letos v květnu.

Huawei do prodejů nezapočítává jen smartphony své značky. V prodejních číslech jsou i přístroje Honor. To je rozdíl oproti konkurenčnímu koncernu BBK Electronics, který své značky Vivo, Oppo a OnePlus počítá samostatně. Kdyby je sečetl jako Huawei, byl by světovou jedničkou.

Přímo Honor se může pochlubit opravdu výrazným meziročním růstem o 150 procent. Zájem je zejména o model Honor 10, kterého se prodaly tři miliony kusů. Prodejní čísla jednotlivých modelů nejsou u Huaweie/Honoru tak výrazné jako u konkurence, jenže firma má velmi široké portfolio a oproti konkurenci je prodej jednotlivých modelů poměrně vyrovnaný.

Pokud Huawei své cíle splní, má nakročeno stát se dvojkou na trhu se smartphony. Odhaduje se, že by současnou dvojku Apple mohl předehnat už v prvním čtvrtletí příštího roku. Ovšem Apple letos uvede nejméně tři nové iPhony. Očekává se o ně velký zájem, který od zářijového uvedení zřejmě jen tak neopadne.

Dlouhodobým cílem Huaweie je stát se světovou jedničkou na poli smartphonů. Ovšem překonat prodeje Samsungu se mu ještě dlouho nepovede. Samsung má rovněž velmi široké portfolio modelů, které zaplní každou mezeru na trhu. Apple bude snazší cíl, jelikož prodává pouze velmi drahé smartphony. Za loňský rok Apple prodal zhruba 216 milionů iPhonů.