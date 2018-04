HTML konvertor pro Psion s5

Jistě si něktěří z vás již říkali, že programové vybavení Psionu by mohlo dostat do vínku další SW, který by umožňoval i jiné věci, než psaní poznámek, dokumentů a kreslení obrázků. Tyto funkce sice Psionu stačí k zastoupení základních kancelářských potřeb, ale přeci jenom je Psion poněkud nákladnější záležitost, než aby sloužil pouze pro psaní textů a tabulek.

Nyní mají příležitost například webmasteři nebo jiní správci stránek, která jim dává možnost vytvářet stránky i na cestách.

HTML Convert pracuje velmi jednoduše a vy nepotřebujete ani znát složitější psaní v HTML jazyce. Stačí napsat stránku v ASCII editoru a HTML Convert převede tuto stránku do slušného HTML kódu, který pak stačí pouze uploadovat na internet.

Z toho plyne i skutečnost, že HTML Convert pracuje se dvěma druhy souborů. S ASCII a HTML. Bohužel ASCII zdrojový soubor budete muset dodat z editoru sami. To by neměl být problém, jelikož Word na Psionu dovede exportovat text do ASCII. V konvertoru jej pak bez problémů převedeme.

Myslím, že kdyby se nechal napsat text přímo v editoru, bylo by to daleko elegantnější. Ovšem psaní ve Wordu je přeci jenom příjemnější. Po zpracování konvertorem dostaneme html soubor, který lzde publikovat na internetu.

K programu mám jedinou výtku a sice jeho složitější instalaci, kterou neobstará instalační program, ale musíte si rozkopírovat programové soubory různě po Psionu dle instrukcí v readme.txt. Není to sice nic složitého, ale při odinstalaci můžete na soubory omylem zapomenout a nesmazat je. Pak vám zbytečně zabírají někdy i drahocené kb v paměti. Program je možné stáhnout v sharevare verzi u nás na serveru.