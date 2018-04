HTML Designer 2.1

HTML Designer z produkce firmy PocketIQ patří mezi nejméně rozšířené programy pro EPOC32 kompatibilní kapesní počítače a mininotebooky. Není divu, z logických důvodů koncepce kapesních počítačů nebývá na tomto typu mobilních zařízení tvorba webových stránek zrovna nejpohodlnější. HTML Designer je čistokrevný ASCII HTML editor a vzhledem k nutnosti dobré znalosti HTML kódu není určen začátečníkům. Program stojí 10 GBP a funguje na Psionu Series 5/5mx, Series 7/netBooku, Revu, Ericssonu MC218 a Geofox One.







Samotný program sice s psaním HTML kódu moc pomoci nemůže, určité možnosti tady ale přece jenom jsou. Tou hlavní z nich není samozřejmě nic jiného než výběr z nabídky jednotlivých HTML tagů z přehledného seznamu, který je možno pomocí hotkeys otevřít napravo od hlavního okna (viz obrázek). Pokud má daný HTML tag nějaké důležité parametry, objeví se po vybrání tagu doplňkové okno - funguje to ale opravdu jen u těch často používaných a tedy důležitých tagů, všechno ostatní je nutno dopsat ručně. Zapomeňte tedy na jakékoliv vychytávky, jako je například automatické dokončování párovaných tagů nebo requestery pro specifikace detailních parametrů pro HTML tagy, nic takového HTML Designer neumí. Při editaci lze také využívat standardních vlastností všech textových editorů EPOC32, jako je vložení libovolného znaku z aktuální znakové sady, vyhledávání a nahrazování textových řetězců apod.





Další a občas užitečnou pomůckou je možnost uložit si libovolnou webovou stránku nebo její část jako předlohu a kdykoliv ji zpětně vyvolat, což se hodí třeba při psaní recenzí rovnou v HTML kódu, "sériovou" tvorbu různých jednoduchých HTML dokumentů apod. Náhled vytvářené stránky si můžete kdykoliv prohlédnout ve webovém browseru (který pochopitelně musí být nainstalován), nutno ale podotknout, že celá akce trvá poměrně dlouho a po otevření webového prohlížeče je logicky lepší nechat ho stále otevřený. Tabulku dostupných HTML tagů si můžete kdykoliv upravit v editoru tagů integrovaném přímo v HTML Designeru a není tak problém v případě potřeby přidat do databáze libovolný HTML tag nebo všeobecně jakýkoliv textový řetězec použitý pak pro jeho rychlé vložení do dokumentu.











HTML Designer nelze řadit mezi komfortní nástroje na vývoj webových stránek, svůj účel však program plní poměrně dobře. I když ho nelze doporučit přímo k samotnému psaní HTML kódu, pro menší úpravy webových stránek pro svého Psiona patrně nenajdete nic lepšího.





3 - nápad, inovace, užitek

3 - dokumentace, nápověda

3 - grafické zpracování

4 - rychlost, stabilita

3 - poměr cena/výkon

CELKOVÉ HODNOCENÍ

+ jeden z mála "použitelných" HTML editorů pro Psion

- na možnosti EPOC32 až příliš jednoduchý program, mohl by umět mnohem víc...