HTC se potýká se závratnou ztrátou. Nové HTC 10 může být spásou

Tržby za první kvartál se podle oficiálních hospodářských výsledků společnosti dostaly na v přepočtu 463 milionů dolarů (více než 10,5 miliardy korun). Ve stejném období minulého roku to přitom bylo 1,3 miliardy dolarů (zhruba 31,5 miliardy korun).

Kvůli více než šedesátiprocentnímu propadu příjmů je celkový hospodářský výsledek 150 milionů dolarů (3,6 miliardy korun) v červených číslech. Po ukončení prvního loňského čtvrtletí firma ještě vykázala zisk 11,6 milionu dolarů (281 milionů korun).

Na mizerných výsledcích se podepsalo hned několik faktorů. Tím hlavním bylo zpoždění uvedení aktuálního top modelu HTC 10, který se do prodeje dostal teprve nedávno. Finanční situaci společnosti tak v daném období ani nemohl vylepšit. Totéž platí pro brýle na virtuální realitu Vive, od kterých si výrobce hodně slibuje. Koneckonců byly to právě Vive, které nedávno způsobily skokové zlepšení kondice společnosti na burze cenných papírů (více zde).

V souvislosti s načasováním uvedení top modelů HTC je třeba připomenout, že ačkoli byly loni výsledky značně lepší, ani do těch se nepromítly prodeje tehdejší jedničky portfolia modelu One M9. To je ovšem v celkovém kontextu značně znepokojivé porovnání.

Navzdory katastrofálnímu vývoji v prvním čtvrtletí vedení společnosti v následujícím období očekává značné zlepšení situace právě díky uvedení modelu 10 a Vive.

Zatímco očekávaný úspěch na poli virtuální reality dobře ilustroval obrovský zájem o Vive, kdy 15 tisíc kusů brýlí dostupných v první vlně prodeje bylo rozprášeno během deseti minut, v segmentu chytrých telefonů, v němž kdysi firma udávalo tempo, bude návrat na výsluní značně komplikovanější.

Podle dat agentury comScore byl totiž v lednu letošního roku podíl firmy v tomto segmentu jen 3,2 procenta. Vítanou vzpruhou by mohlo být proslýchané spojenectví s Googlem, pro který by firma mohla vyrobit příští modely referenční linie Nexus (více zde).