HTC zřejmě představí novou verzi dotykového ovládání TouchFLO

O nástupci uživatelského rozhraní s krycím názvem HTC Manila, jsme vás informovali začátkem letošního roku. Tehdy se mezi uživatele dostala neoficiální a neuvěřitelně pomalá verze nového rozhraní. Podle serveru MSmobiles se v Londýně ukáže nové TouchFLO v plné kráse.

Patrně se chystá i nová technologie v oblasti dotykových displejů.

Podle uveřejněného článku navíc hodlá HTC uvést kompaktní komunikátor s VGA displejem, který již ve firemním portfoliu opravdu chyběl. Najdeme zde sice HTC Advantage a starší Universal, tyto modely však nelze slovy kapesní charakterizovat ani při nejlepší vůli.

Nové přístroje nabídnou i daleko svižnější mobilní internet – zásluhou vylepšeného HSDPA bude možno dosáhnout teoretické datové propustnosti až 7,2 Mbit/s.

Zajímavostí je, že nové telefony značky HTC bude pohánět baterie kapacity pouhých 900 mAh. To je velmi zvláštní, zvážíme-li nevalnou výdrž poslední řady komunikátorů, které jsou vybaveny akumulátory vyšších kapacit. A navíc jde o přístroje vybavené QVGA displeji, které jsou k baterii přeci jen nepatrně šetrnější.

Vše tedy nasvědčuje tomu, že má HTC v rukávě eso, které zajistí nižší odběr. Je možné, že HTC převezme řešení společnosti Synaptics, která se zabývá vývojem kapacitních displejů (podobný byl použit u Apple iPhone). Další alternativou jsou OLED zobrazovače, které by výdrž zcela určitě citelně zvýšily. Nebo že by HTC snad sáhlo po nízkonapěťových čipových sadách Qualcomm? Ty by v kombinaci s energeticky méně náročným displejem mohly skutečně znamenat delší výdrž i na baterii s nižší kapacitou.

Použití nové technologie displejů napovídá i dřívější projev Todda Achilles, vice prezidenta americké sekce HTC. „Zařízení s dotykovými displeji již produkujeme dlouho, ale tato nová generace vdechne ovládání nový rozměr. Displeje budou přesnější a citlivější a již se tak nestane, že by displej po udělení pokynu nereagoval na první klepnutí,“ řekl Achilles.

Bohužel ani tyto informace nejsou podložené oficiálním vyjádřením zástupců z HTC. Nezbývá tedy, než skutečně vyčkat na onen šestý květen, kdy se snad konečně dozvíme, co v HTC pro příznivce Windows Mobile chystají.