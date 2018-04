HTC změní duši, od Qualcommu přejde k Ericssonu a nVidii

HTC tak možná reaguje na dlouhodobější problémy s ovladači čipsetů Qualcomm pro Windows Mobile. Právě díky nim totiž nemají přístroje takový výkon, jaký by se dal podle technických specifikací očekávat. Výhodou Qualcommu přitom je fakt, že nabízí ucelené řešení – výrobce dostane ARM procesor, bezdrátové moduly, GPS modul, ale i grafický akcelerátor v jednom balení. To samozřejmě snižuje náklady.

HTC se přesto pravděpodobně rozhodlo dát Qualcommu vale a nadcházející novinky bude stavět z komponent od několika dodavatelů. Podle všeho by mělo jít o společnosti Ericsson Mobile Platforms a nVidia. Grafický specialista nVidia by měl HTC dodávat čipsety platformy Tegra – ty obsahují výkonný 800 MHz procesor s architekturou ARM11, akcelerátor HD videa a grafický akcelerátor s podporou OpenGL ES 2.0. Platforma Tegra nabídne i wi-fi modul. Díky kvalitním ovladačům by měla být platforma Tegra extrémně úsporná.

To platforma od Ericsson Mobile Platforms, dceřinné společnosti švédského gigantu Ericsson, bude mít na starosti komunikaci s mobilními sítěmi a okolím vůbec. Firma svou mobilní platformu dodává mnoha významným světovým výrobcům. Stojí na ní prakticky všechny mobilní telefony Sony Ericsson, ale také mnoho přístrojů jeho konkurentů. V seznamu zákazníků nechybí Nokia, Samsung, LG, Sharp nebo výrobci notebooků Lenovo, Dell a Toshiba. A v tomto seznamu zveřejněných zákazníků nechybí ani HTC.

Ericsson Mobile Platform se primárně stará o bezdrátovou komunikaci se sítí operátora. Podporuje všechny běžné technologie od GSM až po HSPA a HSPA Evolution. Pro komerční využití je již připravena i varianta s podporou LTE. Právě ta byla ještě v prototypové fázi použita vloni na Mobile World Congress v Barceloně, kde Ericsson předvedl první hovor v LTE síti za pomoci kapesního zařízení.

Kdy a zda vůbec se přístrojů HTC s novými komponenty setkáme, zatím není vůbec jasné. Možná by se tak ale mohlo stát již na nadcházejícím kongresu v Barceloně. Ostatně, ne nadarmo možná HTC uvedlo inovovaný model Touch Cruise ještě před touto událostí – můžeme spekulovat o tom, že tento model je poslední novinkou na platformě Qualcommu a další přístroje, které spatří světlo světa třeba právě v Barceloně, již budou postavené na jiných čipech. Nechejme se překvapit.

