HTC se chlubí zlatým One M9. Jeho fotku ale pořídilo iPhonem

Nápisy na zádech telefonu upozorňují na finále šampionátu v sobotu 6. června, kdy se na olympijském stadionu v Berlíně utkaly Juventus a FC Barcelona. Šasi této limitované edice One M9 jsou z 24karátového zlata a povrch má doslova zrcadlový lesk.

A právě na to HTC tak trochu doplatilo. Tvůrce fotografie, který snímek novinky umístil na oficiální Twitter společnosti, totiž při focení sáhl po iPhonu. Jeho linie jsou dobře rozpoznatelné v odrazu ve spodní pravé části telefonu.

Umístění odrazu v popisované části odpovídá i zákonům optiky a tak není pravděpodobné, že by fotografující speciální edici One M9 fotil jiným telefonem a ve druhé ruce držel iPhone. Navíc by to ani nedávalo smysl.

Této malé nehody si všimli redaktoři serveru VentureBeat a pro jistotu hned zvěčnili původní tweet na sociální síti. HTC později na svůj přešlap reagovalo a původní příspěvek byl nahrazen novým, který doplnily dvě fotografie v tiskové kvalitě.

HTC dosud neoznámila, nakolik je tato zlatá edice One M9 limitována a neznáme ani koncovou cenu. Je ale téměř jisté, že jediným rozdílem je zlaté nebo zlacené šasi telefonu, výbava bude neměnná.

HTC One M9 má pětipalcový FHD panel (1 080 × 1 920 pixelů) a o ladný běh se stará Qualcomm Snapdragon 810, jehož pověst pošramotilo údajné přehřívání. Systému Android 5.0 s nadstavbou Sense jsou k dispozici 3 GB operační paměti, pro data uživatele pak 32GB a paměťovou kartou dále rozšířitelný modul.

Celkově jde o výborně vybavený a softwarově vyladěný smartphone (naše recenze), který přesto na trhu tápe a jeho prodeje značně pokulhávají za očekáváním. Proto dle neověřených informací firma nedávno omezila produkci svého top modelu o 30 procent, což se obratem projevilo na oslabení akcií na burze.

Další pokles akcií o bezmála 10 procent společnost utrpěla v pondělí 8. června, což mezi analytiky vyvolalo otázky o dalším osudu pionýra segmentu chytrých telefonů (více zde).

Aktualizováno o oficiální vyjádření HTC:

Tuto fotografii vytvořil náš externí dodavatel, nikoli zaměstnanec HTC. Omlouváme se za zmatky, nicméně nás těší zájem uživatele iPhonu o naši limitovanou zlatou edici UEFA HTC One M9.