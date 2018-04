HTC zaznamenalo v loňském roce rekordní tržby

Vedoucí výrobce WM zařízení, společnost High Tech Computers, zaznamenala v loňském roce rekordní zisky. A to i přesto, že jistý nedostatek čipů Qualcomm pocítila již v posledním čtvrtletí minulého roku. V březnu by přitom měl být tento nedostatek (chyběly především výkonové zesilovače a 3G telefonní moduly) nadobro zažehnán. Vedení společnosti dlouho neváhalo a změnilo svého hlavního dodavatele zesilovačů, nově tak byla sepsána smlouva s firmou Avago Technologies.

Qualcomm nyní veškeré své zásoby čipů směřuje do HTC, aby výrobce alespoň z části dostál svých závazků. To se však projeví výrazným nedostatkem hardwaru pro ostatní odběratele, což Qualcomm pocítí právě v těchto dnech. Ani tato krize samozřejmě nebude mít dlouhého trvání a podle analytiků by mělo být po Novém roce v Číně již vše v normálu (Nový rok připadá díky odlišnému kalendáři vždy na jiné datum, letos to bude v únoru).

Tržby HTC se v prosinci přiblížily 350 milionům amerických dolarů, za celý poslední kvartál firma utržila téměř 1,2 miliardy USD, což je prozatím firemní rekord. Ve srovnání s loňským rokem byl zaznamenán nárůst o více než 32 %. Největší výnosy společnosti stále zajišťuje úzká spolupráce s většinou nadnárodních operátorů.