HTC má Applu ročně platit přes 3,5 miliardy korun. Firma to popírá

Firmy HTC a Apple nedávno poměrně překvapivě uzavřely vzájemnou licenční dohodu s platností 10 let, ale žádné bližší podrobnosti nezveřejnily. Magazínu Forbes však zdroje blízké transakci prozradily, že licenční poplatek za jedno zařízení, který bude HTC v rámci dohody platit, je 6 až 8 dolarů, tedy v přepočtu 120-160 korun.

Vzhledem k očekávaným prodejům v příštím roce zhruba 30 až 35 milionů kusů smartphonů to znamená, že by HTC mohlo na účty Applu odeslat částku mezi 180 a 280 miliony dolarů, tedy v rozmezí 3,6 až 5,6 miliardy korun. To ovšem za předpokladu, že dohoda platí pro všechny modely HTC nebo pouze pro androidí kousky. Pro relativně malou firmu, která se navíc potýká s odbytovými potížemi, nejde vůbec o malou sumu. U HTC si však jistě náklady dobře spočítali a zdá se, že se jim to vyplatí.

Firma navíc v posledních dnech popřela, že by mělo jít o takto vysokou částku. "Domnívám se, že tyto odhady jsou nepodložené a velmi, velmi špatné. Je to neslýchané číslo, ale o konkrétní částce nic bližšího neřeknu," řekl agentuře Reuters šéf HTC Peter Chou.

Ostatně, informace magazínu Forbes nehovoří o druhé straně dohody. Není totiž jasné, kolik má Apple zaplatit HTC za jeho patenty. Ve výše uvedených odhadech zřejmě nebude tato platba figurovat. Prodejní čísla obou společností jsou totiž velmi rozdílná, a tak by se platby za zařízení špatně započítávaly.

Apple prodá za jedno čtvrtletí zhruba tolik telefonů, co HTC za celý rok. I kdyby tedy měl firmě HTC platit za patenty jen po dolaru na jeden prodaný telefon (a možná platí i méně), vrátí se do pokladny HTC přeci jen vcelku výrazná částka.

Dalším náznakem toho, že by HTC mohlo Applu platit méně, než tvrdí odhady, je fakt, že například Microsoftu platí za licence androidích patentů HTC přibližně jen pět dolarů, a i to mohou být nadhodnocené částky. Náklady na licence patentů pro telefony s Androidem tak u HTC stále zřejmě zůstávají nižší než platby za samotné licence operačního systému Windows Phone. Ta má stát zhruba 23 až 30 dolarů, tedy přibližně 250 až 600 korun.

Výše plateb dojednaná mezi Applem a HTC nakonec nezůstane zcela utajena. U soudu totiž uspěl Samsung s žádostí, podle které by měl Apple v rámci sporu s touto firmou výši a konkrétní podobu plateb korejské společnosti odtajnit. Částku se ale dozví pouze právníci samsungu, kteří ji chtějí použít v argumentaci při konečném rozhodování o výši odškodnění pro Apple.