HTC začne uvolňovat ICS aktualizace. První na řadě je Sensation

Konečný seznam zařízení se mírně rozrostl oproti původním odhadům. Velké aktualizace Ice Cream Sandwich, která spojuje telefonní a tabletovou verzi, se dočkají i majitelé starších zařízení. Jmenujme ty, která se prodávají v Česku:

První mohou upozornění o dostupnosti systémového updatu očekávat majitelé Sensation nebo verze XE. Aktualizace bude podle vyjádření společnosti dostupná během několika týdnů. Následovat bude Sensation XL s obřím displejem a povedeným fotoaparátem.

Nový systém u HTC znamená i nové Sense

Výrobce zároveň upozorňuje, že update nebude ihned dostupný pro všechny majitele, záleží na regionu. Kdy vyjde v Česku, není známo.

Jisté naopak je, že zařízení dostanou spolu s novým systémem také vylepšenou verzi uživatelského prostředí Sense 3.6. Redaktoři serveru Engadget již aktualizovaný Sensation XE vyzkoušeli a podrobili některým výkonnostním testům.

Vyšší výkon přístroj s ICS vykazoval v benchamarku Quadrant (2 213 vs. 2 097), Nenamark 1 (60,7 vs. 46,4) i Nenamark 2 (41,2 vs. 24,9). Sensation XE s Androidem 4.0 a Sense 3.6 si lépe vedlo také v GL Benchmark Egypt, kde telefon dosáhl na výsledek 46 snímků/s oproti 24 snímkům se starší verzí systému. Horších výsledků přístroj dosáhl pouze v testech Linpack. Celkově by tak mohl být chod telefonů HTC s novým androidem a nadstavbou Sense svižnější.