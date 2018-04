Pohřbívají HTC. Jenže ředitelka tvrdí, že z trhu nikdy nezmizí

Samsung a Apple jako největší hráči na trhu se smartphony, stále sílící dravější konkurence z Číny a fakt, že globální tempo růstu tohoto trhu letos kleslo pod 10 procent, vedou Robyn Makovou k přesvědčení, že řada ztrátových výrobců příští rok nepřežije. „Ztrátové značky od HTC po Sony mohou být donuceny dospět k závěru, že hra je u konce,“ uvedla.

S jejím tvrzením však nesouhlasí výkonná ředitelka a spoluzakladatelka právě zmíněné tchajwanské společnosti HTC. Podle portálu Focus Taiwan si je Cher Wangová jista, že globální trh se smartphony čeká v dalších letech růst. „Technologie se neustále vyvíjejí. Věřím, že trh má stále potenciál pro další rozvoj,“ uvedla.

Tchajwanská společnost se nebojí nejen roku 2016, ale nebojí se ani o svou existenci v dalších letech. Vyplývá to z prohlášení, v němž informuje o své připravenosti postavit se konkurenci čelem. A to tím, že vypustí více vlajkových modelů, které se budou zaměřovat na specializované trhy. Prvním důkazem této strategie může být neobvykle přímo na Štědrý den představená novinka One X9, která bude určena pravděpodobně pro asijské trhy (více zde).

Společnost mimo svůj záměr v prohlášení uvedla, že rok 2016 bude pro HTC vzrušujícím rokem. Kromě představení nového top modelu, který bude pravděpodobně pokračovat v dosavadním názvosloví a ponese tak označení One M10, se chce společnost i nadále zaměřovat na nejlevnější přístroje i telefony střední třídy. Tím dává jasně najevo, že se s tvrzením Makové nemíní ztotožňovat.

Avšak jak již bylo mnohokrát zmíněno, problémem tchajwanského HTC není málo modelů smartphonů na trhu, ale jeho cenová politika a nedostatečné množství inovací u novinek oproti předchozím generacím. Právě kvůli tomu se společnost dlouhodobě pohybuje na hranici bankrotu, důsledkem toho bylo přijetí mnoha preventivních kroků od propouštění zaměstnanců po prodej továrny.

HTC ani přes nepříliš slibné výsledky svůj boj na poli vývoje smartphonů nevzdává. Kromě toho se společnost rozhodla rozšířit pole působnosti, a to o virtuální realitu. Již v únoru 2016 chce totiž přijímat první předobjednávky na první vlastní virtuální headset HTC Vive.

V souvislosti s tím tak Wangová uvedla, že v oblasti technologií se HTC ujalo vedení nad svými vrstevníky. Společnost navíc ve spolupráci se sportovní značkou Under Armour má údajně v prvním čtvrtletí příštího roku také zahájit prodej chytrých náramků. I v tomto případě lze vzhledem ke zkušenostem s politikou v případě smartphonů zmínit, že rozhodujícím faktorem bude cena nových produktů. Lze jen doufat, že nyní se již HTC ze svých dřívějších chyb poučí.

Výhled Makové, co se osudu HTC na rok 2016 týče, však s optimistickým názorem Wangové nekoresponduje. Neopomenula totiž připomenout směšnou hotovost ve výši 1,3 miliardy dolarů (32 miliard korun), kterou společnost disponuje na svých účtech. Částka se stále snižuje, podle Makové je tak sebevědomé HTC zralé spíše na čerpání podpory. Ve svých tvrzeních se opírá také o četné analytické předpovědi, podle nichž bude v roce 2016 tržní podíl HTC na trhu se smartphony činit jen něco kolem jednoho procenta.