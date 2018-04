HTC: výrobci mobilů půjdou cestou k dotykovým displejům

Vyrábíte telefony na zakázku pro další značky a zároveň je prodáváte i pod vlastní značkou. Jak chcete oba přístupy skloubit do budoucna?

Máme podle naší vlastní definice dvě hlavní oblasti podnikání. První je klasická OEM (originální výrobce zařízení, pozn. red.), kde vyrábíme komunikátory a kapesní počítače pro různé firmy, jako je HP nebo Palm. Druhá je prodej našich telefonů pod vlastní značkou HTC, nebo stále pod značkou operátora. Chceme samozřejmě, aby se o značce HTC vědělo více, aby naše produkty byly spojovány hlavně se značkou HTC.

Proč nyní investujete spíše do vlastní značky?

Chytré telefony hlavně v Evropě stále více žádají všechny skupiny zákazníků. Před třemi lety je prodávali jen velcí panevropští operátoři. Ti se rozšířili po celé Evropě, ale dnes nabízejí smartphony i ti menší, lokální. Ti mají i jinou strategii značky, třeba TIM v Itálii nebo Telia Sonera požadují telefony hlavně pod naší vlastní značkou HTC, protože chtějí stejnou marketingovou podporu a servis, jaké mají od ostatních výrobců. Je to pro ně výhodnější.

Kolik procent telefonů tedy prodáváte jako HTC?

V Evropě je už dnes více než padesát procent telefonů prodaných jako HTC. Myslíme, že toto číslo ještě poroste v příštích letech. Nedávno náš tradiční zákazník, operátor Orange, opouštějí své značky a začínají naše telefony prodávat jako HTC. HTC Touch bude první telefon, který už bude nikoli jejich vlastní SPV značka, ale on a další naše telefony už budou u Orange prodávány pod naší vlastní značkou.

Chytré telefony lidé chápou jako zařízení určené hlavně pro firemní zákazníky. Jak je chcete přiblížit obyčejným zákazníkům?

To půjde částečně samo. Jsou tu dva klíčové trendy, které nám hrají do karet. Roste obliba posílání zpráv, což bude v budoucnosti znamenat v kategorii běžných nefiremních zákazníků nejen SMS, ale také e-mail. Důležitá u běžných zákazníků jsou i multimédia a větší rozšíření mobilního internetu. Pro internetovou generaci, pro děti, které teď vyrůstají s internetem jako součástí svého života, bude normální používat mobilní internet. Zareagovat na to budou muset i operátoři.

Vaše konkurence nabízí chytré telefony i ve střední cenové kategorii. Vy nabízíte telefony spíše za vyšší ceny.

Nechceme samozřejmě opustit klasický profesionální segment, kde lidé naše telefony používají běžně a kde dobře rozumíme tomu, co uživatelé chtějí. Ale chytrá zařízení samozřejmě rádi nabídneme co největšímu okruhu uživatelů. S každou novou generací produktů jsme se snažili rozšířit počet zákazníků, kteří budou tyto telefony používat. Lidé, kteří už používají několikerou generaci svého mobilního telefonu, už chtějí významnější upgrade, ne jenom tenčí telefon od Samsungu nebo ještě hubenější RAZR. Souhlasím s tím, že nejde udělat telefon pro všechny, ale platforma Windows Mobile, na které telefony nabízíme, je velmi robustní a dovoluje mnoho modifikací.

A co levnější telefony HTC?

Určitě uvidíte i více našich telefonů ve střední cenové kategorii. Ale také uvidíte technologicky ještě lepší telefony ve vyšší cenové kategorii. Je to vidět například na naší nové platformě HTC Shift, která je takovým „křížencem“ mezi notebookem a mobilním komunikátorem. Třeba Touch my chápeme jako smartphone ve střední cenové kategorii.

Kromě telefonování už umějí mobily leccos, například využít satelitní navigaci nebo přijímat mobilní televizi. Jaká je nejdůležitější přidaná hodnota?

Navigace je bezpochyby rostoucí trend. Velmi důležitá je i hudba. Na druhou stranu mobilní televize závisí mnohem více na operátorech než na nás a je zatím ve velmi raném stadiu.

Neplánujete tedy přinést na trh telefony schopné přijímat mobilní televizi?

Minulý rok jsme s Virgin Mobile přinesli zařízení, které je schopné přijímat televizní vysílání standardu DMB. Pracujeme i na DVB-H, ale čekáme, kdy se trh rozhodne, kterou technologii nakonec přijme.

Vaše produkty jsou často podivně pojmenované, navíc jeden telefon je možné najít na trhu pod pěti nebo šesti názvy. Budete s tím něco dělat?

Snažíme se, jak jsem už řekl, aby zákazníci rozpoznali HTC jako jednoho z hráčů na trhu. Nabízíme i operátorům, kteří používají své vlastní názvy, aby prodávali telefony pod naší značkou. Nebudeme ale našim zákazníkům říkat, jakou strategii mají použít, pokud chtějí vlastní název, pak je to jejich věc. Ale Orange a další jsou rádi, že značka HTC roste a vidí prodej telefonů pod naší značkou jako výhodu.

Převážně prodáváte chytré telefony klasického tvaru, ne véčka nebo výsuvné telefony, které jsou oblíbené u konkurenčních výrobců. Proč?

Pro tento typ zařízení je klíčovým faktorem velká obrazovka. Nám se vyplatila v segmentu telefonů pro firmy ze strany vysouvaná plnohodnotná klávesnice, je to takový „trademark“ HTC. Soustředíme se také na kompaktní rozměry komunikátoru. Ale o dalších tvarech samozřejmě uvažujeme.

Plánujete i jiné barvy než „korporátní“ stříbrnou a černou?

Telefon Touch bude ve dvou barvách, kromě černé i ve „wasabi“ zelené, protože je více orientovaný na běžné uživatele.

A růžová? Ženy nechtějí být „smart“?

Můžu jenom říci, že budeme nabízet telefony ve více barvách.

Zatím jste chápáni většinou jako výrobce telefonů. Co vývoj software pro chytré telefony? Je to pro vás důležitá součást obchodního modelu?

Největším krokem bylo kompletní nové uživatelské rozhraní, které jsme vytvořili pro telefon Touch. Určitě tak budeme vyvíjet software pro mobilní telefony, je to součást toho, jak uživatelé vnímají celý telefon.

Dostali jste nápad na telefon s dotykovou obrazovkou před tím, než Apple představil svůj iPhone, nebo až potom?

Na Touchi už pracujeme asi dva roky. Bylo to zadání přímo našeho generálního ředitele speciální skupině designérů, naší „magické laboratoři“, která přichází s novými koncepty. Měla za úkol vytvořit menší telefon, který bude jednoduché ovládat a který bude minimálně o čtyřicet procent levnější než standardní PDA. A Touch je jenom začátek. Jsme přesvědčeni o tom, že nejen HTC, ale celé odvětví půjde cestou od tlačítek k dotykovým obrazovkám. Tento rok je jedním z přelomových pro všechny výrobce mobilních telefonů.

Myslíte, že pozdvižení kolem iPhone vám pomůže? Že se stanete „iPhonem pro chudé“?

Máme určitě stejnou vizi, se kterou oslovujeme zákazníky. Chceme, aby přemýšleli, co pro ně mobil znamená a jak by jej mohli lépe používat.

Jste velmi orientovaní na Windows Mobile. Nechcete používat jiný systém, třeba Linux?

Jsme otevřená společnost, ale faktem je, že máme deset let zkušeností s Windows Mobile. Díky této zkušenosti jsme měli šanci každou novou generaci na trh přinést v našich telefonech jako první.

Váš HTC Shift, což je UMPC, je průzkum bojem nebo nová řada?

Je to součást naší strategie. Lidé stále více požadují mobilní řešení. Všichni operátoři v minulých letech masivně investovali do nových technologií, například do 3G. To sice nebylo tak úspěšné, jak každý doufal, ale faktem je, že lidé si pořizují mnoho HSDPA zařízení a je pravda, že vysokorychlostní mobilita se stává prostě realitou. Myslíme, že musíme nabídnout zařízení, které rychlý internet na cestách skutečně využije. A tím je právě Shift, se skoro notebookovým prostředím.

Když jsem psal o výsledcích výrobců mobilů za druhý kvartál, zeptal jsem se analytiků na HTC. Neil Mawston ze Strategy Analytics prohlásil, cituji: „Očekáváme, že HTC zůstane okrajovým výrobcem. V roce 2006 měli méně než jedno procento trhu. Povědomí o značce je omezené, mají menší rozpočet na výzkum a vývoj a nevyvinutou distribuční síť. Bylo by tak obtížné pro ně dostat se na více než jedno nebo dokonce dvě procenta trhu.“ Co vy na to?

No, můžu říct, že rosteme zvláště v Evropě velmi rychle. Expandujeme i na nové trhy. Samozřejmě, že trh chytrých zařízení dnes je jenom velmi malá část obrovského celkového mobilního trhu. Ale my to vidíme jako příležitost, protože prostor pro nás, kam růst, je obrovský.