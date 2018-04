HTC vrazilo nůž do zad supermobilu od Google. Nabídne jeho vylepšený klon

Již v preview prvního opravdového Google telefonu jsme psali o tom, že jeho připravovaná varianta se značkou HTC bude pravděpodobně o něco lepší. A tchajwanský výrobce to dnes potvrdil. Model, který jsme doposud znali pouze pod kódovým označením Bravo, opravdu přináší oproti Nexus One několik výhod. Tou hlavní výhodou ale bude především jeho snadnější dostupnost pro zákazníky.

Významným partnerem v uvádění všech tří novinek na trh bude operátor Vodafone, některé ze tří novinek se tak téměř jistě dočkáme i na našem trhu. Špičkový model Desire se prý navíc dostane prakticky ke všem klíčovým mobilním operátorům.

Nexus One v bledě modrém

Zatímco Nexus One se dá běžně zakoupit jen v internetovém obchodě Google, který zatím funguje jen ve vybraných zemích, HTC Desire se bude prodávat prakticky po celém světě. Po konstrukční a designové stránce se oba telefony liší jen pramálo. Na první pohled si všimneme klasických tlačítek, která pod displejem nahradila ta senzorová. To je krok správným směrem. Trochu diskutabilní ale může být nahrazení u Androidu tak oblíbeného trackballu novým prvkem, který HTC nazývá optickým trackballem. Tento prvek totiž nedává uživateli jasnou mechanickou odezvu na vydaný pokyn. Jak jsme si ověřili, ovládání tak bude vyžadovat trochu zvyku. Příjemné ale je, že pro potvrzení volby je nutné optické tlačítko stisknout, není tedy potřeba nacvičovat žádné dvojité poklepání nebo podobné způsoby.

Faktem také je, že optický trackball nemusí být v modelu s 3,7palcovým AMOLED displejem příliš často v permanenci. Většinou si uživatel vystačí právě s ovládáním prstem přímo na displeji. Telefon používá stejně jako Nexus One operační systém Android ve verzi 2.1, tentokrát však přibyla pro HTC tak typická nadstavba Sense. O rychlý chod se stará gigahertzový procesor Snapdragon, 576 MB RAM paměti a 512 MB ROM.

Vraťme se ještě na moment ke vzhledu telefonu. HTC si u své vlastní varianty špičkového modelu neodpustilo mírný náznak brady, kterou doposud u většiny telefonů používalo. Tentokrát jde ale opravdu jen o náznak. Celý telefon působí luxusněji než Nexus One, což je jistě také krok kupředu. Ke zpracování nemáme zatím žádné výhrady.

Po softwarové stránce jsme si všimli, že telefon stále nepodporuje přehrávání běžných DivX a XviD videí. Obě nová HTC dostala vylepšené uživatelské prostředí Sense. Lepšího uspořádání se dočkaly widgety, přibyly i některé nové. Interakce se sociálními sítěmi byla spojena do jednoho widgetu. Novinkou je snadné přepínání mezi sedmičkou listů úvodní obrazovky pomocí multi-touch zoom gesta. Internetový prohlížeč podporuje technologii Flash.

HTC Desire technické parametry:

Rozměry: 119 x 60 x 11,9 milimetrů

Hmotnost: 135 gramů

OS: Android 2.1 (Eclair) s HTC Sense

CPU: Qualcomm Snapdragon 1 GHz

ROM 512 MB, RAM 576 MB

UMTS 900/2100 MHz

HSDPA 7,2 Mbps

HSUPA 2.0 Mbps

GSM 850/900/1800/1900 MHz

EDGE

wi-fi 802.11 b/g

Displej: TFT; WVGA, 3,7 palce, AMOLED technologie

Fotoaparát: 5 megapixelů; autofocus; LED blesk

Nahrávání videa, hudební a video přehrávač

Audio konektor 3,5 milimetru

FM rádio

digitální kompas

pohybový senzor

proximity senzor a světelný senzor

GPS (Google maps)

Paměťové karty microSDHC (až 32 GB)

Bluetooth 2.1 (A2DP), podpora přenosu souborů

USB 2.0 (microUSB konektor)

Internetový prohlížeč s podporou Flash

Baterie: Li-Ion 1 400 mAh

Výdrž v pohotovostním stavu: GSM 340 hodin, 3G 360 hodin

Hovorový čas: GSM 400 minut; 3G 390 minut

Nový hrdina bude legendou

Nástupcem doposud nejlepšího androidového HTC, modelu Hero, je novinka s názvem Legend. Pro majitele Hero máme dobrou zprávu. Praktických rozdílů ve výbavě není tolik, aby museli své nedávné investice litovat. Na druhou stranu je ale Legend téměř v každé oblasti o pověstný chloupek lepší.

Kupříkladu displej si zachoval úhlopříčku 3,2 palce a HVGA rozlišení, ale nově dostal po vzoru špičkového Desire technologii AMOLED. V přímém porovnání je vidět, o jak moc lepší obraz AMLOLED přináší. Rozdíl je opravdu veliký. Pětimegapixelovému fotoaparátu přibyl diodový blesk. Novinkou je opět Android 2.1 se stejnou verzí prostředí HTC Sense jako má Desire. Uživatelé Hero ale nové prostředí získají také. "Nové HTC Sense se objeví u některých existujících zařízení, třeba HTC Hero," řekl při prezentaci novinek Peter Chou, šéf HTC.

Ke změnám došlo také pod kabátem. Nově tu najdeme procesor s taktem 600 MHz z dílen Qualcommu a kapacita paměti RAM vzrostla na 384 MB. ROM zůstává na hodnotě 512 MB. Další novinkou je microUSB konektor.

Nový je i vzhled telefonu, ale snad nikdo nezůstane na pochybách, který že model to Legend nahrazuje. Hrany modelu Hero jen designéři trochu zaoblili a obrousili, brada není tak výrazná a při prakticky shodných půdorysných rozměrech nový model docela výrazně zhubl – téměř o tři milimetry. Hlavní konstrukční změnou je ale hliníkové provedení těla telefonu. To je téměř celé vyrobeno z jednoho kusu hliníku. Zpracování je tedy neuvěřitelně precizní a telefon v ruce působí výborným dojmem. "Telefon je pevný jako kámen," uvedl při uvedení John Wang, šéf marketingu HTC. A na důkaz toho praštil telefonem o stěnu. Uživatelé se však nemusí obávat, že by přístroj přišel o výměnnou baterii. Malá část zadní strany je odnímatelná a baterii lze vysunout z jakéhosi "šuplíčku".

Nově jsou také uspořádána všechna ovládací tlačítka, hlavním směrovým prvkem se opět stal optický trackball. Telefon přišel o tlačítka pro ovládání hovoru a díky tomu se návratová klávesa mohla přestěhovat do výhodnější pozice. Ta u Hero totiž nahrávala spíše levákům. V případě ovládacích tlačítek se nekonají žádné experimenty a klávesy jsou hardwarové (ačkoli by se podle fotografií mohlo zdát, že jsou senzorové).

HTC Legend technické parametry:

Rozměry: 112 x 56,3 x 11,5 milimetrů

Hmotnost: 126 gramů

OS: Android 2.1 (Eclair) s HTC Sense

CPU: Qualcomm 600 MHz

ROM 512 MB, RAM 384 MB

UMTS 900/2100 MHz

HSDPA 7,2 Mbps

HSUPA 2.0 Mbps

GSM 850/900/1800/1900 MHz

EDGE

wi-fi 802.11 b/g

Displej: TFT; HVGA (320 x 480), 3,2 palce, AMOLED technologie

Fotoaparát: 5 megapixelů; autofocus; LED blesk

Nahrávání videa, hudební a video přehrávač

Audio konektor 3,5 milimetru

FM rádio

digitální kompas

pohybový senzor

proximity senzor a světelný senzor

GPS (Google maps)

Paměťové karty microSDHC (až 32 GB)

Bluetooth 2.1 (A2DP), podpora přenosu souborů

USB 2.0 (microUSB konektor)

Internetový prohlížeč s podporou Flash

Baterie: Li-Ion 1 300 mAh

Výdrž v pohotovostním stavu: GSM 440 hodin, 3G 560 h

Hovorový čas: GSM 560 minut; 3G 440 minut

Mini v HD

Teprve třetí novinka HTC pro nás byla čerstvým překvapením. Model HTC Touch HD Mini je dalším z přístrojů, který se veze na vlně zmenšování populárních velkých top-modelů. Zařadí se tak po bok dvojic Nokia N97 a N97 mini nebo Sony Ericsson Xperia X10 a Xperia X10 mini. HTC Touch HD Mini je jakousi zmenšenou verzí HTC HD2. Výbava i použité technologie jsou velmi podobné, jen procesor je pomalejší a menší displej dostal i menší rozlišení. To je ale vzhledem k použité platformě Windows Mobile 6.5 relativně neobvyklé. Displej s úhlopříčkou 3,2 palce má totiž HVGA rozlišení, tedy 320 x 480 pixelů. Stejně jako u všech novinek je displej kapacitní. V podstatě se HD Mini zdá být Windows Mobile variantou modelu Legend.

HTC si opět dalo záležet na konstrukci telefonu. Kryty jsou sice plastové, ale vyrobené ze soft-touch materiálu, vnitřní rám je rovněž udělán trochu na efekt. Telefon tak vypadá elegantně i po sejmutí zadního krytu. Velkou designérskou zajímavostí jsou viditelné šrouby, kterými je šasi smontované dohromady.

Po softwarové stránce je Touch HD Mini prakticky shodný s HD2. Najdeme tu tedy nejnovější provedení TouchFLO 3D s principy Sense. Zajímavou softwarovou novinkou je možnost vytvořit z telefonu wi-fi hot-spot.

HTC Touch HD Mini technické parametry:

Rozměry: 103,8 x 57,7 x 11,7 milimetrů

Hmotnost: 110 gramů

OS: Windows Mobile 6.5 s TouchFLO 3D

CPU: Qualcomm 600 MHz

ROM 512 MB, RAM 384 MB

UMTS 900/2100 MHz

HSDPA 7,2 Mbps

HSUPA 2.0 Mbps

GSM 850/900/1800/1900 MHz

EDGE

wi-fi 802.11 b/g, možnost vytvořit wi-fi hot-spt

Displej: TFT; HVGA (320 x 480), 3,2 palce

Fotoaparát: 5 megapixelů; autofocus

Nahrávání videa, hudební a video přehrávač

Audio konektor 3,5 milimetru

FM rádio

pohybový senzor

proximity senzor a světelný senzor

GPS

Paměťové karty microSDHC (až 32 GB)

Bluetooth 2.1 (A2DP)

USB 2.0 (microUSB konektor)

Internetový prohlížeč s podporou Flash

Baterie: Li-Ion 1 400 mAh

Výdrž v pohotovostním stavu: GSM 340 hodin, 3G 500 hodin

Hovorový čas: GSM 400 minut; 3G 435 minut

Na trhu (snad) již brzy

Na tiskové konferenci představitelé HTC uvedli, že novinek bychom se na trhu měli dočkat již ve druhém čtvrtletí letošního roku. První telefony prý přijdou již během dubna. HTC většinou termíny uvedení zhruba dodržuje. Otazníkem zatím zůstávají ceny, které HTC nezveřejnilo. Dá se ale předpokládat, že Touch HD Mini bude nejlevnější a dostane se s cenou pod deset tisíc korun. Legend by mohl začínat na ceně zhruba 12 000 korun, nejdražší Desire se pak snad určitě musí vejít pod hranici 15 000 korun. Je ale možné, že vzhledem k výrazně sílící konkurenci se dočkáme cen ještě zajímavějších.