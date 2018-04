HTC vrací úder, žaluje Apple kvůli patentům

HTC se nejnovější stížností snaží přejít do protiútoku. Firmě totiž stále v USA hrozí zákaz dovozu jejích produktů. Apple totiž HTC žaluje za porušování několika patentů a stížnost podal rovněž k International Trade Commission, která může dovoz zakázat.

Trojici patentů HTC prý porušují prakticky všechny počítače Apple, stížnost se tedy týká jak produktů Mac, tak iPhonů, iPadů a přehrávačů iPod. HTC připomíná, že z jeho strany je to už třetí stížnost na porušování patentů ze strany Apple. Tentokrát jde o patenty, které přístrojům umožňují pomocí wi-fi spojovat zařízení do bezdrátových sítí a o patenty, které popisují způsob, jakým jsou integrovány funkce PDA a mobilního telefonu. Konkrétně jde o patenty číslo 7 417 944, 7 672 219 a 7 765 414.

Pokud by ITC přistoupila na základě stížnosti HTC k zákazu dovozu produktů Apple do USA, byla by to velmi kuriózní situace. Apple by z továren v Číně nemohl své produkty dovážet do své domoviny. Tento scénář je ale velmi nepravděpodobný. Naopak, nová žaloba znamená větší pravděpodobnost vzájemné dohody obou výrobců.