HTC Volantis má být příštím tabletem řady Nexus

V půlce května Google avizoval, že svůj program Nexus, tedy výrobu referenčních smartphonů a tabletů za úzké spolupráce s předním výrobci, ukončí a nahradí jej program Silver (více v tomto textu). Od té doby byl příchod dalšího chytrého telefonu nebo tabletu Nexus nejistý.

Nicméně server Android Police přináší základní parametry tabletu Volantis od tchajwanské společnosti HTC. Ta mimochodem spolu s Googlem před čtyřmi lety připravila Nexus One, vůbec první smartphone řady.

V konečném názvu chystaného tabletu se má opět objevit úhlopříčka displeje v palcích, přístroj by se tak měl jmenovat Nexus 9. Jeho displej však má diagonálu 8,9 palce při rozlišení 2 048 × 1 440 bodů, což dává na poměry tabletů nadprůměrnou jemnost 281 bodů na palec.

Uvnitř jen 7,9 mm tenkého přístroje má pracovat čipová sada NVIDIA Tegra K1, která je vyráběna 28nm procesem a má zhruba 50krát větší výkon než Tegra 2. Nexus 9 má navíc používat verzi se 64bitovým dvoujádrovým procesorem architektury Project Denver. To zároveň signalizuje, že příští aktualizace Androidu, kterou by Google měl brzy představit, již bude 64bitové instrukce podporovat. Zatím je naplno využije jen Intelem upravená verze operačního systému (více zde).

K dispozici budou 2 GB operační paměti a pro uživatelská data bude připraveno 16, nebo 32GB úložiště. Nemalou část z ní uzme samotný systém, byť bude v čisté podobě bez dodatečných nadstaveb a s minimem nainstalovaných aplikací.

Podobně jako top smartphony HTC One M7 a M8 má být tablet konstruován z hliníku s využitím technologie Zero Gap, která eliminuje mezery v materiálových přechodech. Na dostupném snímku však záda tabletu působí plastově. Dalším společným jmenovatelem s řadou smartphonů One má být výkonné duo reproduktorů na přední straně tabletu.

Další parametry zmiňují hlavní osmimegapixelový fotoaparát na zadní straně, pro čelní pak mají být maximem fotografie velikosti 3 MPix. Rozměry tabletu jsou 226,3 × 151,9 × 7,9 mm a jeho hmotnost se bude částečně odvíjet od výbavy: základní verze bude vážit 418 gramů, varianty s podporou LTE 427 gramů.

Zveřejněny byly i předběžné ceny, 16GB varianta ponese v USA cenovku 399 dolarů (asi 8 000 korun + daň), verze s dvojnásobnou pamětí pak bude za 499 dolarů (asi 10 tisíc korun). Verze s podporou 3G/LTE by pak mohla atakovat hranici 600 dolarů.

Nelze očekávat, že Google spolu se zástupci HTC nový tablet odhalí už na pravidelné developerské konferenci Google I/O, která dnes začne v San Francisku. Datum uvedení směřuje spíše do čtvrtého kvartálu roku, kdy má být také uveden příští verze systému, která je pracovně označována jako Android L.

První zařízení nového programu Silver, který by měl nahradit Nexus i zařízení edice Google Play (dosud HTC One, Samsung Galaxy S4, Sony Xperia Z Ultra nebo Motorola Moto G), tak přijde na trh nejdříve začátkem příštího roku.