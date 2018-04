HTC chce ovládnout čínský trh s vlastním operačním systémem

Zatímco na ostatních trzích prodeje spíše stagnují, nebo slábnou, v Číně se firmě HTC daří a její tržní zastoupení značně posiluje. Wall Street Journal uvádí, že zatímco v prvním kvartálu letošního roku měla v Číně tržní podíl 2,6 procenta, ve druhém si už to bylo 6 procent.

Vlastního operační systém s podporou tamních oblíbených služeb (např. Weibo, obdoba Twitteru) by značce mohl pomoci vliv na čínském trhu dále posílit. Ovšem nemusí to být tak jednoduché, a namísto vyšších zisků tak projekt může skončit velkou ztrátou.

Mezi předsedkyní správní rady HTC Cher Wangovou a vládou Čínské lidové republiky již mají probíhat jednání o podobě celého projektu. Google přes Android totiž v Číně stále posiluje svůj vliv v segmentu chytrých telefonů, což se tamnímu Ministerstvu průmyslu a informačních technologií příliš nelíbí. Ministerstvo to uvedlo v tiskové zprávě v březnu tohoto roku, kdy Android používalo zhruba 90 procent v zemi prodaných smartphonů. To dává projektu nového operačního systému, jež by se vymanil ze spárů Googlu, přeci jen jisté šance.

HTC již má v oblasti modifikace operačních systémů jisté zkušenosti, protože už několik let u svých androidích smartphonů používá komplexní nadstavbu Sense. Ovšem jiná grafika, vzhled a integrace widgetů zdaleka není totéž jako tvorba zcela nového operačního systému, kde je nutno mj. zajistit kompatibilitu s různým hardwarem a také dostatečnou zásobu oblíbených aplikací, bez kterých by platforma zcela jistě neuspěla. I když tato nevýhoda by mohla být značně kompenzována integrací několika služeb a sociálních sítí, které se v nejlidnatější zemi světa těší obrovské oblibě.

Je také možné, že systém bude postaven na zdrojovém kódu Androidu, čímž by se ovšem značka mohla dostat do křížku s jeho tvůrcem, tedy obří společností Google. Nakonec by nebyla první, neshody s internetovým gigantem měla loni společnost Acer, která vyvíjela mobilní platformu Aliyun pro čínskou Alibabu.

Google tehdy Aceru kvůli nekompatibilitě chystané platformy údajně pohrozil, že pokud se rozhodne Aliyun nabízet, pak by nadále nemohl být součástí sdružení OHA (Open Handset Alliance) a nabízet smartphony s Androidem s certifikací Googlu. Google v tiskové zprávě uvedl, že se členové aliance zavázali k budování jednotného androidího ekosystému a jeho nekompatibilní verze systém zbytečně oslabují.

Takový rozkol si však HTC v žádném případě dovolit nemůže. Drtivou většinu jeho portfolia totiž tvoří právě smartphony s Androidem. Před několika dny se ovšem objevila zpráva, že se Microsoft snaží domluvit na integraci svého systému Windows Phone do smartphonů HTC. Uživatelé by si tak mohli zvolit, zda chtějí používat Android, nebo právě mobilní Windows (více v dřívějším článku).

Pokud by se HTC záměr podařil a jeho tržní podíl v Číně by se v blízké budoucnosti ještě znásobil, pro firemní pokladnu by to znamenalo návrat do černých čísel. Hospodaření společnosti je totiž navzdory povedené kolekci smartphonů delší dobu neuspokojivé a pro třetí čtvrtletí firma dokonce předpovídá meziroční pokles příjmů o bezmála 30 procent.