HTC Vision (G2) má ještě lepší hardware, než jsme doufali

Vůbec první telefon na platformě Google Android se zřejmě brzy dočká svého nástupce. Stane se tak zhruba dva roky od uvedení modelu HTC Dream (T-Mobile G1) ve Spojených státech.

Je nepsaným pravidlem, že se první uniklé informace o tajuplných telefonech nakonec s realitou více či méně rozcházejí. A stejná situace panuje kolem T-Mobile G2. Prvotní informace totiž uváděly, že G2 poběží na stejné čipové sadě jako třeba HTC HD2, tedy MSM8250. Pozdější pak telefonu přisuzovaly platformu Qualcomm MSM7230 s 800 MHz procesorem.

Zhruba před dvěma týdny však server Android and Me informoval, že skutečnost nakonec bude ještě příznivější a "gé dvojka" nakonec na trh vstoupí s nejmodernější verzí "sedmičkové" generace čipových sad Qualcomm, tedy s MSM7630.

Ačkoli by to podle nižšího čísla v modelovém označení mohlo vypadat, že to bude jakási okleštěná varianta původní verze se Snapdragonem, opak je pravdou. MSM7630 totiž čítá nejen procesor stejného taktu 1 GHz, čip je totiž zároveň vyráběn modernějším procesem. Ten dovolil snížit velikost hradel tranzistorů z 65 na 45 nm. Snižuje se tak čas a napětí nutné k jejich přepínání a tak jsou takové čipy i energeticky úspornější.

Po tvou týdnech od publikace článku s výše uvedenými informacemi přichází nové informace. Říkají, že G2 prý nakonec opravdu poběží na slabším čipsetu MSM7230 s 800 MHz procesorem.

I tato slabší verze je ale vybavena modernější grafickou jednotkou Adreno 205 s výkonem geometrické transformace kolem 90 milionů polygonů za sekundu. U dřívějších platforem přitom byla použita verze Adreno 200 s výkonem sotva čtvrtinovým, okolo 20 milionů polygonů/s.

Qualcomm MSM7x30 v praxi:

Adreno 205 se tak svým výkonem může rovnat GPU PowerVR SGX540, který se zabydlel třeba ve výborném Samsungu Galaxy S. Stejný grafický procesor má být použit u dalšího HTC s prozatímním označením Glacier, který v testu GLBenchmark Pro 1.1 dosáhl zisku 1432 snímků. Galaxy S bylo jen malinko rychlejší (1437 snímků).

G2 alias Vanguard tak nebude mít problém s přehráváním neupravených filmů a bez problémů si poradí i s graficky náročnými herními tituly z dílen Gameloftu. V edici HD nabízí třeba závodní Asphalt 5, Assasin´s Creed nebo Hero of Sparta.

Podle posledních informací by se "gé dvojka" měla na trhu objevit již 29. září, což není termín až tolik vzdálený.

Zdroj: Android and Me