HTC už o Palm nestojí. Na řadě je Lenovo

Zdálo se přitom, že HTC by mohlo ovládnutím společnosti Palm jen získat. Jednak je tu slušná sbírka patentů, kterými by mohla společnost argumentovat při právních sporech ze strany Applu. Dalším aspektem, který logiku možné akvizice podporoval, je webOS, vlastní operační systém Palmu, kterému se navzdory všeobecnému zájmu médií marketingově příliš nedaří.

HTC by tak mohlo krom zařízení s Google Androidem, Windows Mobile (posléze WP7) a telefonů na bázi platformy Qualcomm BREW produkovat i telefony s tímto operačním systémem. Ostatně je to právě HTC, které svým uživatelským rozhraním Sense, zakomponovaným stále hlouběji do systému, drží nad vodou současná Windows Mobile. Společnost by tak své zkušenosti mohla zúročit i v případných úpravách webOS.

Jenže údajně stačilo bližší seznámení představitelů HTC se situací v Palmu, konkrétně s účetnictvím beznadějně se utápějícím v červených číslech a HTC z možné akvizice elegantně vycouvalo.

Dalším v zástupu možných investorů je Lenovo, které má dle analytiků dostatek hotovosti a zároveň by mu jméno Palm pomohlo v expanzi na americký trh.

Společnost přitom v těchto dnech uvedla na čínský trh svůj první smartphone LePhone s netradiční přídavnou klávesnicí.

Potenciálním investorem mohla být i společnost Huawei, světová dvojka v produkci bezdrátových telefonních modulů, její představitelé nicméně tuto možnost odmítli.

Oficiální vyjádření HTC ani Lenova se zatím získat nepodařilo, stejně tak Palm oficiální stanovisko v této věci zatím nevydal.