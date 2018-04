HTC unikly plány na příští rok. Těšte se na zmenšené HD2 i TouchPro2

První zařízení v dostupném dokumentu nese označení Legend. Již podle mírně klenuté spodní části s ovládacími prvky můžete snadno odhadnout, že půjde o následovníka v současnosti velice oblíbeného HTC Hero. Telefon tedy poběží na Google Android a k ovládání bude sloužit dotykový AMOLED displej úhlopříčky 3,2 palce s rozlišením HVGA, typickým pro telefony s Androidem.





Obligátní trackball nahradí dotyková ploška s možností stisku. K záznamu momentek a videí bude připraven 5Mpix fotoaparát s funkcí automatického ostření. Zařízení by se mělo dostat do prodeje v březnu a to pod taktovkou nadnárodního operátora T-Mobile.

Telefon s kódovým označením Salsa opět nabídne operační systém od Googlu a na dostupném renderu připomíná vůbec první prototyp "androidího" telefonu, který byl často k vidění na videích, která prezentovala hlavní přednosti nové platformy. Jde tedy o zařízení s širokoúhlým displejem a úplnou QWERTY klávesnicí pod ním.





Je-li vaším denním chlebem psaní spousty e-mailů nebo relací přes instant messenger, pak by právě Salsa mohla být vhodným adeptem. Srdcem telefonu je přitom čipová sada Qualcomm MSM7225 v čele s 528MHz procesorem, kterou budeme v příštím roce vídat u průměrně vybavených telefonů. Těm nejlepším totiž bude velet Qualcomm Snapdragon. Koneckonců i 3,2Mpix fotoaparát napovídá, že nepůjde o zařízení nejvyšší třídy. K dostání by Salsa měla být ještě před letními prázdninami, opět pod hlavičkou T-Mobilu.

Model Tide přinese příští rok v dubnu zcela nový koncept do světa Google Android. Telefon nabídne dotykový displej, pod kterým se ale mimo tracballu rozpíná i numerická klávesnice známá z běžných telefonů. Tide je rovněž postaven na čipové sadě Qualcomm MSM7225, z další výbavy je prozatím přislíben pouze 3,2Mpix fotoaparát.

Buzz by měl doplnit doteď osamocený model Tattoo, jehož předností je krom Androidu snadná výměna krytu a tím kompletní změna vzhledu telefonu. Kromě dostupných designů na stránkách HTC totiž uživatelé mohou sami popustit uzdu své fantazie a navrhnout si vzhled přesně dle svého gusta.





V dokumentu je i k tomuto modelu připojen název T-Mobile. Je tedy možné, že všechny v něm obsažené telefony tento operátor nabídne. V každém případě by měl být Buzz vybaven 5Mpix fotoaparátem i univerzálním telefonním modulem s podporou rychlých dat HSPA.

Dalším telefonem, který uvízne ve stále větším rybníku platformy Google Android, je model Bravo. Kódové označení může naznačovat, že půjde o zařízení vyšší třídy. Právě tam totiž telefon katapultuje použití čipové sady Qualcomm Snapdragon, kterou aktuálně najdeme výhradně u Windows telefonů. Bravo, podobně jako telefony Samsung Omnia, nabídne multimediální přehrávač s podporou DivX.





Vestavěný 5Mpix fotoaparát s autofokusem si poradí i se záznamem videí v kvalitě 720p. Dalším společným prvkem telefonu Bravo a aktuálních Omnií (Omnia II a Omnia Pro) je AMOLED displej úhlopříčky 3,7", který zaručuje vyšší kontrast a také citelně nižší energetický odběr a tím vyšší výdrž. Půjde-li vývoj a testování podle představ HTC, s novým telefonem Bravo bychom se mohli setkat už v dubnu.

HTC a Windows Mobile: mobilní Windows v minoritě

HTC Photon je v přehledu prvním chystaným zařízením se systémem Windows Mobile 6.5. Uvedené parametry, mezi kterými nechybí 3,2" HVGA kapacitní displej, 5Mpix fotoaparát a čipová sada Qualcomm MSM7227 s 600MHz procesorem, zařízení pasují do pozice nástupce dnes oblíbeného modelu Diamond2.









Ale popravdě, po zkušenostech s HD2 nám připadá úhlopříčka displeje pro pohodlné ovládání přeci jen docela malá. Rovněž HVGA rozlišení je pro platformu Windows phone atypické. Pravdu budeme znát už v dubnu 2010.

Trophy je Windows Mobile zařízení konceptu, po kterém příznivci Samsungu i780 nebo Trea Pro doslova prahnou. Telefon totiž pod 3" kapacitním VGA displejem nabídne QWERTY klávesnici, která je zárukou pohodlného vkládání i delších textů. Škoda jen pomalejšího procesoru – 1GHz Snapdragon by se ve specifikacích vyjímal lépe. Realita v podobě 600MHz jednotky tolik lákavě nezní. Potěší ale kompaktní rozměry v čele s tloušťkou jen 11 mm. Trophy by se mělo na trhu objevit v květnu.

Model Tera s klidným svědomím můžeme označit za zmenšeninu Touch Pro2. Potom, co se finská Nokia rozhodla k produkci kompaktnějšího top modelu N97, udělá stejný krok i HTC. Chybět tedy nebudou klíčové prvky původního modelu, tedy úplná QWERTY klávesnice a výklopný odporový displej, jehož úhlopříčka se z důvodů miniaturizace smrskla na rovné tři palce. Rozlišení bohužel kleslo až na čtvrtinu, tedy WQVGA. To je na dnešní dobu dosti málo. Tera by měla být na trhu rovněž na jaře příštího roku, konkrétně v dubnu.

Jak vidno, u všech uvedených zařízení se počítá s uvedením v průběhu první poloviny roku 2010, což je vzhledem k počtu osmi kusů vcelku reálné. Zajímavé ale je, že z těchto osmi uvedených zařízení pouze tři poběží na Windows Mobile. Produkce HTC v letošním roce přitom byla především ve znamení WM, Androidy byly jasně minoritní.