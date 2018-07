Supersmartphone, na který se budete chtít pořád dívat. Recenze HTC U12+

Špičkové smartphony jsou hodně zvláštní zboží. Za některé jsou zákazníci ochotni utratit i horentní sumy, týká se to především iPhonů a Samsungů řady Galaxy S nebo Note. V poslední době se do této prémiové třídy snaží probojovat Huawei. A naopak z ní tak trochu vypadává tradiční hráč HTC. To se nikdy cenou nepodbízelo, ale jeho přístroje byly inovativní a udávaly v mnohém trend.

Pro letošní HTC U12+ to platí dvojnásob. Tento supersmartphone zbytečně nenásleduje všechny moderní trendy, přitom se snaží přijít s něčím novým, vlastním. Loni přišel model U11 s „mačkacím“ rámem, letos ho HTC doplnilo o na tlak citlivá tlačítka. K tomu je tu fešácké provedení s průhledným zadním krytem. A když k tomu přičteme špičkový fotoaparát, který skutečně patří k tomu nejlepšímu na trhu a celkově výbavu bez jakýchkoli kompromisů, rázem vypadá HTC U12+ jako jeden z nejatraktivnějších smartphonů na trhu. A to i přes vysokou cenu 20 990 korun.

Je opravdu tak dobrý?

Na papíře rozhodně. Zatímco řada konkurentů v této třídě zůstává u Full HD displejů, u HTC se vydali k QHD rozlišení. Displej se nepouští do žádných módních experimentů, zůstává tedy bez výřezu, zahnutí i zaoblení v rozích, má jen dnes už povinný poměr stran 18:9. Hardware tvoří špičkový Qualcomm Snapdragon 845 a 6 GB RAM, k tomu tu je plná sada různých moderních doplňkových funkcí: NFC, odemykání obličejem, odolnost vůči vodě a prachu, dualSIM uspořádání (s hybridním slotem), duální foťák s dvojnásobným zoomem a optickou stabilizací, USB-C konektor a rychlé dobíjení baterie s kapacitou 3 500 mAh. Chybí jen bezdrátové dobíjení a sluchátkový konektor, v jehož odstranění patří HTC k průkopníkům.

A jaká je praxe?

Taktéž výborná, HTC U12+ má dobře vyladěný Android 8.0 Oreo s vlastní (ale docela střídmou) grafickou nadstavbou a celý telefon funguje skvěle. To se u špičkového smartphonu očekává tak nějak samo sebou, ale U12+ potvrzuje teoretické ambice a v praxi je to ono opravdové „výkonné monstrum“, které stačí na cokoli si uživatel zamane.

Co design, líbí se vám?

Na první pohled působí HTC U12 až překvapivě konzervativně, pokud se to dá o opět docela lesklém telefonu říci. Ale vcelku jednoduché elegantní tvary, zaoblení jen u zadního krytu a naopak žádné výstřelky vpředu působí až uklidňujícím dojmem. Přitom všem není U12+ obyčejné. A má ještě jeden trumf, který se ovšem týká pouze testované tmavě modré barevné varianty. V ní je zadní kryt částečně průhledný, a tak skrze něj lze vidět „vnitřnosti“ telefonu. Na první pohled to přitom není příliš nápadné a podle úhlu pohledu a intenzity dopadajícího světla se navíc možnost vzhledu do nitra přístroje trochu mění.

Je nenápadný detail, který vypadá skvěle. Ne že by další barevné varianty, červená a šedá, nevypadaly dobře, ale průhledná modrá je originální a přitahuje pohledy. A nejde o pohledy okolí, ale o pohledy samotného uživatele. Když jsme se zrovna při používání U12+ nekochali jeho displejem, museli jsme si alespoň tu a tam zadní část telefonu prohlédnout.

Zpracování telefonu je výborné, kombinace průhledného skla a kovu se povedla. U12+ se docela dobře drží v ruce, díky zaoblení zadní strany padne telefon dobře do dlaně, hrany nejsou nijak ostré. V ruce telefon neklouže. Při úchopu je třeba si trochu zvyknout na funkce dotykového rámu.

Jak funguje rám?

Jednou z největších zvláštností a novinek HTC U12+ je kovový rám, který je kompletně citlivý na tlak. Předchůdce U11 měl citlivou jen zhruba spodní polovinu, teď si výrobce „hraje“ s větší částí. Vedle spodní poloviny na tlak reaguje vrchní část rámu na pravém boku, která obsahuje klasická ovládací tlačítka – vypínací a ta pro regulaci hlasitosti.

Tedy, klasická. Tlačítka jsou na rámu fyzicky vyfrézovaná, ale jsou jeho pevnou součástí, nejsou oddělená a nedají se mačkat. V tom je jejich „kouzlo“. Podobně jako u iPhonu X tu není mechanické tlačítko, jeho úkol přebírá jen elektronika a výstupek v kovu. To má v praxi několik pozitivních dopadů: tlačítka jsou jednou z nejporuchovějších částí mobilů, jsou mechanicky namáhaná a často jsou příčinou nějakých potíží. Těch by se teď měl výrobce zbavit. Navíc to podpoří odolnost vodě.

Má to i své stinné stránky. U HTC se rozhodli, že na rozdíl od tlačítka u iPhonu se bude o odezvu starat klasický vibrační motorek telefonu, nikoli speciální vibrátor umístěný pod tlačítkem. To opět může znamenat lepší spolehlivost, ale ne každému budou jemné vibrace jako reakce vyhovovat.

Trochu jsme si v této souvislosti vzpomněli na revoluční dotykové ovládání v nových modelech Audi, kde mají dotykové displeje taktéž vlastní vibrační odezvu a tlačítka na displeji vyžadují stisk. I tady vyžaduje novinka určitý zvyk a je zprvu dost nečekaná. Časem jsme si docela zvykli, byť se stále nemůžeme zbavit pocitu, že je tu HTC teprve na začátku té správné cesty. Ostatně – reakci tlačítek v průběhu našeho testu vylepšil update softwaru, a to má přijít ještě další aktualizace.

Ta by se měla postarat třeba o další menší potíž „mačkacího“ rámu. Třeba i v dodávaném plastovém průhledném pouzdře, které kryje jen rohy rámu, totiž reakce trochu otupí a i když si znovu nastavíme citlivost, jsou podle nás dost nekonzistentní. A platí to i pro dojem z vypínacího tlačítka a tlačítek pro ovládání hlasitosti. U12+ tak není ideální smartphone na nošení v ochranném krytu nebo pouzdře, i když je možné, že to nakonec HTC dovede postupně doladit.

Jinak zůstává koncept funkce Edge Sense zachován, uživatel si může na krátký a „dlouhý“ stisk nastavit dvě různé akce, přičemž výběr je teď oproti loňskému U11 opět o něco širší. A znovu platí, že si může uživatel nastavit i specifické chování v různých aplikacích. Poklepáním na rám se dá aktivovat jednoruční režim ovládání, kdy se obraz smrskne k jednomu z rohů, aby se dalo všude lépe dosáhnout prstem téže ruky, ve které uživatel smartphone drží.

Jednou ze specialit je také funkce Edge Launcher – ten může uživatel spouštět oním gestem stisknutí rámu (pokud si to nastaví) a může si sem nastavit zkratky pro spouštění oblíbených aplikací.

To všechno zní trochu složitě...

Inu, trochu složité to je, než si uživatel nastaví komfortní používání rámu a Edge Sense, může to chvíli trvat. Ale HTC uživatele do ničeho nenutí a mimo oné „falešné“ reakce tlačítek nemusí uživatel tyto funkce používat, takže ho to nemusí trápit a může si vychutnat další vychytávky U12+.

Jaké vychytávky?

Jednou z velkých předností U12+ je displej. Jeho parametry už jsme zmiňovali, teď jen zopakujme, že na úhlopříčce 6 palců má QHD rozlišení. HTC je věrné „své“ Super LCD technologii a displej se mu podařilo vyladit opravdu parádně. Barvy jsou tak akorát, působí přirozeně a přitom dostatečně „lákavě“. Těžko se to popisuje, ale jako by některé tóny dovedl displej zdůraznit a přitom nepřišel o svou přirozenost. Celek působí výborně, navíc má skvělé pozorovací úhly i výbornou čitelnost na přímém slunci, nechybí tu režim pro redukci modrého světla pro komfortní čtení především před spaním a podobně.

Tím, že nemá displej žádné zahnutí a zaoblení v rozích, je uživatelsky velmi přívětivý a univerzální, potíže s ním nebudou mít ani vývojáři aplikací. Přitom rámečky jsou hezky minimalizovány, takže HTC prostě ukazuje, že to jde i bez výřezů. Upřímně, u U12+ jsme si uvědomili, nakolik jsou jiné displeje často jen jakási „pozlátka“. Tady je displej skvělý a přitom především funkční.

Dobře, a co další funkce?

Jak jsme psali, U12+ je špičkový smartphone a umí téměř vše. Jsou tu pro HTC specifické funkce, třeba USonic pro zlepšování kvality zvuku podle parametrů vašeho ucha. S tím se pojí přítomnost pouze USB-C konektoru, 3,5mm jack chybí už od loňského modelu U11. HTC má i svá specifika, která nás trochu štvou: třeba předinstalovaná klávesnice TouchPal, které se HTC už roky drží, je příšerná. Naštěstí stačí nainstalovat třeba obyčejnou Google klávesnici nebo oblíbenou SwiftKey a problém mizí. Totéž platí z části i o e-mailovém klientu, který také není ideální.

Určitou zvláštností je chování odemykání obličejem. I U12+ se zařadilo ke smartphonům s touto funkcí a běžně funguje skvěle. Ale při připojení k našemu firemnímu Exchange serveru telefon odemykání obličejem zakázal, zatímco konkurenční androidí telefony odemykání nadále umožňují. Jak jsme se dověděli od zástupců HTC, je to vlastnost, nikoli chyba.

Vzhledem k tomu, že HTC nepoužívá, stejně jako ostatní Android výrobci, pokročilé 3D skenování obličeje (to je zatím vyhrazeno iPhonu), kvůli zabezpečení se ve firmě rozhodli, že u e-mailového klientu budou plně respektovat povolené způsoby zabezpečení na straně serveru. Jinak řešeno: zatímco u většiny androidích smartphonů odemykání obličejem vlastně jen obchází třeba PIN kód, HTC respektuje to, co si povolil provozovatel serveru, ke kterému se telefon připojuje. Náš správce by tedy musel explicitně povolit odemykání obličejem.

Další dobrou specialitou HTC jsou funkce jako BlinkFeed pro zprávy ohledně aktuálního dění, kde se mísí vybrané zpravodajské zdroje s novinkami z aplikací jako Facebook, Twitter a další. HTC Sense Companion je pak „závan“ umělé inteligence, která uživateli napovídá ohledně používání telefonu a servíruje mu v ten pravý čas ty správné funkce.

Prý má skvělý foťák?

Ano, má. Podle testů DxO Mark má HTC U12+ druhý nejlepší fotoaparát ze všech testovaných fotomobilů, ztrácí jen na úchvatný trojitý fotoaparát špičkového Huawei P20 Pro. Ale třeba běžnou verzi P20 o bod překonává. Výkon foťáku je opravdu skvělý za téměř všech podmínek.

Ostatně, aby také ne, už technické parametry stojí za to. Foťák je duální, hlavní čočka má světelnost f/1.8 a skrývá se za ní čip s rozlišením 12 megapixelů, pod druhou optikou, která zajišťuje dvojnásobný zoom a má světelnost 2.6 se skrývá čip šestnáctimegapixelový, snímky z něj však mají také dvanáctimegapixelové rozlišení. K tomu je tu optická stabilizace obrazu nebo duální blesk. Duální je i čelní fotoaparát, rozlišení je tu dvakrát 8 megapixelů a duální sestava slouží hlavně pro hrátky s hloubkou ostrosti.

Hlavní fotoaparát skvěle zvládá téměř jakékoli kontrasty a výtečně fotí i ve zhoršených světelných podmínkách. Šum tu nastupuje postupně a i když se ho na tmavých plochách obrazu vyskytuje docela hodně, působí vcelku přirozeným dojmem. Je to opravdu špička, foťák je velmi univerzální a v některých případech se nám dokonce snímky líbí i trochu víc, než ze zmíněného P20 Pro – ještě tyto dva fotomobily podrobíme detailnějšímu srovnání. Ale v některých scénách se jednoduše P20 Pro snaží svou umělou inteligencí vytáhnout maximum obrazových informací i z tmavých částí a fotku tak hodně prosvětlí, zatímco HTC je nechá tmavší: to přispívá celkově věrnější atmosféře některých snímků.

A jaká je výdrž baterie?

Ani tady není nač si stěžovat. Baterie patří se svou kapacitou 3 500 mAh k lepšímu průměru, dobré vyladění systému a pokročilý hadrware pak znamenají, že ani při velkém zatížení telefon nespotřebovává přehnané množství energie. Celkově je výdrž opět na jakémsi lepším průměru, vybít U12+ za jeden den chce už opravdu hodně extrémní „závislost“ na telefonu, dva dny nemusí být výjimkou, ale zase to už vyžaduje trochu střídmější používání.

Mám si ho pořídit?

HTC U12+ svým způsobem patří do jakési „druhé ligy“ prémiových smartphonů – hlavně po marketingové stránce. Řadí se k přístrojům jako třeba Nokia 8 Sirocco, LG G7 nebo špičkové modely Sony Xperia XZ2 (či nový model Premium), které tolik nepřitahují pozornost zákazníků – ta se soustředí spíše na modely iPhone X, Samsung Galaxy S9 a S9+ nebo Huawei P20 Pro.

Těmto všem přístrojům je ale HTC U12+ více než vyrovnaným soupeřem, v některých ohledech je dokonce i překonává. Třeba v možnostech ovládání, nebo v samozřejmosti a přirozenosti displeje. A nadchne i fotoaparát, byť tady je hra v nejvyšší třídě hodně vyrovnaná.

V konkurenci těchto prémiových modelů není HTC U12+ ani přehnaně drahé. Jeho potíží je ovšem to, že když už si zákazníci v prémiové kategorii nevyberou iPhone, Samsung Galaxy S nebo Huawei řady P20, nejspíš už ostatní zástupce přehlédnou a spíš se dívají po cenově výhodnějších top modelech, jako jsou třeba Honor View 10, OnePlus 6, Asus Zenfone 5z a některých dalších. A tady už to nemá HTC lehké, protože to jsou přístroje s cenou i pod 15 000 korun a to už je hodně významná úspora, přitom ústupků tu tolik není. Na kvalitách U12+ to však nic nemění.