Nová špička HTC má pořádně vyladěnou výbavu i průhledný kryt jako bonus

HTC dnes oficiálně představilo svůj super smartphone pro rok 2018. Nese modelové označení U12+, a ačkoliv by ono „plus“ v názvu mohlo napovídat, že ještě existuje nějaká „neplusová“ verze, není tomu tak. Špičkové HTC je letos (tedy alespoň prozatím) pouze jedno. My jsme měli možnost si jej prohlédnout ještě před světovou premiérou.

Písmeno U se stalo symbolem špičkové řady tohoto výrobce, jak naznačují loňské top modely U11, U11+ a U Ultra. U12+ je pokračovatelem této „obrozené“ produktové řady nejlépe vybavených modelů HTC, o čemž svědčí celá řada novinek a vyladěných specifikací oproti původnímu modelu U11+. Vylepšení je znát skoro u každého prvku výbavy a HTC navíc přidalo i pár designových lákadel.

I letos bylo na místě dávat pozor, jestli HTC nenastaví cenu moc vysoko, což se opět naštěstí nestalo. V základu sice stojí 21 995 korun, ovšem hned od startu prodeje platí akce, že pro členy HTC Clubu na oficiálním obchodu (což je podmíněno pouhou registrací) bude platit cena 19 795 korun, což je dokonce ještě méně, než za kolik se prodával loni model U11.



Co se displeje týče zůstalo HTC u klasiky a nepouštělo se do experimentů s výřezy ani vedlejšími displeji (jako třeba u modelu U Ultra). Obrazovka tak zůstává stejná, jakou měl model U11+, tedy širokoúhlý (18:9) Super LCD 6 panel s rozlišením 2 880 x 1 440 pixelů. Úhlopříčka je šest palců.



Už loni si HTC zakládalo na ovládání telefonu stisky boků (Edge Sense 2), letos tato funkce dostala celou řadu vylepšení. Telefon nově pozná, jestli jej držíte v pravé či levé ruce, umí po dvojitém poklepání na bok vyvolat menu se zástupci oblíbených aplikací, pozná, kdy má nebo nemá překlápět displej a také samozřejmě celou řadu přednastavených funkcí, které známe už z loňska. Je to zkrátka hodně šikovná funkce, která se stará o pohodlnější ovládání telefonu.



Po designové stránce jsme se dočkali líbivé „měňavé“ barvy (stejně jako u modelů Huawei a Honor) u červené varianty zadního krytu, který se umí při nahnutí do různých úhlů zbarvit zlatě. Mobilové „geeky“ pak zase potěší tmavě modrá varianta, která má částečně průhledný zadní kryt, takže jsou vidět „střeva“ telefonu. HTC to přirovnává k hodinkám, které podobně ukazují vnitřní mechanismy. Třetí barevnou variantou je lesklá černá.



Tělo telefonu je už celkem tradičně kombinací skla a kovu. Na zadní straně najdete čtečku otisků prstů a duální fotoaparát, a ačkoliv má telefon trochu místa i pod displejem, všechna základní ovládací tlačítka jsou softwarová. Zajímavý je fakt, že ani boční tlačítka pro aktivaci displeje a ovládání hlasitosti nejsou mechanická, ale pouze senzorová s vibrační (taptickou) odezvou. Telefon je rovněž utěsněn proti prachu a vodě díky certifikaci IP68.

Co u špičkového modelu nesmí chybět, je výkonný hardware. HTC sáhlo po tom nejlepším a telefon tak pohání procesor Snapdragon 845 společně s 6 GB operační paměti. Českého trhu se ovšem týká jen verze s 64 GB prostoru pro data, se 128GB verzí se pro náš trh zatím nepočítá. Úložiště jde dále rozšířit paměťovými kartami.

Další specifický prvek výbavy, na kterém si nové U12+ zakládá, je audio. Technologie HTC BoomSound se stará o hlasitý, ale zároveň čistý zvukový projev z reproduktorů telefonu - údajně má být telefon vůbec nejhlasitější na trhu. Specialitou jsou také přibalená sluchátka USonic, která jsou vybavena aktivním potlačováním okolního hluku a ultrazvukovou technologií, která analyzuje tvar vašich ušních kanálků a podle toho zvuk přizpůsobí přesně na míru.

Co by to bylo za smartphone z roku 2018 bez duálního fotoaparátu. Hlavní snímač s rozlišením 12 MPix a světelností f/1,75 doplňuje druhý „telefoto“ 16MPix snímač se světelností f/2,6. Fotoaparátu pomáhá laserové ostření a optická stabilizace, druhý snímač vedle dvojnásobného optického přiblížení také pomáhá pracovat s hloubkou ostrosti pořízených snímků. Video zvládá telefon natáčet v rozlišení 4K při 60 snímcích za sekundu a novinkou je třeba plynulé automatické přibližování obrazu během natáčení. Duální je i přední fotoaparát (2x 8 MPix, f/2,0).

Dojmy z focení a natáčení telefonem přineseme až v samostatné recenzi, během našeho krátkého seznámení bohužel nebylo možné si ukládat telefonem pořízené fotografie. Už teď je však jasné, že se HTC zařadí mezi přední fotomobily díky výbornému skóre od DXOmark, kde s hodnotou 103 bodů vychází jako druhý nejlepší fotomobil současnosti (hned po modelu Huawei P20 Pro).

Telefon funguje na operačním systému Android verze 8.0 s grafickou nadstavbou HTC Sense. Výrobce už takto z kraje přislíbil aktualizaci na další verzi Androidu. Ve výbavě dále najdete konektor USB-C, Bluetooth verze 5.0, LTE cat. 18 (rychlost až 1,2 Gbps) či NFC. Baterie telefonu má kapacitu 3 500 mAh a s rychlonabíjecím adaptérem by se měla být schopna nabít na polovinu kapacity za 35 minut. Sluchátka s klasickým jack konektorem však bohužel nepřipojíte, to se od loňska nezměnilo.

Abychom ještě shrnuli cenu a dostupnost - telefon bude na našem trhu v prodeji ve třech barevných provedeních: průhledná modrá (Translucent Blue), lesklá černá (Ceramic Black) a červenozlatá (Flame Red). Jinak bude dostupný pouze v jedné verzi, tedy s 64 GB prostoru pro data za 21 995 korun, s členstvím v HTC Clubu z oficiálního obchodu HTC pak za 19 795,50 Kč.