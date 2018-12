HTC U12 dostane pořádnou nálož paměti. Vrátí se i duální fotoaparát

HTC Imagine CPU SD845 Display 5.99 QHD+ RAM up to 6GB ROM up to 256GB Dual Main Camera 12mp + 16mp (Sony IMX3xx) Front Camera 8mp Battery 3420mah IP68 HTC Face Unlock Edge Sense 2.0 Android 8.0 + Sense 10 Full treble support and A/B (Seamless) Updates Single and Dual SIM version