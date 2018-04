Mačkací telefon znamená návrat na vrchol. Test HTC U11

HTC dlouho řadilo na vrchol své produkce modelovou řadu One. Loni už označení One zmizelo, ale „desítka“ jasně pokračovala v linii nastolené modelem One M7. A protože nepřinesla ani tu nejšpičkovější možnou výbavu, zůstala trochu stranou pozornosti.

Letos se však HTC rozhodlo v podstatě vše změnit. Nový topmodel patří do zbrusu nové modelové řady U a nese označení U11. Kompletně se změnil design a při návrhu přístroje hrál roli každý detail. Letošní špičkové HTC tak rozhodně stojí za pozornost a pokud zůstane stranou, tak jen proto, že firma bohužel nemá tak silný marketing jako Samsung nebo Apple.

Plusy a mínusy Proč koupit? atraktivní design

špičkový foťák

perfektní výkon

vyladěný systém

propracované ovládání

Proč nekoupit? upatlaný skleněný povrch

chybí jack-konektor (redukce v balení)

jen průměrná výdrž Kdy? V prodeji Za kolik? 19 990 Kč

Po dlouhé době má totiž HTC telefon, který se může největším sokům nejen vyrovnat, ale i je v některých případech překonat. A to i přesto, že se nesnaží minimalizovat rámečky nebo vymýšlet různé způsoby ohýbání displeje. Naopak, konzervativní přístup mnozí zákazníci ocení a o to větší radost budou mít z naprosto nadupané funkční výbavy.

Opravdu je tak dobré?

Ano, opravdu. Zatímco u předchozích modelů 10 nebo One M9 jsme měli řadu drobných důvodů ke kritice, model U11 dovede drtivou většinu argumentů proti němu odrazit. Je to skutečně velmi vyvážený přístroj. Do absolutní možné výbavy tu chybí snad jen více RAM (má 4 GB – a to stačí), bezdrátové nabíjení a sluchátkový jack konektor. Jeho absenci však výrobce kompenzuje redukcí dodávanou přímo v balení a chytrými schopnostmi ekvalizéru v přístroji i vysokou kvalitou digitálního výstupu i samotného převodníku (který se nachází v redukci).

Cože, nemá jack?

Ne, nemá. I když je HTC U11 poměrně velký smartphone s 5,5palcovým displejem, výrobce se rozhodl do těla nepřidat sluchátkový jack. Místo toho tu je jen USB-C konektor, přes který se připojují i sluchátka. Toto řešení může vadit, pokud chcete současně telefon nabíjet a současně poslouchat hudbu, ale takových případů asi moc nebude. Výrobce dodává v balení kvalitní redukci na 3,5mm jack, takže svá sluchátka k přístroji připojíte snadno.

A tento malý ústupek bude pro mnoho uživatelů stát za to – kvalita výstupu je opravdu velmi dobrá a navíc má díky tomuto digitálnímu řešení telefon funkci USonic, která přizpůsobí zvukový výstup telefonu vašim uším. S dodávanými sluchátky si telefon „změří“, jak vaše ucho slyší, a upraví podle toho váhu jednotlivých frekvenčních rozsahů tak, aby hudba zněla co nejlépe. Upravovat lze samozřejmě i ručně, takže o kontrolu uživatel nepřichází, jen automatika může někomu pomoci lépe najít ideální nastavení. Dodávaná sluchátka také zvládají potlačování hluku. Takže za nás HTC vyřešilo absenci jacku tak dobře, jak jen to šlo.

Navíc to, že telefon v sobě nemá další „díru“, znamená, že výrobce mohl snáze vyřešit odolnost vůči vodě. Takže HTC U11 je oficiálně voděodolné a podporuje standard IP68.

Líbí se vám?

Design je sice otázkou vkusu, ale podle nás je HTC U11 opravdu krásné. Design se skutečně povedl. Lesklé, až zrcadlové provedení zadního krytu ze skla nemusí vyhovovat každému, ale nám se velmi líbí. HTC nabízí různé výrazné i méně nápadné barevné varianty – hlavní barvou je jakási světle modrá a ta vypadá parádně. Zadní plocha tu může klidně sloužit i jako zrcátko a dost se upatlává, ale také snadno čistí – po vytažení z kapsy je telefon vždy čistý. A barevné tóny, které zaoblení krytu dovede podle různého úhlu dopadu světla vykouzlit, dodávají uživateli pocit zvláštnosti.

Podobné řešení už mělo HTC U Ultra, ale u modelu U11 dovedlo HTC tuto koncepci opravdu k dokonalosti a konečně se tak dostavil onen kýžený luxusní pocit. U11 je prostě luxusní smartphone se vším všudy. Byť pravda, nemusí se líbit každému.

Není velký?

U HTC se určitě nesnažili o minimalizaci rámečků okolo displeje a zároveň ponechali tradiční poměr stran, takže telefon s 5,5palcovou úhlopříčkou displeje není kdovíjak kompaktní. Ale ani přehnaně přerostlý, snese srovnání s přímou konkurencí, jako je třeba Huawei P10 Plus. Velikost je tedy spíše otázkou osobních preferencí, nám nevadí. Navíc díky silnému zaoblení snad ve všech směrech padne na svou velikost HTC U11 docela dobře do ruky. Ale pozor, dovede být trochu kluzké. A skleněná konstrukce může být náchylná ke snadnému rozbití.

To jsme si bohužel během našeho testu ověřili. HTC U11 nám upadlo jen z velmi malé výšky (asi 20 centimetrů) na dlažbu a jeho zaoblené krycí sklo displeje bohužel tento pád nevydrželo. V rohu displej rozpraskal, na druhou stranu funkčnost zůstala bezproblémová. Šlo jistě o nešťastný pád telefonu na nejnáchylnější místo, ale rozhodně to nepotěší. Zadní skleněná část se zdá být z tohoto hlediska výrazně odolnější. HTC navíc v balení dodává průhledný plastový kryt, který v takovém případě záda ochrání a přitom nadále vystaví na odiv onen lesklý panel. A zároveň zmenší upatlávání.

Je k něčemu nové ovládání mačkáním?

Je a není. HTC u modelu U11 přišlo s novinkou, kterou je funkce Edge Sense – spodní polovina kovového rámu telefonu je citlivá na tlak. Uživatel si pak může v nastavení zvolit akce, které telefon po zmáčknutí (sevření) této části telefonu provede. Zní to skvěle, byť v praxi by něco podobného zvládlo třeba jedno ovládací tlačítko navíc. Jenže tlačítko zabírá místo, může se porouchat a opět komplikuje odolnost vůči vodě, takže toto řešení považujeme za elegantní.

Funguje to výborně. Uživatel si vybere úroveň tlaku, na kterou má telefon reagovat a po chvíli používání jsme si našli ideální úroveň a nestávalo se nám, že bychom funkci Edge Sense vyvolali nechtěně. Jenže je tu jedno takové „ale“. HTC při uvedení slibovalo, že kromě dvou akcí (stisknutí a delší stisk s podržením) půjde funkci Edge Sense naučit i konkrétní akce v jednotlivých aplikacích. Uživatel by telefonu jednoduše ukázal, co má udělat – nahrál by jakési makro – a telefon by pak po stisku v dané aplikaci tuto akci zopakoval. Dovedeme si představit, že takto by se třeba stiskem dal smazat e-mail ve složce doručené pošty, po stisku by se mohla posunout obrazovka v prohlížeči a podobně.

Jenže zatím nic takového možné není. HTC sice slibovalo, že do uvedení telefonu na trh aplikace Edge Sense tyto funkce dostane, ale zatím se tak nestalo. Je to škoda, protože teprve tyto naučené „triky“ by mohly ovládání telefonu opravdu velmi zpříjemnit a to především ve chvílích, kdy má uživatel volnou jen jednu ruku. Takže zatím je Edge Sense taková hezká novinka s velmi sporadickým využitím. A to je škoda.

Obzvlášť, když některé funkce Edge Sense může zastoupit třeba ovládání telefonu gesty, které u HTC U11 zůstalo zachováno. Přístroj tak lze snadno probudit poklepáním, dvojitým tahem prstem spustit fotoaparát a podobně. V ovládání vůbec zůstalo spoustu klasických věcí. U HTC například zůstali věrni ovládacím tlačítkům pod displejem – jsou senzorová, uprostřed je čtečka otisků prstů, po stranách pak tlačítka pro krok zpět a multi-tasking. Systém Android si HTC upravilo lehce podle svého, ale není to úprava nijak brutální a uživatel si může zapnout i freestyle zobrazení úvodní obrazovky známé z některých předchozích modelů.

Celý systém se podařilo HTC skvěle odladit, což bývá u této značky obvyklé. Telefon je tak špičkově rychlý, nikde se nezadrhává a na uživatelské pokyny reaguje okamžitě bez prodlevy. Samozřejmě se na tom podílí i špičkový hardware v podobě procesoru Snapdragon 835 a 4 GB RAM. Dobré také je, že je telefon doslova vyčištěn od bloatwaru – kromě několika vlastních aplikací od HTC tu nejsou zbytečnosti navíc a telefon nezdvojuje funkce, takže třeba funkci fotogalerie zastane aplikace Google Photos.

Fajn. Je na něm ještě něco zajímavého?

Spousta věcí. HTC se třeba chlubí vlastní umělou inteligencí Sense Companion. A ačkoli jsme ji při našem testování nebyli schopni pořádně „vytrénovat“, určitý potenciál v ní vidíme. Kombinuje funkce běžných asistentů, jako je Google Now, s některými konkrétními návrhy, které telefon odvodí přímo z toho, jak jej sám uživatel používá. Zachována je také funkce BlinkFeed, která je nově interaktivnější a uživatel si do ni snáze přidá vlastní zdroje informací.

Velmi lákavou funkcí může být pro někoho nahrávání videa s kvalitním prostorovým zvukem. Telefon díky sestavě mikrofonů umí určit směr přicházejícího zvuku a takto jej zaznamenat, ve videu umí ostřit třeba na mluvícího člověka nebo zdroj zvuku. Záznam zvuku je navíc velmi kvalitní, takže i z hlasitého koncertu si odnesete překvapivě čistý záznam.

Zmínit musíme i displej – úhlopříčka 5,5 palce a QHD rozlišení mu sluší, stejně jako pro HTC docela typické barevné podání. To sice nemůže soupeřit s AMOLED panely, ale blíží se jim, displej je opravdu povedený. Jen je škoda, že výrobce nedovedl přidat funkci always-on, ta by se někdy hodila.

Fajn. A jaký je foťák?

Jedním slovem špičkový. HTC se tentokrát podařilo vyladit dvanáctimegapixelový foťák ve svém modelu opravdu parádně. Základem je samozřejmě dobrá výbava, světelnost objektivu je tedy 1.7 a nechybí tu optická stabilizace obrazu. Ale i softwarově je fotoaparát vyladěný, navíc má docela jednoduché ovládání a uživateli přitom nebere možnost manuálně ovládat jednotlivé parametry focení.

Výsledné snímky jsou opravdu perfektní a HTC U11 už na první pohled patří mezi nejlepší fotomobily současnosti. K tomu kladli na Tchaj-wanu ještě důraz na kvalitu předního fotoaparátu, který má rozlišení 16 megapixelů. HTC U11 je tak jeden z nejkomplexnějších a nejlepších fotomobilů současnosti.

Jaká je výdrž baterie?

Snad jedině tento parametr nás u HTC U11 trochu zklamal. Při intenzivním používání není problém vybít baterii o kapacitě 3 000 mAh za den. Většina soupeřů přitom má přece jen o trochu delší výdrž. U HTC se snaží to vykompenzovat opravdu rychlým nabíjením, ale ne každému to musí stačit. Ale den telefon vydrží, takže by většina uživatelů neměla mít problémy.

Mám si ho pořídit?

HTC U11 je letos další hodně nečekaný kandidát na top smartphone roku. Firmě se povedlo novinku opravdu vyladit a má jen minimum nedostatků. To, že nepoužívá dnes moderní zahnuté displeje nebo neobvyklý poměr stran, může být naopak pro mnohé uživatele výhodou. Větší rozměry nemusí leckdo řešit. Jinak jsou tu samá pozitiva – parádní design, kvalitní zpracování, vysoký výkon a navíc vše velmi dobře vyladěno.

Chloubou přístroje je fotoaparát.I díky ceně nastavené na 19 990 korun se pak HTC U11 stává plnohodnotným a právoplatným soupeřem ostatních špičkových telefonů. Ano, je drahý, ale cena není přehnaná – Samsung Galaxy S8 stojí více, LG G6 zase méně. Cenovka HTC prostě odpovídá jeho schopnostem a situaci na trhu a to je dobře. Proti Samsungu s brutálním marketingem to samozřejmě bude mít U11 velmi těžké, ale na druhou stranu přístroj neponechává nic náhodě.