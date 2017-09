HTC do konce roku uvede supersmartphone s displejem přes celé čelo

Tým HTC byl odkoupen Googlem, to ale neznamená, že značka končí. Mimo plánů na nástupce modelu U11, který bude uveden příští rok, se ještě letos dočkáme nového špičkového HTC U11 Plus.

Ten je známý pod kódovým označením Ocean Master a bude to smartphone moderní koncepce s displejem téměř přes celé čelo. Dodavatelem displeje je firma JDI. Má poměr stran 18:9 a bude mít okolo sebe jen minimální rámečky.

Server Frandroid prozradil další informace: panel bude mít rozlišení 2 880 x 1 440 obrazových bodů a bude obrovský s úhlopříčkou 5,99 palce. Fotoaparáty budou stejné jako u modelu U11. Hlavní s 12Mpix snímačem, přední bude osmimegapixelový.

Že bude HTC U11 Plus opravdu špičkový smartphone, dokazuje použití výkonného procesoru Snapdragon 835. Existovat mají verze s operační pamětí 4 nebo 6 GB a úložištěm 64 nebo 128 GB. Budou to rychlé paměti UFS 2.1.

Z původního modelu U11 novinka převezme na stisk citlivý rámeček. Chybět nebude zvýšená odolnost, telefon má splňovat stupeň krytí IP68. K dispozici bude i rychlonabíjení QuickCharge 3.0.

HTC U11 Plus bude představeno 11. listopadu v Číně. Místo je vybráno záměrně, tchajwanský výrobce se pokusí na tamním trhu dobít ztracené pozice. Chystaná novinka se má však prodávat celosvětově.

Od HTC to není vše, vedle U11 Plus má do konce roku představit a začít prodávat ještě další dva smartphony. O zmenšeném modelu U11 Lite jsme vás již informovali. Další novinkou má být model s interním označením Ocean Harmony.