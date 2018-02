Čistý Android a luxusní funkce za rozumnou cenu. Test HTC U11 life

U11 life sice není vyloženě levný, ale za danou cenu přináší někter prémiové funkce, jež může konkurence jen závidět.

HTC volí u svých chytrých telefonů trochu konzervativnější postup, než konkurence. Její top-model U11 už byl v době uvedení přístrojem, který nevsadil na módní vlnu minimálních rámečků a duálních fotoaparátů a ani vylepšená verze U11+ uvedená vloni koncem roku trendům úplně nepodlehla. Zároveň s ní se na trh dostalo i „odlehčené“ provedení U11 life, které patří do střední třídy a v mnohém kopíruje špičkový U11.

Plusy a mínusy Proč koupit? čistý Android

povedený design

odolnost vůči vodě a prachu

funkce Edge Sense

Proč nekoupit? chybí sluchátkový jack

vyšší cena Kdy? V prodeji Za kolik? 9 990 Kč

Má totiž velmi podobný „konzervativní“ design s kovovým rámem a lesklým tělem s displejem s klasickým poměrem stran 16:9, dostal USB-C konektor a přišel o sluchátkový jack. U11 life vlastně jako by U11 z oka vypadl, jen je o trochu menší a dostal méně výkonný hardware. Zachovány ovšem zůstaly takové speciality, jako odolnost vůči vodě a prachu nebo „mačkací“ rám Edge Sense. A navíc přidává čistý operační systém Android v rámci iniciativy Android One.

Mám si radši pořídit tenhle levnější kousek, než U11?

To záleží na tom, co od smartphonu očekáváte. Výbava U11 life je vcelku solidní, ale na „dospělý“ model U11 prostě nemá. Jeho hardware je mnohem výkonnější, displej má úhlopříčku 5,5 palce a QHD rozlišení, zatímco model life si musí vystačit s 5,2 palce a Full HD. Ovšem pro mnohé zájemce to jsou podružné ústupky. Kdo po maximálním výkonu neprahne a vystačí si s kompaktnějším telefonem, bude s U11 life určitě velmi spokojen. Obzvlášť, když výrazně ušetří, HTC U11 life totiž vyjde zhruba na 10 000 korun, což je asi o osm tisíc korun méně, než kolik teď stále oficiálně HTC žádá za klasický model U11.

Kde jsou tedy ty ústupky ve výbavě?

Menší displej s Full HD rozlišením jsme zmiňovali, upřímně, tohle je ústupek, se kterým se dá určitě v pohodě žít. Procesorem je tu Qualcomm Snapdragon 630 a telefon dostal 3 GB RAM, což znamená, že nejnáročnější hry tu nebudou fungovat tak skvěle, jako na U11. Ale výkonu má telefon dost, obzvlášť, když namísto pro někoho trochu zvláštní nadstavby Sense tenhle přístroj disponuje čistým Androidem. Vnitřní paměť má kapacitu „jen“ 32 GB. Ale pozor – v prodeji se vyskytuje i varianta se 4 GB RAM a 64 GB vnitřní paměti, která je jen o málo dražší nebo dokonce stojí stejně – jenže to chce pátrat, ani na oficiálním e-shopu HTC teď nejde jasně poznat, který telefon je který. Obecně platilo, že černá varianta, která je dostupná v široké distribuční síti, má méně paměti a modrá verze, která je exkluzivně k dostání na e-shopu HTC, má větší porci. Jenže teď na e-shopu obě barevné varianty stojí stejně a nejsou u nich uvedeny detailní specifikace.

Ale zpět k ústupkům. Je tu samozřejmě i o trochu obyčejnější foťák, ale ani ten není špatný (probereme později). Baterie dostala kapacitu 2 600 mAh, což opět nezní kdovíjak lákavě, ale v praxi bude stačit i náročnějším uživatelům. Celkově se tedy HTC U11 life jeví jako velmi vyvážený smartphone, který sice má určité ústupky, ale jsou docela citlivě vymyšleny, takže uživatel získává výtečný prémiový chytrý telefon. U11 life je na poli chytrých telefonů s Androidem takovým luxusnějším kouskem střední třídy.

Luxusnějším? I přes to upatlané tělo?

Taková je dnešní móda v designu smartphonů – po celokovových tělech teď vládne kombinace kovu a skla a to sklo se hodně upatlává. A i když u modelu U11 life u HTC zvolili místo skla hodně lesklý plast s velmi zajímavými odlesky podle intenzity osvětlení, upatlávání se nijak nezměnilo. Možná je situace i o trochu horší, tmavá varianta je opravdu neskutečným magnetem na otisky, šmouhy a mastnotu. Ale podobně jako u „dospělé“ verze i tady platí, že se telefon po vložení do kapsy docela dobře očistí. To, že je kryt z plastu, má i několik dalších důsledků – je trochu náchylnější na drobné škrábance, ale na druhou stranu bude určitě odolnější pří případných pádech.

Co ten čistý Android, jaký je?

Výborný. To, že HTC U11 life dostalo čistý operační systém Android, je jednou z velkých předností přístroje. Čistý systém zaručuje svižnost telefonu na dlouhou dobu a stejně jsou jisté i aktualizace na novější verze. Ty navíc mají přicházet záhy po jejich zveřejnění, takže U11 life bude přístrojem, který bude vždy těžit z výhod aktuální verze Androidu. Výhodou je také fakt, že v paměti telefonu nezabírají místo zbytečné aplikace a uživatel si může telefon vybavit podle svého vkusu. Systém ve verzi 8.0 Oreo je stabilní a má i dobře vyřešený management spotřeby energie.

Takže výdrž baterie ujde?

Ano, ujde. Kapacita baterie 2 600 mAh sice nebudí kdovíjakou důvěru, ale v praxi nejsou výkony vůbec špatné. I při intenzivním nasazení není problém s U11 life vydržet den na jedno nabití, dokonce s určitou rezervou. Dva dny na jedno nabití už jsou trochu větší problém, ale skromnější uživatelé se dostanou i na tuto metu. Rozhodně platí, že má U11 life trochu rezervy a perný den přežije. V souvislosti s nabíjením ale musíme zmínit jednu nepříjemnost: konektor (kterým je tu moderní USB-C) je totiž z trochu nepochopitelných důvodů umístěný dole na pravé straně, takže poslepu a po tmě se do něj trochu hůře strefuje. Ale pomůcka pro to existuje: konektor se nachází v podstatě pod senzorovým tlačítkem pro multitasking, které je pod displejem vedle čtečky otisků prstů.

A co fotoaparát, jaký je?

Fotoaparát HTC U11 life ja dalším příjemným překvapením. Má rozlišení 16 megapixelů (tedy víc, než klasický U11) a světelnost je solidních f/2.0. Čelní foťák pak má úplně stejné parametry, jen mu schází automatické ostření. Nekonají se tu tedy žádné duální hrátky, ale fotoaparát má solidní hardwarový základ, který v praxi vede k povedeným snímkům ve většině situací.

Ano, na absolutní špičku může U11 life něco ztrácet, ale celkově platí, že jeho foťák vytváří solidní snímky, za které se určitě nemusíte stydět a které na sociálních sítích udělají parádu.

Má nějaké další zajímavé funkce?

Určitě, na začátku jsme zmiňovali hlavně odolnost vůči vodě a prachu, což je vlastnost, kterou moc telefonů střední třídy nemá. V tomhle má HTC U11 nad drtivou většinou soupeřů výrazně navrch. Lákadlem může být také „mačkací“ rám Edge Sense, který umožní si na gesta stisknutí nastavit možnost spouštění oblíbených akcí nebo aplikací. Edge Sense je vlastně jediný viditelným přídavkem v telefonu nad samotným čistým systémem.

Schopnosti této funkce, která opravdu dovede být příjemně praktická, se navíc časem vylepšují. Takže oproti původnímu stavu, kdy se daly nastavit akce jen na dvě úrovně stisknutí napříč systémem, lze teď nastavit odlišné akce v jednotlivých vybraných aplikacích. Krátký stisk na domovské obrazovce (nebo při zamčeném telefonu) tak může spustit fotoaparát, ale tentýž stisk třeba při zadávání textu může aktivovat hlasové zadávání namísto psaní na klávesnici. Fantazii se v těchto ohledech téměř meze nekladou, ale znamená to, že si uživatel musí veškeré funkce definovat a pak si je také patřičně nacvičit, jinak mu bude Edge Sense k ničemu.

Mám si ho pořídit?

S cenou 10 000 korun není HTC U11 life žádným extra výhodným smartphonem střední třídy, upřímně, patří k těm trochu dražším kouskům. Jenže na rozdíl od mnohé konkurence, která to jen s vyšší cenou „zkouší“, má U11 life uživatelům opravdu co nabídnout. K hlavním přednostem patří odolnost vůči vodě a prachu a jedinečná funkce Edge Sense, přidat k tomu můžeme třeba i moderní USB-C konektor, který se stává čím dál běžnějším, ale řada konkurentů ho zatím ignoruje.

Skvělou zprávou je také čistý Android s garantovanými rychlými aktualizacemi, to je obrovský trumf U11 life. Pravda, telefon má i své stinné stránky, tou největší je asi absence 3,5 mm jack konektoru – ale v balení jsou USB-C sluchátka, která opět přináší prémiové funkce v podobě aktivního potlačování hluku a dalšího nastavení kvality výstupu v rámci funkce HTC USonic. I to je něco, co konkurence jednoduše nenabídne a zač se možná některým uživatelům vyplatí za U11 life připlatit.

A jaké že má soupeře? Podobnou výbavu i úhlopříčku displeje má třeba Huawei P10 Lite, který stojí lákavých 6 000 korun. Nebo třeba nový Huawei P Smart se stejnou cenou a moderním „bezrámečkovým“ displejem s poměrem stran 18:9 a 5,65palcovou úhlopříčkou. Levnější než HTC je i Mate 10 Lite s velkým šestipalcovým displejem. A za cenu U11 life lze pořídit třeba výkonnější a vybavenější Honor 9 s duálním fotoaparátem. Dalším soupeřem je Xiaomi Mi A1, které nabízí opět podobnou výbavu a přidává duální foťák. Navíc také patří do iniciativy Android One a má tedy čistý systém. A stojí také skvělých 6 000 korun. Za 11 000 korun lze pořídit LG G6 s výbornou výbavou.

Z toho je vidět, že U11 life opravdu není levný a extrémně výhodný telefon. Ale jsou i konkurenti, kteří na tom jsou podobně – třeba Asus Zenfone 4 Selfie Pro za 11 000 korun nebo aktuální modely BlackBerry.