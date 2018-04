Za větší paměť se připlácí jen 104 korun. Novinka má čistý Android

HTC U11 je velmi povedený smartphone, vlastně jeden z nejpovedenějších v letošním roce. Ale pro mnohé je buď drahý, nebo ne tak docela sleduje aktuální trendy na trhu. Pravdou je, že se svou konstrukcí patří U11 ke konzervativnějším kusům. Ale HTC to teď napravuje a řada modelů U11 se stává jednou z nejlákavěji sestavených na trhu.

Výhodný model

Nový model U11 Life je totiž základním provedením, které přinese design ve stylu původního U11, ovšem za mnohem výhodnější cenu. Novinka tak dostala menší 5,2palcový displej s HD rozlišením (U11 má 5,5 palce a QHD), design se skleněnými zády a kovovým rámem s funkcí Edge Sense ovšem zůstává zachován. Výbava nového modelu rozhodně není špatná, je to typický zástupce vyšší střední třídy. Přístroj tedy dostal procesor Qualcomm Snapdragon 630 a k tomu 3 nebo 4 GB RAM a 32 nebo 64 GB.

Zachována je i odolnost vůči vodě a prachu, což by mohlo být ve střední třídě velmi zajímavé lákadlo: zatímco u špičkových smartphonů už je odolnost proti živlům téměř samozřejmá, v nižších cenových kategoriích zatím moc takto certifikovaných přístrojů není. U11 Life splňuje podmínky certifikace IP67. Fotoaparáty jsou šestnáctimegapixelové – jak ten vpředu, tak ten vzadu, světelnost je v obou případech f/2.0. Baterie má kapacitu 2 600 mAh. Po vybavenějším U11 zdědil telefon i USB-C konektor a absenci sluchátkového Jacku. Namísto toho jsou tu sluchátka HTC USonic.

Velkou zajímavostí je, že v Evropě a tedy i na českém trhu se bude prodávat verze HTC U11 Life, která patří do programu Android One. Dostane tedy čistý Android 8.0 Oreo a garantované rychlé aktualizace na případnou novou verzi. Ve světě se bude prodávat i verze s uživatelským prostředím Sense, která zatím dostane starší Android 7.0, ale měla by brzy získat i update na Oreo.

Cena U11 v podstatě odpovídá zařazení smartphonu. Běžné provedení se 3 GB RAM a 32 GB uživatelské paměti bude v prodeji v černé barvě za 9 995 korun, exkluzivně na e-shopu htc.cz pak bude k mání i varianta se 4 GB RAM a 64 GB uživatelské paměti a to jen za drobný příplatek. Vyjde totiž na 10 099 korun. A navíc si budou moci zákazníci zvolit i lákavé modré provedení.

Přesně podle aktuálních trendů

Druhou novinkou je provedení U11+, které naopak staví na výbavě špičkového U11 a ještě ji trochu vylepšuje. Hlavní změnou je displej, u kterého nově HTC minimalizovalo rámečky a úhlopříčka vzrostla na 6 palců. Novinkou je i aktuálně moderní poměr stran 18:9 namísto 16:9. Rozlišení panelu tak je 2 880 x 1 440 pixelů. U11+ není zcela bezrámečkový telefon, jako to předvádí konkurence, ale rámečky jsou opravdu minimalizovány.

Důvodem, proč po stranách přeci jen nějaký prostor ještě zůstal, je možná i konstrukce displeje – je to totiž klasický S-LCD panel, nikoli moderní AMOLED displej, který se do stran roztahuje z konstrukčního hlediska snáze. Na druhou stranu si nemusí zákazníci dělat starosti s životností displeje, S-LCD se nevysvítí tak jako AMOLED. Displej má mít podporu HDR10. Čtečka otisků prstů se kvůli minimalizací rámečků přesunula na zadní stranu. Co se rozměrů týče, ty jsou nově 158,5 x 74,9 x 8,5 mm. Pro porovnání U11 má míry 153,9 x 75,9 x 7,9 mm. Hmotnost stoupla ze 169 na 188 gramů.

Většinu výbavy U11+ přebírá od U11. Je tu tedy špičkový fotoaparát s dvanácti megapixely a světelností f/1.7, procesor Snapdragon 835, funkce Edge Sense nebo sluchátka Usonic (3,5mm jack opět chybí). Jsou tu ale i vylepšení. HTC se například chlubí tím, že foťák byl přeci jen vylepšen a v testu DxOMark by tak mohl dosáhnout na více než 90 bodů původního U11. Novinka pak dostala větší baterii (3 930 mAh) a také o trochu lepší odolnost v podobě certifikace IP68. Větší baterie znamená trochu hranatější design U11+, ale zajistí špičkovou výdrž. Už U11 si s kapacitou 3 000 mAh vedlo skvěle. Stále tu však chybí bezdrátové dobíjení, ale je tu podpora rychlého dobíjení QuickCharge 3.0.

Na českém trhu bude v prodeji varianta se 128 GB vnitřní paměti a 6 GB RAM, telefon je rovnou vybaven Androidem 8.0 Oreo s grafickou nadstavbou HTC Sense. Nový špičkový smartphone výrobce bude stát 21 490 korun, předobjednávky na e-shopu HTC začnou 20. listopadu.