Mačkací HTC je chytřejší, funkce na stisk si může uživatel definovat

Edge Sense je funkce, kterou HTC u svého špičkového modelu hodně propagovalo, byť o její faktické užitečnosti mnozí pochybují. A jak to tak bývá, pravda je samozřejmě někde na půli cesty – Edge Sense určitě nepředstavuje revoluci v ovládání smartphonů, ale svým způsobem nápomocná tato funkce je. Zpočátku ovšem byla škoda, že škála použitelných „zkratek“, které se daly použít, byla jen velmi omezená. Od počátku však HTC slibovalo, že se možnosti časem rozšíří, což nedávno firma dodržela.

Funkce Edge Sense je tak nově mnohem flexibilnější a bohatší. Základ je stejný: uživatel nadále přiřazuje funkce dvěma „gestům“, tedy krátkému a dlouhému sevření rámu v ruce. Jenže zatímco dosud si mohl uživatel vybrat dvě funkce, které takto mohl spustit kdykoli a odkudkoli, teď je možností více. Nově totiž přibyla možnost nastavit si chování rámu v aplikacích.

HTC definovalo určité množství podporovaných aplikací – jsou to klávesnice (tedy situace, kdy je klávesnice zobrazena na displeji), fotoaparát, Instagram, Mapy Google, Kalendář Google, Pošta, Facebook a Fotky Google. V těchto aplikacích (kromě klávesnice – u té sevření aktivuje převod hlasu na text) si může uživatel vybrat a přiřadit krátkému a dlouhému sevření dvě další funkce. Na výběr jsou vždy nějaké předdefinované možnosti (třeba u mapy její přiblížení), ale uživatel může určitým omezeným způsobem vytvářet i akce nové.

Seznam aplikací také není konečný, v rámci beta provozu lze gesta přidávat i dalším aplikacím nainstalovaným v telefonu, ale tato funkce nemusí být vždy zcela spolehlivá. Namátkově jsme několik aplikaci vyzkoušeli a s námi definovanými gesty neměly tyto nástroje žádný problém.

Důvodem ovšem bude i to, že příkazy stisknutím rámu jsou v podstatě velmi jednoduché a zatím nedosahují takové úrovně, jakou bychom očekávali. U HTC totiž slibovali, že tato uživatelem definovaná gesta budou vlastně jakási „makra“, která uživatel zaznamená v dané aplikaci a telefon je pak po stisku zopakuje.

Fakticky tomu tak je, ale makra mohou být jen velmi jednoduchá. V rámci vlastní definice si totiž může uživatel vybrat pouze dvě akce – buď klasický dotyk na displeji, nebo poklepání, tedy dvojitý dotyk.

Funguje to tak, že uživatel v nastavení Edge Sense zvolí aplikaci, typ gesta (krátké nebo dlouhé sevření) a následně vybere položku „Přidat novou akci“. Telefon v tu chvíli otevře danou aplikaci s ikonou kříže a červeným tlačítkem dotyku v horní části obrazovky. Tady uživatel v aplikaci „dojde“ tam, kde chce dané gesto uplatnit. Ale pozor – v tento moment zatím telefon akci nezaznamenává. Celý průchod je jen součástí nastavení, ale nikoli onoho gesta.

Telefon následně uživatele vyzve, aby se dotkl obrazovky tam, kde chce akci zaznamenat. Pak stačí jen potvrdit, zda má jít o klepnutí, či poklepání a akci pojmenovat. Toť vše. Proces je možná trochu matoucí, ale když si ho uživatelé vyzkouší, rychle ho pochopí.

Novinka tak rozšiřuje možnosti ovládání, které ovšem stále nejsou tak bohaté, jak bychom čekali. Je škoda, že uživatel nemůže v rámci gest přiřadit například i tahy prstem – to by bylo skvělé například pro čtení dlouhých textů, kdy by stačilo na sevření definovat posun obrazovky o určitou část. Také by si funkce zasloužila možnost zaznamenání více kroků, tedy že by se například uživatel v rámci gesta přepnul z hlavní obrazovky aplikace jinam a tam teprve gesto provedl. Nebo třeba že by takto označil e-mail v seznamu a hned jej smazal.

Na to, jestli HTC ještě funkčnost Edge Sense rozšíří tímto směrem, si budeme muset počkat. Pravdou je, že uživatelé také potřebují funkce trochu vstřebat – sami zatím novinku používáme jen v několika případech, na které jsme si zvykli, ale v řadě aplikací, kde by se gesta nadefinovat dala, jsou nám v podstatě cizí.