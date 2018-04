HTC chystá něco aspoň trochu nového. Nový model nebude mít žádná tlačítka

Své vrcholné modely už představili skoro všichni velcí výrobci smartphonů. Zbývají jen Apple, který uvádí novinky tradičně na podzim, a HTC, které zatím nový topmodel oficiálně neukázalo. Novinka bude vycházet z konceptu Ocean (více zde).

V době, kdy mnohé nové smartphony nepřinášejí žádné zásadní vylepšení, může chystané HTC, které bude mít podle serveru Venture Beat jednoduché označení U, zaujmout „revolučním“ ovládáním. Uvozovky jsou na místě, jelikož s něčím podobným to už zkoušeli někteří čínští výrobci, například ZTE.

HTC U bude mít rámeček, který bude reagovat na dotyk. Chybět tak budou jakákoliv tlačítka. Oproti zmiňovaným čínským pokusům by mělo HTC celý koncept dotáhnout dál a přinést něco alespoň trochu nového. Čínské značky totiž tlačítka úplně neodstranily. Použito bude k tomu uzpůsobené uživatelské prostředí Sense 9, postavené na Androidu 7.1.

I HTC U má mít displej téměř přes celé čelo telefonu. Úhlopříčka bude 5,5 palce a rozlišení WQHD (2 560 × 1 440 obrazových bodů). Hlavní fotoaparát bude 12megapixelový s čipem Sony IMX362. Přední kamerka pak bude dokonce 16megapixelová se senzorem Sony IMX351.

Novinka má mít nový procesor Snapdragon 835. To je jeden z důvodů, proč se topmodel od HTC opožďuje. Na tento procesor má totiž zatím exkluzivitu nový Samsung Galaxy S8 ve verzi pro Severní Ameriku. A je otázkou, jak dlouho bude tato exkluzivita trvat. Uživatelské paměti má být dostatek, existovat mají verze s pamětí 64 a 128 GB. Úložiště půjde dále rozšířit.

Podle serveru Venture Beat HTC nový vrcholný model U představí do konce dubna a do prodeje by se měl dostat v květnu. Pokud tedy bude dostatek procesorů i pro jiné výrobce než jen Samsung.