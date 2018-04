HTC Trinity - 3G komunikátor budoucnosti

Server Msmobiles.com zveřejnil první obrázek připravovaného komunikátoru od tchajwanské společnosti HTC s kódovým označením Trinity. Tento komunikátor používá operační systém Microsoft Windows Mobile 5.0 Pocket PC a je určen pro provoz v sítích třetí generace UMTS. Podle některých informací by měl tento model podporovat i rychlá data v sítích třetí generace HSDPA.

Komunikátor Trinity je vybaven dvěma fotoaparáty pro videohovory. Hlavní by měl mít rozlišení 2,1 megapixelu, druhý pouze rozlišení CIF. Ve výbavě by se mělo nacházet Wi-Fi, Bluetooth, A-GPS a možná i podpora datových přenosů EDGE v sítích GSM. Prozatím není známo, kdy se tento model oficiálně představí pod některou z prodejních značek, ani kdy by mohl být v prodeji.