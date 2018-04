HTC Touch: je libo více paměti nebo speciální edice Ted Baker?

HTC Touch je v poměru k jiným přístrojům téže platformy velmi úspěšné zařízení, které vykazuje velmi slušná čísla prodejnosti. Ostatně již v říjnu počet uživatelů přesáhl hranici 800 tisíc. „Kujme železo dokud je žhavé,“ řekli si pánové z HTC a tak představili mírně vylepšený model. Omlazený Touch se pochlubí dvojnásobkem operační paměti, která bude mít velikost 128 MB, dvojnásobná bude také uživatelská FlashROM. Škoda jen, že se inovace nedočkal i procesor, takový Qualcomm na 400 MHz by se ve specifikacích vylepšeného modelu opravdu vyjímal. Touch s přízviskem Enhanced bude k dispozici v červené nebo sněhově bílé, zatím ale pouze v dalekém Hong Kongu.

Počínaje prvním listopadem lze zakoupit limitovanou edici HTC Touch v barvách luxusní oděvní značky Ted Baker. Purpurově laděný Touch je k mání ve všech 785 pobočkách obchodního řetězce Carphone Warehouse. Tento krok je začátkem mezinárodní spolupráce mezi oběma zúčastněnými subjekty.

„HTC Touch je velmi úspěšný model, kterého se od jeho vydání v červnu tohoto roku prodalo více než 800 000 kusů jen na evropských a asijských trzích. Proto očekáváme, že i limitovaná edice Ted Baker se bude velmi dobře prodávat a navíc, vánoční trhy jsou na spadnutí,“ řekl k vzájemné spolupráci výkonný ředitel řetězců Carphone Warehouse.







Výběr HTC rozhodně nebyl náhodný, Graham Stapleton z The Carphone uvedl, že aktivity HTC delší dobu pozorovali a inspirací k navázání spolupráce byl nejen nevídaný úspěch Touche, ale také vyšší poptávka po chytrých zařízení, kterou v posledních měsících zaznamenali. Touch ověnčený nápisem Ted Baker ale bohužel nenabídne lepší výbavu, jako tomu bylo v případě speciální edice. Jistým zpestřením je tak jen jiný tvar hlavních ovládacích prvků. Bude-li to pro uživatele dostatečným lákadlem, to ukáží až zmíněné vánoční trhy, na které tato speciální edice vtrhne.