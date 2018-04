HTC Touch HD proti Samsungu Omnia: ostrý souboj o vítězi nerozhodl

Každý ze srovnávaných přístrojů má sice svá pro i proti, ale ve výsledku jsou si téměř rovni. Z našeho srovnání je však patrné, že Samsung sází především na výbavu a multimedialitu, zatímco HTC na výhody plynoucí z obrovského displeje s výborným rozlišením. Konstrukčně oba přístroje srovnatelné, Omnia je však nepatrně lépe zpracována.

Oba telefony se při dlouhodobém testu osvědčily a oba můžeme příznivcům Windows Mobile zařízení doporučit. Přes mnoho společných prvků tkví hlavní síla každého z nich někde jinde.

Výkonnější hardware Samsungu Omnia oceníte při přehrávání filmů i při běžné práci. Tam, kde se HD někdy malinko zadýchá, Omnia nedává únavu znát.

HTC těží z displeje, který je ve všech ohledech jednoznačně lepší. A je opravdová škoda, že Omnia dostala WVGA displej až v pozdějších v Asii prodávaných variantách. Velký zobrazovač s vysokým rozlišením přitom oceníte téměř při každé činnosti – v editoru emailů vidíte mnoho řádku i s "vysunutou" klávesnicí, při prohlížení internetu zase větší část webu a logicky i fotky vypadají mnohem lépe.



Vzhled, konstrukce a zpracování

Ačkoli je vzhled zařízení vždy subjektivní záležitostí, nelze design Touch HD ani Omnie označit ani v nejmenším za inovativní. Designéři spíše než nové nápady hledali inspiraci u konkurence, což je ve výsledku znát.

Samsung Omnia na první pohled nezapře podobu s oblíbeným iPhonem; společným prvky jsou zejména chromovaný rámeček obepínající horní díl krytu a pak celkové ladění do elegantního tmavého hávu.

Dnes jsou více než kdy jindy v módě tenké telefony a tento trend se pochopitelně nevyhýbá ani WM zařízením. A tak jsou oba srovnávané modely velmi tenké, korejský Samsung je však oproti tchaj-wanskému Touch HD přeci jen malinko baculatější (jen o několik desetin milimetru).

Schéma čelní strany je u obou telefonů prakticky shodné – dominantním prvkem je velký dotykový displej, nad kterým je mřížka telefonního sluchátka, kamera pro hovory v 3G sítích a světlocitlivý senzor pro automatickou regulaci jasu zobrazovače.

Název Samsung Omnia HTC Touch HD Rozměry [mm] 59,6 x 112 x 12,5 62,8 x 115 x 12 Hmotnost [g] 122 g 146,4 g Objem [cm3] 83,44 86,66

Pod ním je situován panel s ovládacími prvky. Těch je v obou případech skutečné minimum. Omnia tak nabídne malý touchpad pro pohyb v nabídkách, rolování v telefonním seznamu a podobně. Hlavní ovládací prvek obklopuje kovový pásek s dvojicí mechanických kláves pro ovládání telefonní aplikace.

V případě HTC Touch HD si musí uživatelé vystačit se čtveřicí dotykových kláves. Jakýkoli polohovací prvek pro pohyb v menu chybí. Vyjma telefonních tlačítek pod displejem najdeme návratovou klávesu a tlačítko home.

Nakolik je ovládání zařízení pohodlné bude předmětem další kapitoly. Teď ještě zůstaňme u konstrukční stránky obou telefonů.

Jak již bylo řečeno, Touch HD je v porovnání se Samsungem malinko štíhlejší. Co ale nenabral na tloušťce, to bohatě kompenzuje půdorysnými rozměry. HD je tak zhruba o půl centimetru širší i vyšší než Omnia, což je ale vzhledem k mnohem většímu displeji pochopitelné.

Displej v případě HTC obepíná lesklý plastový rámeček, který nijak nenarušuje celkové barevné ladění přístroje. Tlačítek na bocích telefonu je v obou případech opět minimum – Omnia krom regulátoru hlasitosti a hlavního vypínače přidává ještě tlačítko pro start/spoušť fotoaparátu.

Na zádech přístrojů najdeme v obou případech objektiv fotoaparátu s CMOS snímačem s pěti miliony buněk. Materiálem zadních krytů je opět plast, ačkoli kryt Omnie na fotografiích vzbuzoval dojem kartáčované ocele. Tady padá výtka na adresu HTC za opravdu tenoučký kryt akumulátoru, stejný díl Omnie působí daleko pevněji.

Konstrukční zpracování je v obou případech nadstandardní, ostatně u klíčových projektů nelze ani jinou situaci očekávat, přesto ale máme lepší pocit z korejského výrobku. Omnia působí v ruce bytelněji a ani při důkladném prohmatání nevydává žádné pazvuky, Touch HD místy zapraská.

Paměť a procesor, operační systém

Samsung Omnia spoléhá stejně jako třeba oblíbený model SGH-i780 na čipovou sadu Marvell v čele s 624 MHz procesorem. V HTC vsadili na universální komponentu společnosti Qualcomm s 528 MHz procesorem za podpory 288 MB RAM a 512 MB FlashROM.

Paměťová nadílka v případě Omnie není na první pohled tolik lákavá – spuštěné aplikace si musejí vystačit se zhruba polovinou z osazených 128 MB operační paměti, operační systém je pak nainstalován ve FlashROM velikosti 256 MB. Z těchto papírových hodnot je v reálu dostupných jen zlomek, což je vidět z tabulky.

Omnia ale ve svém těle skrývá jedno příjemné překvapení - a sice 8 nebo 16 GB Flash paměti, které čekají jen na vaši hudební diskografii či oblíbenou kolekci filmových děl. Připočteme-li k tomu možné další rozšíření formou microSDHC karty, lze se tak dostat až na 32 GB datového prostoru.

Název Samsung Omnia HTC Touch HD OS Windows Mobile 6.1 Professional Windows Mobile 6.1 Professional Procesor Marvell PXA312, 624 MHz Qualcomm MSM7201A, 528 MHz RAM (volná) 128 MB (57,5 MB*) 288 MB (100 MB*) FlashROM (volná) 256 MB (54 MB*) 512 MB (285 MB*) Další Flash modul 8 nebo 16 GB - Paměťový slot microSD (podpora SD 2.0) microSD (podpora SD 2.0)

* hodnoty se mohou lišit v závislosti na použité ROM

Touch HD kontruje citelně větší operační pamětí, bez paměťové karty se ovšem budete muset smířit s asi 260 MB prostoru pro svá data. Paměťový slot je v obou případech pod krytem baterie, její vyjmutí je ale při výměně karty nutné jen u Samsungu – Touch HD tak získává bod k dobru.

Reakce na udělené pokyny jsou v obou případech poměrně svižné, Omnia je nicméně rychlejší. Ať už jde o otevření adresáře Windows nebo běžné úkony typu otevření kalendáře nebo složky s emaily. Nejde ale o žádné velké rozdíly a práce s oběma telefony je pohodlná, na rychlostní šampiony typu ASUS P565 či Samsung SGH-i780 ale ani jeden ze srovnávaných zařízení nestačí.

Telefony běží na Windows Mobile 6.1 Professional, které jsme důkladně otestovali v představovacím článku. Největší změnou oproti šestkové verzi je navýšení rychlosti, řazení SMS do podoby konverzace a nový modul "Začínáme" na obrazovku Dnes.

Displej a ovládání

Vzhledem k omezenému počtu tlačítek u obou rivalů je zřejmé, že většinu úkonů je nutno provést s využitím dotykového displeje. Již po letmém náhledu do tabulky je jasné, že starší Omnia na zobrazovací jednotku Touch HD v žádném ohledu prostě nestačí. Mnohem větší plocha displeje spolu s čtyřnásobným počtem obrazových bodů znamená velmi jemnou kresbu, což oceníte při prohlížení fotografií, webu a koneckonců i při projekci filmu, k čemuž velké displeje přímo vybízejí.

Samsung ztrácí i v ohledech, které se tabulkově nehodnotí. Displej HD je měkčí a také o poznání citlivější a tak není pro provedení povelu třeba vyvinout takový tlak, jako tomu je u Omnie. A navíc, v Koreji usoudili, že 3,2" displej je plocha natolik ohromná, že stylus nebude uživatel vůbec potřebovat. V balení sice dotykové pero najdete, ovšem jen jako dodatečné příslušenství, které lze k telefonu připoutat šňůrkou. Otvor jako takový chybí. Dnes už víme, že korejští inženýři udělali chybu. Stylus by se leckdy hodil.

Název Samsung Omnia HTC Touch HD Technologie odporová odporová Rozlišení 240 x 400 pix (QWVGA) 480 x 800 pix (WVGA) Úhlopříčka 3,2" (81,28 mm) 3,8" (96,52 mm) Barvy 65 536 (16-bitové) 65 536 (16-bitové)

Barevné podání je u obou přístrojů srovnatelné, stejně jako čitelnost pod přímou palbou slunečních paprsků. Telefony disponují světelným senzorem a tak můžete řízení jasu nechat plně v automatickém režimu. Ovšem obě zařízení (a Omnia především) jsou pak zbytečně velkorysá a bílá barva je pak na oči vyloženě nepříjemná. Automatika navíc drancuje akumulátor o poznání rychleji.

Předchozí odstavce kapitoly byly především ódou na displej Touch HD, v těch nadcházejících se ale karta obrátí. Samsung totiž přichází s esem v rukávu v podobě malého touchpadu, který dokáže velmi dobře suplovat navigační prvek. Pohyb v menu, telefonním seznamu nebo posuv při brouzdání na webu. To je jen několik situací, při kterých se jakýkoli podobný element hodí. Pravda, že spoustu úkonů dnes převzaly dotyková gesta, kterým nová zařízení stále lépe rozumí, i tak ale má absence jakékoli mutace joysticku mezi uživateli velké procento odpůrců.





HTC počínaje právě modelem Touch HD navigační prvky ignoruje a místo na něj by se na ovládacím panelu jistě našlo. Stačilo by nahradit třeba zbytečnou klávesu zpět, kterou spolu s home tlačítkem a dvěma klávesami k telefonování komunikátor od HTC nabízí.



Uživatelské prostředí

Dodatečné nadstavby jsou v oblasti WM aplikací bernou mincí a tak snad každý výrobce přichází s jeho vlastní podobou. Pravda, někdy namísto tvorby vlastních projektů využijí zkušeností ostřílených hráčů, jejichž řešení jen lehce pozmění (Acer a Spb software house).

HTC od doby prvního Diamondu uživatelům v základu přináší velmi oblíbené TouchFLO 3D, jehož verze 2.5 se aktuálně dokončuje.

V kostce lze říci, že TF 3D je ucelené uživatelsky velmi přívětivé User Interface, které minimalizuje počet potřebných kliknutí k provedení daného povelu. Pohotovostní obrazovka, textové zprávy, emaily, záznamy v kalendáři; to vše lze projít během několika okamžiků rolováním ve spodní nástrojové liště.

TouchFLO 3D ale nemyslí jen na pracovní úkony a v dalších záložkách nabízí přehrávání oblíbené muziky, včetně zobrazení alba daného interpreta; stejně tak snadno (a rychle) lze brouzdat ve složce se zachycenými momentkami.

Vše je navíc oděno do slušivého grafického kabátku a tak není nouze o animace při přechodech mezi záložkami a podobně. Počínaje druhou generací TF 3D je celé prostředí integrováno hlouběji do Windows Mobile, a tak na jejich původní a notně okoukanou tvář nemusí uživatel při běžném používání ani narazit.

Samsung přívětivé uživatelské nadstavbě říká TouchWiz. Uživateli je k dispozici plocha, kterou může dle libosti vysázet dostupnými nástroji (widgety), které jsou znázorněny vlastní ikonou. Panel s dostupnými widgety lze kdykoli aktivovat a již nepotřebné nástroje z plochy odebrat. Nápad to není špatný, má ale dvě vady – některé widgety jsou zbytečně veliké (kalendář, správce modulů) a snadno tak v počtu tří widgetů zaplácáte celou uživatelskou plochu.





Ta je na rozdíl od Google Android, který podobného systému využívá, bohužel jen jedna. Druhou nectností je možné překrývání se widgetů, kterým se stane plocha značně chaotická. Pomohlo by vyšší rozlišení displeje, které varianty Omnie prodávané v Asii dostaly.

Omnia ale přidává ještě dva bonusy v podobě modulů Samsung Today 1 a 2. Oba ve výchozím náhledu zobrazují datum a čas, rychlý přístup k telefonní aplikaci, textovým zprávám i emailům a navíc přidávají i zkratky k užitečným aplikacím (multimediální přehrávač, webový browser) a z hlavního TouchWiz si půjčují přepracovanou nabídku aplikací s velkými ikonami.

U mě nakonec zvítězil Today2, který v sekci nastavení umožňuje rychlou správu bezdrátových modulů včetně řízení mass storage. Třešničkou na dortu je pak možná aktivace výkonné svítilny, kterou ocení asi každý.

Komunikace a konektivita

Obě srovnávaná zařízení disponují univerzálním telefonním modulem, díky kterému si zavoláte s takřka každého koutku vyspělé civilizace. Softwarová část, tedy provedení telefonní aplikace, se ale liší. Ve prospěch Samsungu hovoří rozměrnější telefonní klávesnice s většími tlačítky a rovněž rychlejší odezva - u HTC jsou patrné drobné prodlevy mezi stisknutím tlačítka a skutečným provedením úkonu (odmítnutí nebo příjem hovoru, ukončení vytáčení), což je docela nepříjemné. V případě Samsunugu ale nic takového neplatí a Omnia se jako telefonní nástroj osvědčila na výbornou.





Po svém mají oba telefony řešené i telefonní adresáře, vyšší míra přizpůsobení je opět cítit v případě Samsungu. Omnia sice najednou zobrazí jen pět jmen, políčka jsou zato dostatečně velká a tak bez nesnází klepnete vždy na to kýžené jméno. K hrubé selekci jmen je připravena boční lišta se znaky abecedy, přesnější filtrace se pak odehrává postupným zadáváním znaků, jež se aktivuje kliknutím na symbol lupy.

Název Samsung Omnia HTC Touch HD Sítě Triband GSM, UMTS 2100 MHz Triband GSM, UMTS 2100 MHz Data GPRS, EDGE, HSDPA GPRS, EDGE, HSDPA Wi-fi 802.11 b/g 802.11 b/g Bluetooth verze 2.0, EDR, A2DP verze 2.0, EDR, A2DP Infraport ne ne

Horní nástrojová dále umožňuje rychlé seřazení jmen podle společnosti nebo kategorií a stejně tak je možné zobrazit jen kontakty ze SIM nebo z paměti telefonu.

Touch Flo 3D 2.0 se pyšní novým telefonním adresářem s dostatečně velkými řádky pro jednotlivé kontakty a pak především komplexním zobrazení veškeré komunikace s daným kontaktem - stačí jedno kliknutí na vybraný kontakt a rázem máte na displeji přehled uskutečněných hovorů, SMS konverzaci i detailní náhled na kontaktní kartu.

Historie volání je v obou případech vyřešena k plné spokojenosti – k dispozici je rychlá filtrace hovorů (všechny, příchozí, odchozí, zmeškané), ke které Omnia využívá kontextové menu, Touch HD zase čtveřici velkých virtuálních tlačítek. Samsung po klepnutí na dané jméno (číslo) z historie nabídne detail kontaktu s možností volání nebo zaslání textové zprávy. Všechna tlačítka jsou opět dostatečně velká a navzdory menšímu displeji stylus postrádat nebudete.

Možnosti textové korespondence jsou poplatné použitým WM 6.1 se všemi benefity i nectnostmi. Zmínit ale musíme možnosti zadávání znaků. Oba telefony postrádají hardwarovou klávesnici a tak jste při psaní odkázání výhradně na jejich virtuální varianty. Naštěstí je z čeho vybírat – krom několika způsobů rozpoznávání psaného textu nechybí omšelá miniaturní QWERTY klávesnice; hlavní slovo ale budou mít klávesnice připravené samotnými výrobci. Samsung nabízí keyboard (plná QWERTY), keypad (SureType QWERTY) a nakonec i numerickou klávesnici, na které jsou písmena abecedy rozděleny mezi deset tlačítek. Displej při psaní vibruje (lze nastavit délku vibrací) a tak je psaní poměrně pohodlné, i když fyzicky hmatatelné klávesnici se v pohodlí samozřejmě nevyrovná.

Touch HD nabízí nově jen duo softwarových klávesnic (SureType v novém TF 3D chybí), ale kvůli chybějící vibrační odezvě není vyťukávání znaků navzdory mnohem většímu displeji o mnoho pohodlnější, jak by asi každý očekával. Komfort ale nastane po instalaci výborné Finger Keyboard2, která je ve své kategorii aktuálně nejoblíbenějším počinem. Velikou výhodou HD pramenící opět z vysokého rozlišení displeje je, že i při zobrazené klávesnici zůstává třeba v messengeru slušný náhled na konverzaci – u Omnie vidíte nanejvýš tři čtyři řádky, což bude příznivcům tohoto způsobu komunikace hodně na obtíž.





HD i Omnia samozřejmě disponují wi-fi i bluetooth (BT) moduly, které na obou telefonech odváděly velmi dobrou práci. V případě BT jsme vyzkoušeli přenos souborů mezi telefony i mezi telefonem a PC, oba nabízejí podporu A2DP pro bezdrátový poslech hudby. Citlivost wi-fi modulů byla prakticky stejná a oba správci v daný okamžik detekovaly stejný počet přístupových bodů.





HD má ale navrch lépe zpracovaným správcem bezdrátových modulů a body navíc získává i díky chytře vyřešené selekci mezi režimem ActiveSync a Mass storage v případě připojení k PC kabelem. HTC totiž dá uživateli při každé synchronizaci na výběr mezi ActiveSync (synchronizace PIM, instalace aplikací) a režimem čtečky paměťových karet. U Samsungu je nutné mezi oběma manuálně přepínat hluboko v nastavení.







GPS

Touch HD i Omnia disponují navigačním čipem od Qualcommu s podporou protokolu NMEA 0183 a samozřejmě s interní anténou. K navigaci jsme vyzkoušeli novou verzi oblíbeného TomTomu, který si s širokoúhlým QVGA i VGA displejem dokonale rozuměl.

O poznání rychlejší fixaci pozice při každém testu nabídlo HTC a to jak daleko za městem, tak v jeho středu. Zatímco starší Touch Diamond i Touch Pro měly občas s nalezením pozice problém, HD něco takového nezná a výsledky byly až překvapivě dobré.

Touch HD má navrch i díky obřímu displeji, který svými parametry trumfne kdejakou jednoúčelovou GPS. Naviguje se ale především po hlase a tak se na cestách i Omnia jako navigátor osvědčila. Touch HD je ale pro tento účel přeci jen vhodnější.



Fotoaparát a FM rádio

Aplikace fotoaparátu jsou v obou případech velmi intuitivní a především u Omnie lze všechny základní parametry měnit přímo z bočních panelů základního náhledu. U HTC je třeba větišnou jít do nastavení, které je ale rychle přístupné.

Samsung boduje některými nadstandardními efekty (záměna barev, aqua, solarizace) a také výkonným bleskem, který umožňuje pořízení momentek i za horších světelných podmínek. Kvalitu fotek můžete ohodnotit sami z ukázkových snímků.

Funkce Samsung Omnia HTC Touch HD CMOS 5.0 MPix 5.0 MPix Ohnisková vzdálenost pevná pevná Autofocus ano ano Blesk ano ne Rozlišení (snímky) 2 560 x 1 920, 2 048 x 1 536, 1 600 x 1 200, 1 280 x 960, 640 x 480, 320 x 240 2 592 x 1 944, 2 048 x 1 536 (až 2.0x), 1 600 x 1 200 (až 2.0x), 1 280 x 960 (až 2.0x), 640 x 480(až 2.0x), 320 x 240 (až 4.0x) Rozlišení (video) 640 x 480, 320 x 240, 176 x 144 352 x 288, 320 x 240, 176 x 144, 128 x 96 Režim foto, dávka, mozaika, panorama, detekce úsměvu foto, videokamera, MMS video, fotokontakt, obrázek na today, panorama Kvalita vysoká, normální, nízká nízká, normální, vysoká, vynikající Samospoušť 2, 5, 10 s, vypnuto 2 s, 10 s, vypnuto Vyvážení bílé auto, denní světlo, oblačno, zářivka, žárovka, černobílý, sépie, zelená, žárovka, zářivka, automatické, denní světlo, noc Vypálení času na snímek ne volitelně Efekt kresby zvýraznění barvy (R,G,B), výměna jedné barvy za druhou (R,G,B), voda, negativ, solarizace stupně šedi, sépie, chlad, negativ Zvuk závěrky volitelně volitelně Kontrast, saturace, ostrost -3 až 3 -3 až 3 Délka zobrazení snímku vypnuto/zapnuto bez náhledu, 3 s, 10 s, bez omezení Ostření na střed, průměr na střed, průměr, dotykem Formát snímku JPG JPG Úložiště FlashROM, karta, storage (8/16 GB) FlashROM nebo microSD karta

Ukázkové fotky:

Samsung Omnia HTC Touch HD:

Po připojení dodávaných sluchátek lze na obou telefonech poslouchat FM rádio. Obslužné aplikace jsou velmi jednoduché, přesto umí vše podstatné - nechybí tak skenování frekvencí, možnost uložit oblíbené stanice a podobně. Samsung navíc umí z rádia přímo nahrávat.

Multimédia a akcelerometr

Samsung Omnia je vůbec prvním WM telefonem, který se může pochlubit certifikací DivX a tak s přehráváním videí v tomto formátu nemá nejmenší problém. Předinstalovaný multimediální Touch player si krom filmů hravě poradí i s celou řadou audio formátů a tak není příliš mnoho důvodů k nákupu oblíbeného Core player.





K provozování stejných kratochvílí (přehrávání DivX filmů) na Touch HD se ale bez aplikace třetí strany neobejdete a právě komerční Core player představuje špičku své kategorie. Freeware TCPMP totiž má se systémem WM 6.1 a výše problémy a často padá, funkčně ale zvládne téměř vše co jeho placená alternativa.

V balení obou zařízení výrobce přikládá stereo sluchátka – ta u Omnie mají na ovládacím panelu krom tlačítka k příjmu hovorů i regulaci hlasitosti, HD ale kontruje mnohem účinnější zbraní v podobě 3,5 mm audio konektoru. Snadno tak k poslechu můžete využít i velmi kvalitních sluchátek.

Velkou devizou Samsungu je již zmíněná obří vnitřní paměť, díky níž můžete starosti s nedostatkem místa pustit z hlavy. A když přece jen 8/16 GB datový prostor zaplníte, je zde ještě paměťový slot. Alespoň, že HTC přidává 8 GB kartu v základním balení.

K prohlížení fotografií nabízí Touch HD aplikaci HTC Album, která velmi dobře rozumí dotykovým gestům – tahy do stran mezi snímky listujete, dvojitým klepnutím se provede maximální zoom. Pictures u Omnie používá k zoomování snímků lišty, což umožňuje plynulé přiblížení/oddálení.





Obě aplikace dále umí zaslání fotky emailem nebo MMS (Touch HD), na Omnii navíc přes BT. Nabízí se i přiřazení fotky kontaktu nebo uložení jako tapety na základní obrazovku Dnes.

Telefony dále obsahují akcelerometr, který sleduje aktuální polohu telefonu a podle toho mění orientaci displeje. Touch HD této technologie využívá jen v několika aplikacích (např. Opera mobile, Album, Teeter), naproti tomu Omnia s aktivovaným senzorem obrazovku překresluje vždy a všude. Nastavit přitom lze jeho citlivost a animaci při otáčení.

Ta má kromě vizuálního i klamný charakter – na obrazovce se stále něco děje a uživatel má tak pocit, že je přetočení rychlejší než u HDčka. Realita je ale opačná – HTC překresluje rychleji. Některé ROM pro HDčko z XDA-Dev. obsahují utilitu Flip it, která dovoluje nastavit otáčení displeje konkrétním aplikacím, stejnou službu udělá například Gyrator 2.

Výdrž a výkon, testy

V této kapitole můžeme slovní komentář zredukovat na naprosté minimum, neboť čísla v tabulkách hovoří za vše. Takže jen krátce, hardware v Omnii je sice výkonnější, ovšem dokáže silnější baterii (1 440 mAh vs. 1 350 mAh) vyždímat o poznání rychleji. Znát je to bohužel i při běžné práci (telefonování, internet) při níž oželíte náročné přehrávání videa nebo hraní her.

Výdrž telefonů při přehrávání hudby a videa:

Zařízení/činnost Samsung Omnia HTC Touch HD video 3 h 10 min 4 h 5 min muzika 16 h 30 min 20 h 5 min

O výkonu obou telefonů si bohužel můžete udělat představu jen podle rychlosti přehrávání videí s různým datovým tokem. Omnia v obou případech video přehrávala téměř dvakrát rychleji. I Touch HD ale neoptimalizovaný film dokáže přehrát v koukatelné kvalitě.

U další dvojice testů (VS Benchmark, Spb Benchmark), které v recenzích běžně provádíme, telefony narazily na dříve netradiční rozlišení displeje, aplikace se tak ani nespustily. Je ale jisté, že by si v obou jmenovaných testech vítězství připsal Samsung.

Rychlost přehrávání videí v programu Core player (režim benchmark):

Zařízení/bitrate Samsung Omnia HTC Touch HD 700 kbit/s 212,92 % 107,31 % 1,2 mbit/s 162,07 % 88,14 %

Závěr

Záměr Samsungu byl vytvořit multimediální komunikátor a to se podařilo – Omnia zvládá již v základu přehrávání DivX filmů, hravě si poradí i s neoptimalizovanými soubory, u fotoaparátu oceníte zajímavé efekty kresby nebo možností přímého nahrávání právě poslouchané skladby (nebo třeba rozhovoru) z rádia. Na to vše je uživateli k dispozici velká vnitřní paměť až 16 GB.

Přes nemalé prodejní úspěchy Omnie, které byly podpořeny masivní kampaní (u nás první WM telefon s reklamou v hlavním vysílacím čase) máme pocit, že se Samsungu přihodilo něco podobného jako Sony Ericssonu v případě XPERIE X1. Ta byla v době svého pompézního představení loni v Barceloně jasně nejvybavenějším komunikátorem, ovšem neustálé odklady a tím dřívější vydání hlavního konkurenta HTC Touch Pro potenciální úspěch dokonale promarnily.