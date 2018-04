HTC Touch Find: převlečený Touch Cruise míří do Španělska

Rodina HTC Touch komunikátorů se pozvolna rozrůstá a co nevidět k zatím dostupné čtveřici přibude pátý přístroj. Na rozdíl od tajemné dvojice Diamond a Raphael ale bude Find jen oprášením staršího modelu.

Novinka se výbavou i konstrukcí nejvíce podobá modelu Touch Cruise. Změnou ale prošel kryt přístroje, který získal oblejší tvary a hodně tak připomíná původní Touch. Ovládací panel čítající otočný prstenec s potvrzovacím středem je převzat právě od Cruise.

Chloubou komunikátoru je 2,8“ dotykový displej s rozlišením 240 x 320 bodů. Hnací jednotkou je známá čipová sada Qualcomm, která sestává z 400 MHz procesoru a navíc je osazena velkou dávkou paměti (128 MB RAM/256 MB FlashROM).

Find bude velmi dobře vybaven i po komunikační stránce – počítat můžeme s podporou GSM i UMTS, z datových přenosů pak GPRS/EDGE i HSDPA. K transferu menších souborů přijde vhod Bluetooth, k bezdrátovému připojení pak wi-fi modul.

Použitým OS budou Windows Mobile 6 Professional.

Označení Find si přímo říká o integraci satelitní navigace, po které inženýři rovněž sáhli. V balení pak tradičně najdete navigační software TomTom.

Kromě přední kamery k přenosu obrazu při hovorech v sítích UMTS je připraven hlavní fotoaparát, který si poradí s 3,0 MPix snímky. Find nabídne i rádio.

HTC Touch Find na videu:

Touch Find se brzy začne prodávat na území Španělska pod záštitou operátora O2. Cena by přitom měla oscilovat mezi 500 a 600 € (asi 12 800 – 15 300 Kč). Zatím nemáme informaci, že by se tento model chystala do své nabídky zařadit i česká pobočka operátora.