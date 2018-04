Další model s Windows Phone 8 od HTC. Řada One se letos už nerozroste

Jak informuje server UnwiredView, HTC chce v květnu uvést další smartphone se systémem Windows Phone 8. Model s kódovým označením Tiara by měl být první telefon s vylepšenou verzí systému Windows Phone 8, označovanou jako GDR2. HTC by jako dvorní výrobce smartphonů s tímto systémem měl mít u Microsoftu přednost.

Design HTC Tiara by měl být v duchu modelu One, který používá operační systém Android. Tiara nebude žádný vrcholný model, jeho výbava opisuje nedávno představený model One SV s Androidem. Procesor Qualcomm Snapdragon tak bude dvoujádrový s taktem 1,2 GHz, paměť RAM má kapacitu 1 GB a uživatelská paměť 8 GB.

Dotykový displej typu LCD2 bude mít rozlišení 800 × 480 obrazových bodů při uhlopříčce 4,3 palce. Jemnost tak bude 217 obrazových bodů na palec. Tiara má ve výbavě lepší osmimegapixelový fotoaparát než HTC One SV. Doplněn bude předním fotoaparátem s rozlišením 1,6 megapixelu. Baterie by měla mít kapacitu 1 800 mAh.

One znamená jediný

Řada špičkových smartphonů s Androidem se naopak nerozroste. Nedávno představený špičkový model s prostým označením One bude jediným letošním modelem této řady. Serveru Omio to potvrdil šéf HTC pro Velkou Británii a Irsko Phil Roberson. HTC se tak zaměří na jediný špičkový model a nebude tříštit síly na propagaci hned několika smartphonů.