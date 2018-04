Nové nejlepší HTC bude mít název The All New One, ukáže se 25. března

HTC potvrdilo premiéru nového vrcholného modelu, o kterém se spekulovalo, že se bude jmenovat One Two nebo One+. Nakonec podle Evana Blasse novinka s největší pravděpodobností ponese poněkud netradiční označení The All New One, tedy v překladu To zcela nové či Ten zcela nový. Jméno tak bude zajímavé, především pokud se vás v anglicky mluvících zemích někdo zeptá, co máte za mobil. Ovšem manažer online komunikace HTC Jeff Gordon se na svém soukromém twitterovém účtu Blassovi ohledně údajného názvu nového modelu vysmál.

Novinka bude v prodeji ve stříbrném, šedivém a nyní nezbytném zlatém provedení a bude přímou konkurencí pro očekávaný Samsung Galaxy S5. Samsung si však letos pospíší a svoji klíčovou novinku představí už 24. února na veletrhu MWC (více zde).

Pro HTC bude nový vrcholný model velmi důležitý. Společnosti se totiž ani přes nesporné kvality modelu One nedaří. Novinka to bude mít na trhu těžké. Vedle zavedených firem se o slovo hlasí i ambiciózní čínské značky, které pomalu expandují do světa.

Nové špičkové HTC by mělo mít čtyřjádrový procesor Qualcomm Snapdragon, 2 GB RAM a fotoaparát se dvěma snímači. Displej si pravděpodobně ponechá rozlišení Full HD. Konkurence, jako například zmiňovaný Samsung Galaxy S5, by měla mít už displej s ultravysokým rozlišením QHD. HTC snad konečně vyslyší volání zákazníků a novince nadělí slot pro paměťovou kartu.

Z twitterového účtu @evleaks už unikl i oficiální snímek novinky od HTC ve zlaté barvě a obrázek telefonu v ochranném krytu. Na snímcích jsou patrné dva reproduktory, umístěné stejně jako u současného One ve spodní a horní části. Funkční tlačítka budou součástí displeje. Obrázek také zachycuje nové prostředí Sense 6.0 integrované do operačního systému Android 4.4 KitKat.